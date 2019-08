Illene bemutatkozni, mikor új helyre költözünk

Támogass te is!

A jó szomszéd barátságos, megbízható és csöndes – derül ki a Miutcánk közösségfejlesztő alkalmazás felméréséből. 606 felhasználót kérdeztek arról, hogy milyen a viszonyuk a szomszédjaikkal, és hogy mit tartanak fontosnak egy jó szomszédban.

Úgy néz ki, a magyarok nagyrészt meg vannak elégedve a szomszédjaikkal, sőt, 70 százalék úgy érzi, jó kapcsolatot ápol a környéken élőkkel. Ugyanennyien tartják a barátságosságot a legfontosabb tulajdonságnak egy szomszédban, míg a válaszadók kétharmada tartja fontosnak a megbízhatóságot, és közel fele a csendességet.

Ha valamit utálunk a környezetünkben, akkor az a lármázás. Majdnem 70 százalék állítja az, hogy ez a legnagyobb vétek, és 48 százalék azt se szereti, ha valaki barátságtalan, 42 százalék pedig azt, ha valaki megbízhatatlan.

– mondta Cseh Norbert, a Miutcánk vezetője.

A kutatásból az is kiderült, hogy a legtöbben igénylik, hogy az új lakó bemutatkozzon, bár ez nagyon kevés helyen általános (mindössze 4 százalék írta, hogy az ő környezetükben mindig mindenki bemutatkozik). A válaszadók majdnem felének volt már olyanban része, hogy egy új lakó bemutatkozott nekik, de ez viszonylag ritka. Arra a kérdésre, hogy ki az, akinek még semmi hasonlóban nem volt része 37 százalék emelte fel a kezét.

Pedig majdnem mindenki (92%) elvárná ezt az egyszerű gesztust, bár nem mindegy, hogy ez milyen keretek között történik. 50 százalékuk szerint elég, ha csak az utcán összefutva mutatkozik be az új szomszéd, de 10 százalék szerint a frissen beköltözöttnek illene becsengetnie és mesélnie magáról, különösen kitérve arra, miért azt a környéket választotta.

Ez az igény korosztályosan is változik. A 30 év alattiaknak mindössze 60 százaléka jelezte, hogy fontos nekik a bekopogós bemutatkozás, míg ugyanez a 30-50 év közöttiek 77 százalékának számít. Leginkább az 50-es feletti korosztálynak fontos, náluk közel 90 százalékos volt az arány.

Mindezek ellenére a válaszadók közel negyede semmit sem tesz, hogy bemutatkozzon a lakóközösségnek, bár az emberek háromnegyede azt állítja, hogy bemutatkozik az új szomszédjainak.

Természetesen vannak szigorú szomszédok, akik megpróbálják megmondani, ki és hogyan éljen a környezetükben. Volt, aki kijelentette, hogy körülötte ne dohányozzanak, mások a háziállatok átugrálását tiltották.

Akadt, aki a jó szomszéd kapcsán annyit jegyzett meg, hogy bűnöző ne legyen a közelükben élő, és ne is legyenek ilyen barátai. Az viszont a környezettudatos lakóközösségek terjedésére utal, hogy többször is előkerült a szelektív hulladékgyűjtés kérdése. Aki erre nem figyel, azt már több helyen is rossz szomszédnak tartják.