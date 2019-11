Miért kéne hegy a bornak, ha Alföld is van

Léder Zoltán borainak többsége háztól megy el, leginkább ismerősök, barátok veszik, de egy ideig a Zwack is forgalmazta azokat. “Volt egy indexes fórum, az Istenek ajándéka, itt sok budapesti borrajngóval ismerkedünk össze. Csite Norbi barátom ismerte a Kovács Antit, aki kétszeres sommelier bajnok volt, neki köszönhetően kerültem be a Zwackhoz. Alapvetően azért ez egy hobbiborászat, ami a baráti borozgatásokból nőtte ki magát”. Ritkaság az, hogy valaki csak úgy beesik egy messzi vidékről, de ha vendég van, nem távozik éhesen.”Ha valaki jön, akkor szoktunk egy kicsit sütni-főzni. Füstölt kacsamell az én specialitásom. Rendes páccal és rendes füsttel készül, ahogyan a füstölt szűzérmém is. A borral jött a gasztronómia szeretete. Szerencsére ez a baráti kör olyan, hogy mindenből a legjobbat szeretnénk.” Ez igaz a szivarokra is, ami másik nagy szenvedélye a csapatnak. “A szivarok is évjáratosak. Ha találsz jó dobozt belőle, akkor azt kell keresned máskor is. A szivaroknál minőségben egyébként nagyobb ugrások vannak mint a boroknál. Utóbbinál kis mennyiségben, mondjuk 25 ezer palackig biztosan ugyanazok a paraméterek, a szivaroknál viszont egy dobozon belül is lehetnek különbségek." (Fotó: Bődey János / Index)