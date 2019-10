Magyar manufaktúrákban készül a hereszag ellenszere

Ha sportolunk, megizzad, ha meg egész nap a számítógép előtt ülünk, bepállik. A Szakállasember nevű magyar márka gazdája, Almássi Ferenc tabudöntögető termékeivel próbálja meg felvenni a küzdelmet az egyik legkellemetlenebb férfi testszaggal szemben. A Töki család kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával készül. De vajon működik is? Kipróbáltuk.

Annyira reszelek, hogy izzad a tököm, Nem baj, majd izzadtan lököm

– énekelte a Ganxsta Zolee és a Kartel a kilencvenes évek közepén az Izzad a tököm című számban. A magunk mögött hagyott nyár viszont annyira forró volt, hogy még csak reszelni sem kellett különösebben ahhoz, hogy megizzadjon az ember töke – illetve igazából bármije. Az izzadságnak pedig szaga van, távolról sem kellemes szaga. Főleg odalent, az ember lábai között.

A Szakállasember nevű brand mögött álló Almássi Ferenc pont az idei nyárra dobta piacra férfi intimhigiéniai termékcsomagját, amit A nagy Lebowski Jeff Bridges által megformált főszereplője után Tökinek keresztelt. A háromtagú Töki-család egy mentolkristályos intimlemosóból, egy ápoló- és hűsítőkrémből, valamint egy adagnyi törlőkendőből áll – és igen, mindhármat odalent kell magára kenegetnie, illetve dörzsölgetnie az embernek.

A Szakállasember igazi one-man-brand, ami idén ünnepelte ötödik születésnapját. A logón (a természetesen szakállas) Almássi Ferenc stilizált feje látható, a termékek pedig kizárólag természetes alapanyagokból készülnek, hazai manufaktúrákban. “Rendkívül fontosnak tartom, hogy a termékeim teljes mértékben natúrak legyenek. Annál nagyobb garancia, hogy az arcomat adom hozzájuk, szerintem nem létezik. És azért merem hozzájuk adni az arcomat, mert tudom, hogy jó, amit csinálok” – mondja az Indexnek.

Almássi Ferenc néhány év sorkatonaság és vendéglátózás után az Egyesült Államokban próbált szerencsét, Los Angelesben, ami aztán az egész életét megváltoztatta. “Nem volt könnyű időszak: volt, hogy három munkahelyen dolgoztam egyszerre.” A Magyarországra való visszatérése után az Amerikában szerzett tudását kamatoztatva a kereskedelemben kezdett el dolgozni, több nagy cég (pl. az Auchan és a Láng Autóalkatrész) munkatársa volt.

Napi 12-14-16 órákat is melóztam. Volt, hogy csak borotválkozni és fürdeni ugrottam haza, aztán rohantam is vissza a munkahelyemre. És ezt sem pénzben, sem verbálisan nem honorálták – pedig nekem már egy aprócska buksisimogatás is jól esett volna. Rengeteget nyeltem, mígnem aztán néhány év múlva az élet alaposan az orromra koppintott: a munkahelyi stressz ráment az egészségemre, és a fél arcom lebénult. Mindössze néhány óra leforgása alatt történt az egész. Az orvos először azt hitte, hogy szélütésem van. Lefittyedt szájjal és csorgó nyállal néztem, ahogy egy injekcióstűvel szurkálja az arcomat, de semmit a világon nem éreztem belőle.

Később kiderült, hogy a bénulást egy stresszhormon okozta. A történtek után, hogy arcát minél inkább takarja, Almássi szakállat növesztett, amit kezdetben külföldről (méregdrágán) rendelt szakállolajakkal tartott rendben. Azt ugyan tudta, hogy a történtek után a saját maga ura szeretne lenni a munkájában, de az eleinte fel sem merült benne, hogy termékeket gyártson. Az első terve egy multibrand webshop elindítása volt, de mikor felismerte a buktatókat, az internet segítségével szétnézett a gyártási oldalon is. Így indulhatott el a Szakállasember 2014-ben.

Büdösek vagyunk, de próbálhatunk tenni ellene

Bár a brand fő profilja a szakállápolás, a szakállolajak mellett bajuszwaxot, arcápolókat, tusfürdőket, de még keféket is találni az oldalon. Az intim részekre szánt Töki család kifejezetten 2019 nyarára jelent meg a márka webshopjában, amikor vélhetően a legtöbb férfi szembesült azzal, hogy milyen szagokat képes termelni a teste. Hozzáteszi: a következő lépés a dezodorok világa lehet majd, amihez a férfi intimkozmetikai termékek megalkotásával szerzett tapasztalat jó kiindulási alap.

Almássi Ferenc egyébként egyfajta online szatócsboltosként tekint magára, aki imád a termékeiről mesélni, tanácsokat osztogatni a vásárlóinak, vagy akár párbeszédet folytatni az elégedetlenkedő betérőkkel. “Ráadásul nem disztribútor vagyok, aki más tollával ékeskedik, hanem azt adom az embereknek, amit én magam álmodtam meg, és amire őszintén büszke tudok lenni. Ha a beérkező üzenetek megválaszolása másfél óráig tart, akkor másfél órával később fekszem le aludni.”

A Tökit egyébként az amerikai Ballsy szénnel készült termékei ihlették. “Egy ideje már nagyon sokat járt az agyam azon, miért van az, hogy a két nagy drogérialánc boltjaiban a nők egész sornyi intimhigiéniai termékek közül választhatnak, míg a férfiaknak egy sem jut.” Bár több cég is foglalkozik külföldön gyártott férfi intimhigiéniai termékek importálásával, Almássinak gyártási oldalról egyelőre nincsen konkurenciája Magyarországon.

“Létezik persze egy olyan férfitípus, amelyik büszkén szajkózza, hogy semmi szüksége ilyen marhaságokra, és neki egyébként sem büdös semmije. Szerintem meg igenis büdösek tudunk lenni, főleg odalent. Férfiként azt gondolom, hogy ha vannak bizonyos elvárásaink a nők felé, akkor igyekezzünk mi is viszonozni nekik a fáradozásaikat” – mondja Almássi. Később azt is bevallja: annak ellenére, hogy a metroszexualitás már Magyarországon sem új jelenség, nem egyszer titulálták melegnek, de őt ez sosem zavarta igazán.

A másik, amit rendszeresen megkap, hogy drágák a termékei. “Azért van magasan pozicionálva az ár, mert olyan minőségű termékeket teszek mellé, amikről azt gondolom, hogy ennyit érnek. Régen még fájtak ezek a reakciók, de ma már csak annyit írok nekik:

valószínűleg te sem mész be egy Ferrari-szalonba, hogy azért pampogj, milyen sokba kerülnek ezek a műanyag szarok.

Ezeknek az embereknek valószínűleg fogalmuk sincs arról, hogy a termékfejlesztés például mekkora pénzégetés.”

És ha már a termékfejlesztésnél tartunk: a Töki termékek egy jónevű, de már nyugdíjas bőrgyógyásszal egyeztetve készültek, az alapanyagokkal való kísérletezés egy pécsi laborban zajlott, a kendők pedig egy miskolci, antibakteriális kendőkre szakosodott gyárban készültek, az ott gyártott babapopsi- és repülős higikendők mellett. “Végtelenül nagy szerencse, hogy találtam egy olyan embert, aki az élete jelentős részét ennek szentelte, és nagyjából mindent tud a különböző bőrirritációkról.”

Fotó: Németh Sz. Péter

A tízdarabos kiszerelésben érkező, hipoallergén törlőkendő jól jöhet egy zenei fesztiválon vagy egy hosszabb utazás során (akár az autóban ülve is), amikor korlátozott lehetőségeink vannak a tisztálkodásra. De Almássi szerint a Tinder-randik korában könnyen előállhat olyan helyzet, hogy az ember napközben lebeszél egy kora esti találkozót, de munka után arra már nem jut ideje, hogy hazaugorjon egy gyors zuhanyra. “Ilyenkor szerintem azért illik annyi tiszteletet adni a másik félnek, hogy nem az egész nap a nadrágunkban pácolt műszerünkkel esünk oda.”

És hogy miben más a Töki a többi hasonló termékhez képest? A brandgazda szerint a Töki-termékek legspécibb alapanyaga a szemmel nem látható mentolkristály, amelynek a beszerzése és a tárolása is baromi költséges, éppen ezért nem minden márka engedheti meg magának. “A magyar piac egyik sajátossága az alapanyagokon való spórolás. A férfi kozmetikai termékek esetében például nagyon nem mindegy, hogy illatolajjal vagy illóolajjal készülnek. Bár csak két betűnyi eltérés van közöttük, a kettő egészen más: az egyik valódi növényből – lepárlással vagy hidegen sajtolással – készül, míg a másik egy szintetikus pancsolmány, amit vegyészek állítanak elő egy laborban. De óriási különbségek vannak illóolaj és illóolaj között is.” A Szakállasember a küldetéséhez híven kizárólag minőségi, első lepárlásból vagy első sajtolásból származó illóolajokat használ.

Heti rendszerességgel kapok olyan emaileket, amelyekben emberek elpanaszolják, hogy eddig más szakállápoló termékeket használtak, és most viszket vagy csomókban hullik az arcszőrük. Ilyenkor mindig rácsodálkozom, milyen furcsa szerzet az ember: azon próbál meg spórolni, amit magára ken, aztán rácsodálkozik, hogy az olcsó húsnak sokszor bizony híg a leve. Én biztosan nem mernék felkenni magamra egy Alibabáról rendelt akármit, főleg odalent.

Almássi büszkén meséli: a Szakállasember öt éve alatt még semmilyen negatív visszajelzés nem érkezett hozzá, az árait leszámítva. Sőt, miután valaki kipróbálja valamelyik terméket, az elégedettsége miatt sok esetben beruház egy másikra is. Almássi Ferenc ráadásul nemcsak papol az általa kínált cuccokról, hanem a mindennapokban is használja azokat. “Nagyon izzadós vagyok, ami borzasztóan zavar. Nekem személy szerint a bringázáshoz jön a legjobban a Töki, de bármilyen sporthoz bátran tudom ajánlani.”

És hogy hogy fogynak a Töki-pakkok a Szakállasember többi termékéhez képest? Almássi szerint egyre jobban, a Töki minden hónapban megduplázza az előző havi forgalmát. A Szakállasember cikkeit ráadásul nők is veszik – természetesen nem maguknak, hanem ajándékba. Almássi nevetve meséli, hogy tavaly decemberben előfordult, hogy három napon át kizárólag női vásárlói voltak. Azt reméli, hogy az idei karácsonyi szezonban már akár a Töki-termékekből is slágerajándékok válhatnak, hiszen szerinte semmi sértő nincs abban, ha valaki ilyet kap a feleségétől vagy a barátnőjétől.

De működik? Hatásos?

A férfi intimhigiéniai termékek hasznossága persze megosztja az embereket. George Preti verejtékspecialista, aki állítása szerint mintegy 40 éven át tanulmányozta az emberi testszagot, a Vice cikkében egyenesen nevetségesnek nevezte ezeket a cuccokat, szerinte bőven elég némi szappannal és vízzel szembeszállni a szagokkal. És ez még igaz is lehet, csak Preti azzal nem számol, hogy nem mindenkinek van alkalma naponta többször lezuhanyozni.

Bár a férfiak anatómiailag kevésbé hajlamosak a húgyúti fertőzésekre, mint a nők, nem árt, ha rendet tartunk odalent. A férfi nemi szervek környéke ugyanis erősebb fizikai igénybevétel vagy kánikula nélkül is megizzad, bepállik, ennek pedig szaga lesz. Nem kell ahhoz maratont futni, hogy az ember megizzadjon odalent, tapasztalatból mondom, hogy napi 8-10 óra üldögélés is elég ahhoz, hogy az ember ne érezze igazán frissnek magát.

Fotó: Németh Sz. Péter

Éppen ezért saját magamon is leteszteltem a Töki család tagjait, hiszen a puding próbája az éves, a Tökié pedig a kenés. Érdemes az intim lemosóval kezdeni: Almássi utasítása szerint fél diónyi lemosót javallott szétkenni a genitáliák környékén, de mivel baromi jól habzik, nekem ennél kevesebb is elég volt. És ekkor kezdődik a huncutság: a mentolkristály hűsítő hatását a test melege indukálja, vagyis néhány másodperc után úgy érezzük magunkat, mintha egy szál semmiben álldogálnánk az Alpok valamelyik ormán. Mindössze fél percig kell magunkon hagyni, aztán öblíthetünk is, ahogy egy tusfürdőnél szokás.

Miután kiszálltunk a zuhanyzóból, és megtörölköztünk, jöhet az ún. ápoló- és hűsítőkrém, ami a leírás szerint nemcsak hidratálja a bőrt, hanem gombaölő hatása is van, vagyis véd a bűz ellen. A tégely fölé hajolva rendkívül kellemes illat csapja meg az embert, egész pontosan sárgadinnye és uborka keveréke, amit a nap végén már nem biztos, hogy érzünk, az viszont biztos, hogy enyhíti az egész napos ülés miatt kialakult fülledt hereszagot. És mondok egy rémisztőt: a barátnőm egy-egy nap végén már meg tudja mondani, hogy aznap volt-e időm a reggeli kapkodásban használni a krémet.

A törlőkendőt nem szükséges rendszeresen használni, de utazások során és egyéb vészhelyzetek esetén – amikor egy kis felfrissülésre vágyunk – tényleg baromi jól jöhet. Bár nem kerültem SOS-szituációba, több esélyt is adtam neki. A legfontosabb, amit tudni érdemes róla, hogy a bőrünkön más illata van, mint kicsomagolás után: kevésbé természetes, mint az előző kettő, sokkal légfrissítő-szerűbb. Aki hisz az őszinte bocsánatkérésben (én például hiszek benne), valószínűleg enélkül tud a legkönnyebben élni. Szerencsére létezik olyan kiszerelés (az ún. tasak), ami pont a kendőket nélkülözi.

Mi a tanulság?

Az, hogy az intim higiénia nem olcsó mulatság, cserébe azonban nemcsak önmagunknak, hanem a környezetünknek is kedvezünk vele. Mert nem feltétlenül magunknak teszünk szívességet azzal, hogy költünk és időt szánunk rá, hanem elsősorban a partnerünknek. Szóval döntse el mindenki magában, mennyit ér meg neki az, hogy a párja nem fintorog, de azért emlékezzen arra is, hogy az emberiség történetében hasonló huncutságok nélkül is fennmaradtak egészen jól működő párkapcsolatok.