Tilos leülni Róma egyik legszebb lépcsőjén

Helyi értesülések szerint a rendőrök elküldik azokat, akik leülnek a Spanyol-lépcsőn Rómában, írja a The Local. A 135 lépcsőfokból álló 18. századi lépcső, olasz nevén a Scalinata di Spagna a főváros egyik nevezetessége.

A portál szerint egyre szigorúbb intézkedéseket hoznak Róma belvárosában: büntetik azokat, akik jegyeket árulnak, akik engedély nélkül árusítanak ételt vagy italt, akik kocsmatúrákat vezetnek, de azokat is, akik legionariusoknak öltözve fotózkodnak a turistákkal. Egy úgynevezett "bivakolásellenes" határozat miatt plédet leteríteni, vagy egyáltalán, leülni is tilos a város történelmi helyszínein. Tilos a szökőkutakba bemászni, tilos a látványosságok közelében alkoholt fogyasztani, hangoskodni, póló nélkül sétálni. Ezekért 400 euró körüli bírság jár, extrém esetben akár ki is tilthatják az illetőt Róma belvárosából.

Egy római újságíró szerint az eddig turistákkal teli Spanyol-lépcső egyik reggel teljesen üres volt, és összesen nyolc rendőr utasította rendre a leülni készülő turistákat.

Az 1723 és 1726 között Francesco De Sanctis római építész által emelt lépcsőt, amely Róma egyik legelegánsabb közterét, a Piazza di Spagnát köti össze a magaslat tetején álló Trinitá dei Monti templommal, 2016-ban újították fel 1,5 millió eurós költséggel, amelyet a Bulgari luxusékszercég finanszírozott, írja az MTI.

A renoválás alkalmával alaposan megtisztították a 135 fokból álló lépcsőt, eltávolították a gyomokat, kijavították a kőanyag hibáit, új világítást és kamerás megfigyelőrendszert szereltek fel.

Az olasz Adnkronos által megkérdezett szakértők vegyesen fogadták a rendeletet, van, aki szerint ezzel a lépcsők visszakerültek a városhoz, mások szerint pedig idők kezdete óta üldögélnek az utazók a lépcsőn.