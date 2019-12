Drágám, a vakációk összementek

Az utazási oldalak szerint az egyik legnépszerűbb aktuális turisztikai trend a mikrovakáció. Hogy a rövid, pár napos utazások miért lettek ennyire népszerűek, annak számos oka van, és ezek közül nem mindegyik pozitív. Az biztos, hogy a szabadság jót tesz a testnek és a léleknek is, akkor is, ha rövid - viszont, ha a valódi nyaralás alternatívájaként kezeljük, akkor magunkat csapjuk be, és végül rosszabbul járunk.