Három távon összesen hatezer futó vágott neki szombat éjjel a hatodszor megrendezett Generali Night Run Budapestnek, aminek útvonala a Vár megmászása mellett ezúttal a Lánchídon át Pestre is átnyúlt.

A rajt és a cél a Várkert Bazárban volt. A Budai Várat, a Váralagutat és a Lánchidat is érintő legrövidebb táv 6 km volt, a 9 km-t futók már elmentek a Margit-hídig. A félmaratoni táv két körből állt, az elsőnél a Szabadság-híd után volt a fordító, és a kétfős csapatok váltópontja is. A második kör pedig a Várkert Bazáros befutóval a 9 km-es verseny útvonalának felelt meg.

A 21 óra 40 perctől egy órán át induló futamokhoz több jótékonysági esemény is csatlakozott, futottak mentők, tűzoltók, és a Suhanj! is. A rövidebb távoknál nem volt szintidő, az utolsó félmaratonistának 2 óra 45 perc után, hajnali 1 óra 25 percig kellett beérkeznie.

A férfiaknál Csere Gáspár (01:08:36), a nőknél pedig az ukrán Ganna Volkova (01:29:43) nyerte a félmaratoni távot. A félmaratoni váltót a férfiaknál a Szolgálati Agarak (01:16:00), a nőknél a BRB (01:40:03) hozta be leggyorsabban.

A 9 km-en a férfiaknál Szabó Milán (00:32:15), a nőknél pedig Szoták-Orosz Kata (00:38:26) ért be elsőként. A 6 km-t pedig Kárász Krisztián Zakariás (00:19:49), és Suha Dorottya (00:24:20) nyerte. A 6 km-hez még érdekesség volt, hogy az országos bajnok triatlonos Hankó Dávid a rajt előtt kérte meg barátnője kezét, aki igent mondott.

6 Galéria: Éjszakai futóverseny Fotó: Mohai Balázs / MTI

Az indexes futók közül Tenczer Gábor és Nyilas Gergely vágott neki a kellemes futóidőben a félmaratonnak.

„Egy ötnapos, nehéz hátizsákos vándortúra után tartottam attól, hogy az izmaim hamarabb elfáradnak, és így is lett. A második felfutás a Várhegyre eléggé fájt. Onnan a lejtő belendített, átsegített az alagúton és oda-vissza a Lánchídon, aztán mar bent is voltunk. Kellemes kocogást terveztem 2 óra 20-2 óra 30 körüli idővel, sikerült is összehozni. Ideális idő, szuper díszletek, jó hangulat – nem bántam meg, hogy kijöttem" – mondta a verseny után Tenczer Gábor.

Nyilas Gergely szerint az eddigi legjobb night runos útvonalon futhattak azok, akik bevállaltak egy félmaratont. „Most a rakpartra csak a két körbe szervezett táv fele jutott, és volt valami, ami az éjszakai fővárosi futáson eddig nem: át kellett futni a Lánchídon, egy kört tenni a Széchenyi téren és vissza. Ezt is kétszer, így kétszer értetlenkedhetett a tér bulihelyein tobzódó tömeg, hogy mi a jó ebben. De páran közülük így is biztatták a futókat, kezükben általában egy üveg itallal, amit talán az augusztusra is átnyúló plasztikmentes július jegyében nem töltöttek át műanyag poharakba." Neki egy szépséghiba csúszott a futásba: a két napos újhold miatt a Várból való kilátásból nagyon hiányzott a holdsarló.

Iván András ezúttal 9 km-t futott. „Most nem tudtam rendesen készülni, így pedig nem akartam túlvállalni magamat, ezért a félmaraton nem jött szóba. Viszont a szinte tökéletes futóidőben jól esett a futás, és pont megfelelően változatos is volt a pálya. A Vár emelkedője után jött a lejtmenet, aztán pillanatok múlva az alagút, ahol dobkoncert is buzdította a futókat a Lánchíd felé. A rakpartok pedig ilyen mennyiségben még nem váltak unalmassá. Egyedül talán az út melletti szurkolásból jutott most kicsit kevesebb, mint tavaly. A végén viszont extra volt, hogy a mezítlábas futóval együtt értünk be a célba."

A szintén 9 km-t vállaló Dani szerint is remek idő volt az éjszakai futáshoz. „Szerencsére a pár nappal ezelőtt jósolt eső is elmaradt, viszont kánikula se volt, így kellemes hűvösben lehetett futni a Duna-parton. Jó volt hogy a rakpartról indult a futás így jobban el tudott oszlani a tömeg." Ő is úgy látta, hogy kevesebb volt a szórakoztató állomás, nem volt például se dj-pult, se rockzenekar. „Mondjuk ez részben érthető, mert sok lakott terület mellett megy a futás, és elég sokáig eltart. A hangulat így is jó volt, az alagútban azért dübörgött a dobegyüttes, és a kivilágított Budapest remek hátteret ad a kis esti kocogásnak. Volt aki még a cipőjét is levette, annyira érezte a futást."

(Borítókép: Résztvevők a Generali Night Run Budapest futóversenyen a Friedrich Born rakparton a háttérben a Lánchíd 2019. augusztus 3-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)