Facsarodott már bele a szíve önnek is a gondolatba, hogy a boldogan feldíszített karácsonyfánk valójában egy tetem? Vagy eddig eszébe se jutott, de most, hogy mi segítettünk, ezentúl úgy tekint a fájára, mint egy holttestre?

És ha eddig nem is gondolt rá, ezentúl arra is gondol majd karácsonykor, hogy az este dísze egy rossz esetben ráadásul műanyagokkal teleaggatott halott fa, amivel hetekig megosztjuk a nappalinkat, a pusztulását nézve?

És megvan az a kép is ugye, amikor apuka hozza be a sok száz kilométerről érkező fenyőt, ami már igazából akkor tök száraz és szórja a tűlevelet, amikor rápróbálja a nagy nehezen előkerült (vagy nem) talpra? A legbuzgóbb ateisták és még a leghívőbb vallásosok is képesek a szájukra venni a ma születőt, aki még csak nem is tehet az egészről, amikor mellécsapnak a baltával a fa befaragásakor.

Pedig valójában már rég túl vagyunk azon, hogy a karácsonyfa kizárólag vágott fenyőt jelenthet. Ma már a legélethűbb műfenyőktől kezdve a fehér, rózsaszín, vagy direkt műhófödte műfenyőkön át a földlabdás, kölcsönzött élőfenyőkig és a direkt karácsonyfának termesztett fáig bármi elérhető.

A Zöld Index Facebook-csoportban feltettük a kérdést, hogy ki milyen fát tervez idén. A válaszokból kapott eredmény szerint:

34% vágott fenyőt

28% műfenyőt

16% egyáltalán nem tervez karácsonyfát

17% valamilyen cserepes vagy földlabdás verziót tervez

5% pedig alternatív karácsonyfát készít

Na, minket most a Zöld Indexben ez az 5% érdekelt. Vajon mit csinál az, aki alternatív fát készít? Miből csinálja és hogyan? Milyen lesz az eredmény?

Igen, eljött az alternatív karácsonyfák kora!

Mi is elkészítettük a magunk alternatív karácsonyfáit, és önöket is erre kértük, hogy osszák meg velünk az idei karácsonyi alkotásokat, környezetkímélő csomagolásokat, bármit, amit úgy gondolnak, hogy egy lépés a környezettudatosabb életért.

Jöjjenek itt a legszebb, legkreatívabb, legkedvesebb alter karácsonyfák!