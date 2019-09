A szelfiző turisták veszélyt jelentenek a vadon élő állatokra is

A vadon élő állatokkal szelfiző turisták megzavarják az állatok táplálkozását, utódgondozását, veszélyeztetik a születésszámot - figyelmeztettek kutatók az Új-Zélandon tartott Nemzetközi Pingvinkonferencián.

Az országban többször kaptak azon turistákat, hogy veszélyeztetett fókákkal táncolnak, megpróbálják magukhoz ölelni a rejtőzködő életet élő kiwi madarat egy-egy szelfi kedvéért, de gyakori az is, hogy kergetik a pingvineket, amelyek a tengerből a partra tartanak, ezzel megzavarják őket a fiókák etetésében vagy az élelemkeresésben.

Még ha az állatok védelmére buzdítanak is ezek a fotók, akkor is elvész az üzenet. Ha valaki megölel egy pingvint, akkor az arra ösztönöz másokat, hogy ők is ezt tegyék.