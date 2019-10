A magyarok alpesi hegye, egy köpésre a határtól

A Bécs melletti Rax-Alpok már az 1800-as évek végén is a magyar hegymászók kedvence volt, az elmúlt évtizedekben pedig ismét nagyon népszerű lett a hazai túrázók körében. Két okból: alig négy órányi autózásra van Budapesttől, és a gyerekektől a via ferrátázókon keresztül a nagymamákig mindenki megtalálja a maga számítását, méghozzá igazi alpesi környezetben. Az Escape Navigator, az Index hétvégi túraajánlója.

Október van, ez a nyugdíjasok hónapja. Szép időben százak jönnek Bécsből, és nagyon sokan Magyarországról, hogy a hegy lankás, panorámás fennsíkján túrázzanak egyet. Ehhez a Rax keleti oldala az ideális, mert a hegylábi községből, Reichenau an der Raxból kabinos felvonó viszi fel 10 perc alatt az embereket 1540 méter magasságba (28 euró oda-vissza). Gyalogösvényen az 1000 méteres szintemelkedés olcsóbb, de nem nyugdíjas vagy gyerekvádliknak való.

A felvonó felső állomásán turistaház (Raxalpen Berggasthof) és vendéglő van, innen kiindulva lehet 8-10 kilométeres könnyebb sétákat tenni a következő fennsíki hütte, az Ottohaus, vagy észak felé, a Höllental-kilátó irányában. Mindkét célpont nagyon kényelmesen egy óra alatt elérhető a széles turistaúton (autó természetesen nem jár a fennsíkon).

Miért a magyarok hegye? A Raxra már az 1800-as évek végén szívesen jártak magyar alpinisták. Zsigmondy Emil, az egyik leghíresebb magyar hegymászó Daniel Innthalerrel elsőként mászta meg 1883-ban a nyugati nagy sziklafal Zerbenriegelsteig nevű útját, sőt Zsigmondyról helyszínt is neveztek el (Zsigmondy Gamseck). Magyarok hegyének, mint azt a hegyen hallottam, elsősorban a soproniak, nyugat-magyarországiak tekintik, a rengeteg odajáró miatt.

Tavaly ősszel 75 éves anyámmal sétáltunk el az Ottohausig. Mivel először volt az Alpokban, kezdetben óvatoskodott, de mikor látta, hogy nyugdíjasok csoportjai kavarnak összevissza a hegynek ezen a részén, még a ház fölött emelkedő Jagobskogel 1737 m magasan álló csúcskeresztjéhez is felgyalogolt a köves-darabossá váló úton.

A Rax-fennsík másik nagy előnye, hogy hét hütte is üzemel rajta, és ebből a hétből öt szállást is kínál (az átlagár 25 euró egy éjszakára). Az osztrákok nagyon szeretik a hüttentour-t, ami tulajdonképpen ezeknek a hegyi turistaházaknak a körbejárását jelenti.

Az Ottohaustól nyugat felé elindulva a sziklafal pereme mellett haladó ösvényen egy órányi gyaloglás a Preiner Kreuz, a látványos kereszt a Preinerwand nevű hatalmas, meredek sziklafal tetején. A sziklafalon több via ferrata, azaz beépített drótkötéllel biztosított hegymászópálya kígyózik felfelé, közülük a legismertebb a Haidsteig.

A Haidsteig az egész Keleti-Alpok talán legnépszerűbb via ferrata pályája, vagy ahogy az osztrákok és a németek nevezik, klettersteigje. A középhaladó nehézségű (C-D-s) klettersteiget szinte minden magyar via ferratazó ismeri, a hazai pályák után ez az út az igazi, magas, alpesi via ferráták kapuja: ki ezen belépsz, hagyj fel minden reménnyel, mert örökre a klettersteig rabja leszel.

Akiket csak a Haidsteig érdekel a Raxból, azok délről a klettersteig aljához legközelebb eső Preiner Gscheid parkolójából közelítik meg. A kényelmesebbek kelet felől, a felvonóval érkeznek, mi két hete a fiaimmal a nehezebb, kapaszkodósabb, vadregényesebb nyugati oldalon kapaszkodtunk fel a fennsíkra, és onnan támadtuk a Haidsteiget.

A Durva-hegy Felmerül, hogy lehet ilyen fura neve egy osztrák hegységnek, hogy Rax? A Der Standard cikke szerint a Raxon túrázni rossz időben (főleg télen), viharban, ködben kellemetlen, sőt veszélyes. Neve eszerint a középkori középfelnémet rahse, azaz durva szóból ered, ami az idők során egyszerűsödött raxra. A hegyen több kereszt is utal az idők során fagyban-ködben eltévedt és megfagyott emberekre.

A fennsík nyugati felét egy széles, mély völgybe torkolló vágat választja le markánsan a többi részről. Itt állnak a legmagasabb pontokon épült turistaházak, a Karl-Ludwig-Haus és a Habsburghaus, és itt púposodik a Rax csúcsa, a 2007 méteres Heukuppe is.

Erre a nyugati platóra dél felől is lehet feljutni. Kiindulópont szintén a Preiner Gscheid parkoló, de ezúttal nem a Haidsteig felé, hanem egy szerpentinen fel a Waxriegelhausig (ami szintén egy hegyi fogadó szálláshelyekkel, 1361 méteren a hegy oldalában), majd a Schlangenweg nevű hegyi ösvényen a Karl-Ludwig-Hausig. A ház jó bázis a Heukuppe meghódítására, de szép, aránylag könnyű, pár órás túrautak járhatók be innen a közeli 1900 méteres csúcsok felé is (Predigstuhl, 1902 m, Dreimarktstein 1948 m).

Nyugatról egy fokkal meredekebb, de könnyű klettersteig utakkal tarkított útvonalakon mászható meg a hegy, méghozzá Hinternasswald falu parkolójából. Ezek az utak néptelenebbek, nagyobb szintkülönbségűek és vadabbak, mint a déli vagy keleti oldal útjai. Ezt a vidéket a Rax Akropoliszának is nevezett Habsburghaus uralja a Grieskogel nevű orom tetején. Szép idővel megvert nyári és őszi hétvégéken jobb errefelé venni az irányt, mert itt nem kell a levesért-üdítőért-sörért hosszú sorban állni, mint a zsúfoltabb keleti hüttékben, a hegyet megszálló túrázók zöme nem jön el idáig.

Ha az óramutató járásának megfelelően tovább haladunk, akkor a hegy északi része következik. A Rax hasonló nagyságú északi testvérével, a Schneeberggel alkotja a Rax-Schneeberg hegycsoportot. A két hegyet a Schwarza-folyó völgye választja el egymástól. A völgy legnépszerűbb bázispontja a Weichtalhaus parkolója, innen lehet elindulni a Schneeberg és a Rax ormai felé is. A Rax plató irányába a hegy fennsíkjába mélyen benyúló, baljós nevű Höllental (Pokol-völgy) kínál több utat is.

Legnépszerűbb a két könnyű, teljesen kezdők által is járható (B-s nehézségű) Alpenvereinsteig és Teufelbadstubesteig nevű via ferrata útvonal, ami a cikk elején említett (a Berggasthofhoz és az Otohaushoz közel eső) Höllental-kilátónál végződik. Ezek a könnyű klettersteig útvonalak (északon és nyugaton) tökéletesen alkalmasak arra, hogy a 10-14 éves gyerekekkel megszerettessük a via ferratázást és a hegymászást.

Raxi túrák nehézség szerint. Nagymama, kisgyerek szint:

Reichenau-ból kabinos felvonóval fel, Ottohaus, Jakobskogel, Höllental-kilátó.

Kisiskolás szint:

Kiskamasz szint:

Könnyű via ferratán fel a Höllentalon (részletes túraleírás, térképpel, útibeszámolóval itt olvasható)

Könnyű via ferratán vagy hegyi úton fel a Habsburghausig (részletes túraleírás, térképpel, útibeszámolóval itt olvasható)

Kamasz-felnőtt szint: