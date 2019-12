Idén nyáron a műanyagmentes július apropóján emberkísérletbe kezdtünk a (most) tizenegy hónapos fiamon, hogy kipróbáljuk, tényleg kipipálható-e a pelenkázós életszakasz mindössze egy tucatnyi (mosható) pelenkával. Eredetileg úgy terveztük, hogy adunk a tesztnek legalább fél évet, és ha még karácsonykor sem kaptunk idegbajt a pelenkavakarástól, akkor a zöld ünnepek jegyében folytatjuk is tovább a mosható pelenkák beszerzését.

Decemberre kiderült, hogy nem fogunk megőrülni tőle, és a dolog tényleg működik. Én leginkább amiatt fogom a fejem, hogy ez az elhatározás nem az első, hanem a harmadik gyerek után jött csak, mert egy rakás pénzt spórolhattunk volna, miközben megmentjük a bolygót egy halom pelenkaszeméttől (matek a cikk végén!).

Eddig leginkább városi legendák és rossz prekoncepciók tartottak vissza minket a mosható pelenkáktól, amik valahonnan szüleink anekdotáiból indultak, mint

tegyük össze a két kezünket, mert mi csak bemegyünk a boltba, és leemelünk egy ötvenes csomag pelenkát. Bezzeg, mikor ők naphosszat mosták kézzel a textilpelenkáinkat, mindent megadtak volna ezért. Miért akarunk kitolni magunkkal?

A nagyszülők még mindig őrültnek tartanak minket, de engem minden egyes alkalommal megnyugtat, amikor végigszámolom, hogy mennyit fogunk spórolni, mire a gyerek szobatiszta lesz. Miközben, persze, ott van az is, hogy

A mosható pelenkák büdösek, koszosak.

Ami nem igaz. Tartottam tőle, hogy így lesz, de nem jár kellemetlen szagokkal a mosható pelenkázás, még az egyébként nehezen szellőző fürdőszobánkban sem, ahová a koszospelenka-tároló dobozt (zárható IKEA-s műanyag szemetes) telepítettük. Itt nincs semmi varázslat: a használt pelenka és a betét egy gyors, vizes áztatás, és kifacsarás után kerül a fedeles tárolóba.

Három gyerek mellett nálunk mindennap megy a mosógép, így a napi adag használt pelenka sosem parkol egy egész napnál többet mosatlanul. Azt nem próbáltuk ki a fél év alatt, még kíváncsiságból sem, hogy mi történne, ha napokig állnának a tárolóban a használt pelenkák. Ezt másnak sem javaslom.

És persze a gyerek sem lett büdösebb a mosható pelenkáktól, mint amúgy. Ez is fontos!

A mosható pelenkákat körülményes tisztítani.

Nem igaz. Nem tűnt undorítóbbnak kiöblíteni a pelenkát, mint kicserélni az eldobhatót a gyereken. Mosni meg nem kézzel kell, hanem mosógépben. Simán be lehet dobni a pelenkabetéteket a napi mosás mellé (áztatás után!), és teljesen tisztán lehet kivenni őket. Teljesen tisztán alatt azt értem, hogy tényleg nem marad rajtuk semmi folt. (Na jó, ez egy kicsit úgy hangzik, mint egy mosószer reklám.) A többi ruhában sem tettek kárt, amikkel együtt mostuk őket.

Utazás közben már nem ennyire egyszerű a helyzet, ha épp nincs kéznél egy fürdőszoba, ahol öblíteni lehet. Este sem az, amikor az ágyból mindenképp fel kell kelni pelenkázni. A mosható pelenkázás tényleg egy összetettebb műveletsor, mint levenni a gyerekről az eldobhatót és eldobni, de nem is annyira gyűlöletes, hogy ne lehessen együtt élni vele. A fél év alatt néhány alkalommal váltottunk csak eldobhatóra: 1-2 napos autós utazásoknál és rokonlátogatásokkor inkább tűnt nyűgnek a mosható pelenkákat rejtegetni a kocsiban. Fél év alatt összesen kb. 1 csomag eldobható pelenkát használtunk így el.

Mosható megoldást erre is találtunk később, de a beszerzéssel kivártuk a teszt végét: a mosható pelenkákba is készülnek ugyanis eldobható (komposztálható!) betétek, amiket kifejezetten ilyen élethelyzetekre találtak ki.

A mosható pelenkák rosszak a gyereknek.

Nem igaz. Bár elég robosztusnak tűnnek a gyereken egy sima pelenkához képest, ugyanúgy funkcionálnak. Ezt csak teljesen szubjektív tapasztalatokból gondolom: a gyerek nem pirosodott be tőlük, nem lett kiütéses, nem kapott el fertőzést, nem akarta leküzdeni magáról, nem ordított tőle, nem akadályozta a pelenka a mozgásban, szóval igazán nem történt semmi rendkívüli a használatuk közben (6-11 hónapos gyereken teszteltünk, aki ebben az időszakban épp elkezdett intenzíven mozogni).

A mosható pelenkák drágák.

Igaz, de nem igaz. Ezer–15 ezer+ forintos sávban lehet kapni típustól, márkától függően mosható pelenkákat számtalan kombinációban, és nagyon bele lehet csavarodni a fogalmakba, modellekbe. Itt nincsenek számozott méretek meg prémium kategóriák, hogy könnyű legyen a választás. Van helyette all-in-one, zsebes, csónakos meg egy sor más kialakítású pelenka. Pár kör kísérletezés után a zsebesek mellett tettük le a voksot. Ezeknél a pelenka két részből legózható össze: egy külső pelenka, és egy patentos zseben keresztül cserélhető betét. De a betét is lehet sokféle: mikroszálas, kenderes, szénszálas, pamut stb. Ezek mind eltérő mennyiségben és ideig képesek tartani a cuccot, úgyhogy érdemes mindegyik félével kísérletezni, meg részletesebben is utánaolvasni, melyiket, mikor, mivel érdemes kombinálni.

Én itt egy kicsit fel is adtam a kísérletezést: a mai napig nem tudom segítség nélkül, hogy melyik külső részbe mikor, mi lenne való.

A különböző típusoknak az áruk sem egyforma. Tanulság: az olcsóbb, kínai modellek kevésbé tartják jól a nedvességet, hamarabb kell cserélni őket, lassabban száradnak, rosszabbak a patentjeik, mint az Európában/Amerikában gyártott, de ötször drágábban beszerezhető „márkás” pelenkák. A kezdésként vásárolt pelenkák közül több „olcsó” darabot végül nem is használunk, mert nem jók.

A kezdő készlet mennyiségét érdemes aszerint belőni, hogy milyen gyakran megy otthon a mosógép. Ha gyakran, akkor 20 darab pelenka bőven elég tud lenni (örökre!) egy kényelmes kezdéshez. Legalább ennyit megéri beszerezni, ha megvan a komoly elhatározás, de fekete öves mosható pelenkás szülők szerint 12-15 darab is elég lehet. Ez könnyen lehet akár hat számjegyű összeg is, de csak egyszer kell kicsengetni, és onnantól nagyon ritkán lesznek extra költségek.

A mosható pelenkák mellett a webshopokban kapcsolódó termékként bekúsznak a környezettudatos oldalvonalon a mosható törlőkendők is, amiknek az eldobható megfelelőik a pelenkázás velejáróiként szintén egy halom szemetet termelnek, és sokba is kerülnek. A mosható kendők a pelenkákkal együtt tisztíthatók, és ritkán kell cserélni őket. Újabb tízezreket lehet ezeken is spórolni.

Használt pelenkát tessék!

Sajnos vagy szerencsére, erre a nagyon környezettudatos termékre is jellemző az értelmetlen túlfogyasztás. Vannak limitált szériás pelenkák, sztármárkák, designmintás pelenkák, kínai gyártók egzotikus pelenkái, egyedi darabokat kínáló kézműves eladók, és vannak Facebook-csoportok, ahol anyukák ölre mennek, miközben licitálnak egy-egy nehezen beszerezhető darabra, mert cuki a mintája. Kívülállóként egészen furcsa volt követni egy-egy ilyen aukciót, ahol a szarvasos pelenka ára az induló ötezerről a duplájánál állt meg. Használtan.

A megunt vagy kinőtt pelenkákon nagyon könnyű túladni netes fórumokon. Főleg az újszülött méreteken, amiket mindenki csak néhány hétig használ, mert a gyerek azonnal kinövi. Ha valaki képes a mindennap telekakilt pelenkákra befektetésként tekinteni az elején, és aztán rászánja az időt, hogy eladogassa őket a Facebookon, az megúszhatja a gyerek teljes pelenkáztatását annyiból, amennyiért amúgy 2-3 hónapnyi eldobható pelenkát vesz. Mi kezdésnek 80 ezret költöttünk a pelenkákra, és úgy számolunk, hogy cserékkel együtt 120 ezer forint lesz a plafon, amennyit összesen rá kell majd költeni. Aztán, mikor a gyerek szobatiszta lesz, kb. 90 ezerért fogunk tudni túladni a használt pelenkákon.

A matek: Napi 6+1 eldobható pelenkával számolva (darabja átlagáron 69 Forint) 528 ezer forintba kerül a gyerek pelenkáztatása, ha három éves korára szobatiszta lesz. Napi 5+1 pelenkával ugyanez csak 453 ezer forint. Mosható pelenkával a három évet ki lehet hozni 160 ezer forintból. És használtan megforgatva visszajön a végén 120 ezer. Vagy újra lehet használni a készletet egy következő gyereknél. Dupla profit!

A pelenkák többségét használtan vettük, erre specializálódott Facebook-csoportokban, de rendeltünk néhány újat is (megtetszett a minta, na!), így raktunk össze egy olyan készletet, amiben mindennap, mindig van tiszta pelenka, és hétről hétre is fenntarthatónak tűnik a használatuk. Szóval, a műanyagmentes hónap hosszú tanulsága, hogy a mosható pelenka meglepően jó választás tud lenni. Nemcsak akkor, ha környezettudatosságból belekeveredik az ember, hanem akkor is, ha egészen praktikus okokból faragni akar a gyereknevelés költségein néhány százezret.

Mondtam, hogy lehet kapni katonai mintásat is?