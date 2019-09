Libamájas szendviccsel indulunk Európa legjobb street foodosai ellen

Nemcsak a Michelin-csillagos éttermekről szól a magyar vendéglátás: a fine diningtól a street foodig minden kategóriában működnek minőségi helyek. Mindenféle pénztárcához lehet találni megfelelő éttermet Budapesten, de vidéken is nagyon sok helyen

- nyilatkozta a napokban Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke. Az, hogy 2020-ban ki képviseli majd hazánkat a legrangosabb szakácsverseny európai döntőjén Tallinnban, azt egyelőre nem tudni, de addig sem maradunk nemzetközi megmérettetés nélkül. Igaz, ez nem a fine diningról fog szólni, hanem a street foodról, amiben Hamvas Zoltán szerint ugye szintén erős a felhozatal nálunk.

Szeptember 28-án és 29-én rendezik meg a European Street Food Awards-ot, 15 ország részvételével. Az első ilyen versenyt három évvel ezelőtt tartották meg, ez a második alkalom, hogy Magyarország is indult rajta. Tavaly a budapesti Cupákos képviselte hazánkat, idén pedig szentesi Smoke & Meat BBQ vehet részt majd az európai döntőn, ami most Malmőben lesz.

A győztes 1. Fődíj: Smoke & Meat BBQ, Szentes

2. Közönségdíj: Smoke & Meat BBQ, Szentes

3. 2019 húsimádó street food helye: Zabáljcsak, Budapest

4. 2019 pizza street food helye: Kemencés Pizza, Budapest

5. 2019 hamburger street food helye: MaPet, Hajdúszoboszló

6. 2019 nemzetközi street food helye: a table!, Budapest

7. 2019 magyaros street food helye: Hatlépcsős Étterem, Balatonfüred

8. 2019 édes street food helye: Say Cheese, Budapest

9. 2019 legszebb food truckja: Borkas, Szigetmonostor

Az, hogy ki mehet ki Svédországba, minden ország saját street food versenyén döntötte el. A magyarországi megmérettetésen nevezési díj ellenében lehetett részt venni, és mint a szervezőktől megtudtuk, nem annyira a brand volt a fontos, hanem inkább a termék, vagyis maga az étel. Így lehet, hogy mondjuk olyan étterem is indulhatott, ami szigorúan véve nem street food vonalat képviseli, de van egy jellegzetes fogásuk, lásd a balatonfüredi Hatlépcsős Étteremnél a velős pirítós, amit azért bele lehet szuszakolni ebbe a kategóriába.

Hogy kik lettek a befutók, azt részben közönségszavazatok, részben a négy tagú zsűri véleménye döntötte el. A hétvégén megrendezett Nemzetközi Street Food Fesztiválon már csak az eredményt kellett kihirdetni. A fődíj és a közönségdíj mellett összesen hét kategória volt (a vegánok és vegetáriánusok sajnos most kimaradtak, pedig itthon is egyre több hely nyílik nekik, és a világversenyen is gondolnak rájuk), és az összesített első hely tulajdonosa, vagyis Smoke & Meat BBQ pakolhat.

A malmői megmérettetésen egy street food jellegű fogást és egy főételt kell majd prezentálni. A győztesek egyik versenyétele egy klasszikus BBQ kóstolótál lesz szeggyel, mangalica töltött dagadóval, oldalassal és kolbásszal, a másik pedig egy libamájas, rukkolás, camembertes, szilvalekváros szendvics. Utóbbi korábban már szerepelt az étlapjukon a szezonális kínálatban, és amit szombaton még nem, de vasárnap már az Andrássy úton rendezett fesztiválon is meg lehetett kóstolni. A kicsit magyaros, kicsit nemzetközi szendvicsért 3000 forintot fizettünk, és olyan gazdagon volt megtömve libamájjal, hogy kicsi a valószínűsége, hogy utána bárki is éhes marad.

A barbecue alapvetően egy ételkészítési technika, és bármilyen húst, aminek megfelelő a zsírtartalma és az állaga meg lehet így sütni. A többség persze a testesebb és zsírosabb húsokat használja, és alapvetően mi is a klasszikus vonalat visszük annak a szentháromságával, ami a marhaszegyet, a sertésoldalast és a kolbászt jelenti. Ezek mindig szerepelnek a repertoárban, de vannak szezonális ételeink. A libamájat már használjuk egy ideje, és szerintük tud olyan többletet adni ebben a műfajban, amit a szakma és a közönség is értékel majd

- indokolták meg a döntésüket. Nem ők lennének az elsők egyébként, akik libamájat használnak, hogy valamit megmutassanak a magyaros ízvilágból a nemzetközi közönségnek, úgy tűnik ez az egyik a közös keresztmetszet a Bocuse d'Or és az Európai Street Food Verseny között. Hogy ez most mennyire lesz jó pont, hogy sikerül-e lekörözni az osztrákok rösztis kebabját, a németek sushi burritóját vagy a szintén BBQ-ban utazó svédeket, az egy hét múlva kiderül.

Akár otthon süt-főz valaki, akár világversenyre készül, a gasztronómiában nagyon fontosak az alapanyagok. A Smoke & Meat BBQ a marhahúst egyelőre külföldről hozatja be, de az utóbbi időben elkezdtek itthon is nézelődni, hogy van-e olyan marhatenyésztő, aki folyamatosan tudna jó minőségben szállítani. A sertéshúst egy közeli vágóhídról szerzik, és a kínálatukban a mangalica különösen hangsúlyos szerepet kap. Ebben a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének is van némi szerepe, a szervezet ugyanis a street foodon keresztül szeretné megkedveltetni a magyarokkal ezt a húst.

Van élet a bográcson túl

A Nemzetközi Street Food Fesztivált az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap központi rendezvényével karöltve az Andrássy úton tartották meg, és ha valaki az Oktogon felől érkezett, annak egészen az Operaházig kellett gyalogolni ahhoz, hogy ételhez jusson, mondjuk közben pózolhatott rendőrségi Moszkviccsal vagy szép és modern tömegközlekedési járművekkel, és megnézhette milyen eszközzel ültetik át a régi fákat. És akkor utána jött a java.

A food truck őrület itthon valamikor 2015-ben kezdődött, ekkor rendezték meg az első Food Truck Showt, ami már akkor is nagy volt az érdeklődés, szóval számítani lehetett arra, hogy itt bizony tömegjelenetek lesznek. Az, hogy szombaton és vasárnap is 10-15 perc volt, amire az ember a pulthoz került, az alap, de hogy az igazán népszerű ételeknél, mint például a churrosnál mennyit kellett várni, nem tudjuk, nem mertünk beállni a sorba, inkább arrébb navigáltunk a sörpadok rengetegében. Az ülőhelyekért pedig értelemszerűen kisebb harc folyt, és biztos volt, aki emiatt fel is adta azt, hogy bármit megkóstoljon. Ez volt a jó idő, a helyszínválasztás és a kapcsolt programok ára.

A hivatalos leírás szerint több tucat kocsi települt ki a hétvégére, és 14 nemzet konyháját lehetett megkóstolni. Az olasz ételeket például az arancini nevű rizsgombóc képviselte, de volt belga gofri, a tacóból lehetett mexikói és magyar változatot is kapni. Mivel nincs olyan sok klasszikusan magyar street food, és egyelőre jobban húzunk a nemzetközi ételek felé, az ilyen fúziós ételek azok, amivel kicsit ki lehet tolni a határokat, és úgy tűnik, túljutottunk azon, hogy mélyen belenyúlunk a csalamádés vödörbe, bár nyilván utóbbinak is megvan a helye ebben a világban.

Persze nemcsak a nemzetek konyháját lehet variálni. A street food egy igen megengedő műfaj, meg sem lehet számolni, hogy az utóbbi pár évben mi mindent kereszteztek már egymással azért, hogy az ugyan népszerű, de kicsit unalmas utcai kajákat kicsit megbolondítsák. Van, hogy ebből valami jó sül ki, vagy éppen egy igazi szörnyszülöttet kreálnak. Az alap, hogy mindent ki lehet rántani, de mit szólna egy pizza és egy hamburger hibridhez? Ó, igen, már ez is létezik, és Magyarországon is kapható.

Ugyan nem végeztünk közvéleménykutatást, de az asztalokat szemlélve, továbbra is a hamburger a legkedveltebb utcai kaja, legalábbis a legtöbben ezt ették, de az biztos, hogy a barbecue ételek, azon belül is pulled pork szendvicsek kezdik megszorongatni.

Az utóbbi négy évben valóban egyre népszerűbb lett a barbecue, ami egyrészt néhány szakember munkásságának köszönhető, másrészt annak, hogy egy kicsit kitágult a világ. Az emberek rájöttek, hogy a bográcson és a grillezett ételeken túl is van élet. Ez nehéz műfaj, de egyre többen művelik jól.

- érkezett a válasz a Smoke & Meattől. A csapatnak egyébként a svédországi European Street Food Award lesz az első nemzetközi versenye, és egy bő egy napos út vár rájuk, ugyanis Malmőbe magukkal kell vinniük a food truckot, a smokert és egy hűtőkocsit is tele alapanyagokkal.