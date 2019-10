Júliustól belépődíjat szednek a turistáktól Velencében

A városi tanács döntése szerint Velencében 2020. július 1-jétől belépődíjat szednek azoktól a turistáktól, akik csak egy napra látogatnak a városba, írja az MTI. A belépődíj bevezetését már korábban bejelentették, de eddig bizonytalan volt az időpontja.

A városnézési illeték pontos mértékét később határozzák meg, a bevezetésről szóló határozat 3 és 10 euró között jelölte ki a határait, az összeg várhatóan függ majd attól, hogy mekkora a látogatottság egyes napokon. A díjszedés oka, hogy a várost csúcsidőben naponta 130 ezer turista özönli el, ami egyre jobban zavarja a helyi lakosokat.

Nemrég a nagy méretű óceánjárókat tiltották ki Velence történelmi központjából elsősorban a balesetveszély miatt, de ebben a döntésben is közrejátszott a városba özönlő túl sok turista.

Még a díjbeszedés módszerei is kidolgozásra várnak, de a hatóságok arra fognak törekedni, hogy a látogatók előre, az interneten vagy más olasz tartományokban is kiválthassák a belépési engedélyt. A cél az, hogy 2022-től teljesen elektronikus úton történjen a jegyváltás. A bevételt Luigi Brugnaro polgármester szerint az óváros karban- és tisztán tartására fordítják.

Nem kérnek külön belépődíjat azoktól, akik szállást foglalnak a városban, mert a szállásdíj már most is tartalmazza a turisztikai adót. Mentesülnek a fizetési kötelezettség alól azok is, akik dolgozni, tanulni vagy családi okból utaznak Velencébe.

