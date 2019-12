Karácsonyfát ugyebár nem minden nap állítunk, ezért csak jó lassan alakul ki a rutin, hogy miként lehet egy fát úgy egyenesben tartani, hogy hiányzik róla az, ami egyébként a természetben egyenesben tartja (gyökér). Ha ön is érzi a kétségbeeséssel keveredő dühöt, amint felhorzsolt, gyantás ujjakkal próbálja a fát bekényszeríteni és stabil maradásra bírni egy arra láthatóan teljesen alkalmatlan eszközben, legyen kreatív! Pár ötletem nekem is van, de ön biztosan ügyesebb:

Küldjön fotót az elfuserált karácsonyfájáról!

HA KÉSZEN VAN, dőljön hátra, készítsen egy fotót, és küldje el nekünk!

Sikerült? Szebb a fa, mint bármikor? Fotózza le! Küldje el nekünk!

Az elmúlt években is rengeteg fafaragással és faállítással bénázó olvasónk jelentette fel magát, így ismerve be azt, hogy technikaórán rossz végén fogta a kalapácsot. Itt a tavalyelőtti egyik galéria, amiből ötleteket is meríthet, ha elakadt, csemegézzen bátran!