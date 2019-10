Szemtelen turisták miatt tiltják be a fotózást Kiotóban

Kiotó utcáin naponta több ezer turista hömpölyög, és az egyik legnépszerűbb látványosság a gésakultúráról ismert Gion negyed. Bár a többség csak békésen sétálgat és nézelődik, a helyiek szerint bőven akadnak olyanok is, akik nincsenek tekintettel másokra, például sokan vannak, akik nem kérnek engedélyt a gésáktól, amikor lefotózták őket, sőt, van, aki a nyomukba ered, és a kimonójuk ujját húzogatva próbálja elérni, hogyan ugyan állnak már meg egy képre. Emellett bőven akadtak olyanok, akik magánterületre tévedtek fényképezés közben.

Emiatt nemrég hoztak is rendelkezést, amely szerint tilos fotózni a kisebb, nem közterületnek számító utcákban. A helyiek hirdetményekkel és szórólapokkal igyekeznek tájékoztatni az utazókat a változásokról, illetve szóban is figyelmeztetik őket, hogy viselkedjenek tisztelettudóan. A város emellett térfigyelő kamerákkal is bevett annak érdekében, hogy elkapják a szabályszegőket. Bár a tilalom október 25-én lépett érvénybe, azt egyelőre nem tudni, hogy ki fogja behajtani a 10 ezer jenes (vagyis 27 ezer forintos) büntetéseket. A helyiek pedig aggódnak amiatt, hogy ez az összeg nem elég nagy ahhoz, hogy elriassza a turisták attól, hogy össze-vissza fotózzanak.

Kiotó két évvel ezelőtt egyébként már összeállított egy útmutatót az ideutazóknak arról, hogyan illik viselkedni náluk, mire kell odafigyelni és mik azok tevékenységek, amik miatt megbüntethetik őket,

(CNN/Japan Today)