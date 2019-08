Jamie Oliver új, etikus vállalatot építene cégbirodalma romjain

A brit sztárséf májusban jelentette be, hogy csődgondnokság alá helyezi vállalatát, amelynek egy fontos része a Jamie's Italian étteremhálózat. A cégbirodalmat azért nem nullázta le teljesen, és a maradványokból egy vállalatot szeretne építeni, ahol a bevétel mellett ugyanolyan fontos az emberek, illetve a bolygó jövője. Szerinte ez remek lehetőség, hogy a gyermekkori elhízás és az etikus állattartás érdekében folytatott harcát még jobban összekösse az egyéb üzleti érdekeltségeivel, mint például a könyvkiadás, műsorkészítés és licencelés.

Az átalakítással a vállalata egyike lesz a világszerte több mint háromezer cégből álló B Corporation mozgalomnak. A B Corp jelzés olyan az üzleti életben, mint a fair trade jelölés a különböző termékeken, és a cégek csak független átvilágítás után kaphatják meg. Világszerte több mint háromezren kapták már meg ezt a jelölést, melynek odaítélése hetekig, hónapokig vagy éppen évekig is eltarthat. Az ismertebb cégek közül például a The Body Shop drogérialánc és a Patagonia ruházati márka is megkapta már ezt a címet.

Jamie Oliver tavaly kicsit ráijesztett a rajongóira, amikor a Tescóval és a Shellel is szerződést kötött. Állítja, azért egyezett bele a közös munkába, mert ez a két együttműködés segíthet abban, hogy az egészséges étkezést szélesebb rétegek számára is elérhetővé tegye. Hozzátette, természetesen ezentúl csak olyan ajánlatokra mond igent, amik elég előremutatóak, amik segítenek betartani például a gyermekkori elhízás csökkentésére vonatkozó ígéreteit.

Hogy Jamie Oliver megkapja-e majd a kívánt minősítést, azt egyelőre nem tudni, a vállalata egyelőre az elbírálási folyamat elején tart.

via 444/Guardian