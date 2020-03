Nem árulhat tovább kamu koronavírus-ellenszert egy amerikai televangelista

New York állam államügyészi hivatala megtiltotta Jim Bakker televangelistának, hogy tévéműsorában a Silver Solution nevű folyadékot mint koronavírus-ellenszert árusítsa. A folyadék nem Bakker saját találmánya, hanem egy Sherill Sellman nevű természetgyógyász "orvos" portékája, akit a televangelista (avagy tévés lelkész) vendégül látott egy műsorában. A csodaszert 125 dollárért lehetett megrendelni Baktertől.

A folyadék hatásával kapcsolatban Sellman pár homályos, megfoghatatlan kijelentést tett, majd amikor a műsorban megkérdezték tőle, hogy a folyadék védettséget biztosít-e a Covid-19 ellen, a nő ezt felelte:

Fogalmazzunk úgy, hogy erre a törzsre még nem teszteltük le, de más koronavírus-törzseken igen, és ennek alapján 12 óra alatt elpusztítja a vírust.

Amiből természetesen egy szó sem igaz. Az államügyész erre a kijelentésre csapott le, és meszelte el Bakkert.

A Silver Solution egy ezüst-kolloid, azaz vízben feloldott (kolloid állapotú) ezüstrészecskék alkotják. Mikrobaölő szer, amit a múltban sebek, égések kezelésére használtak a fertőzés megelőzésére. Az ezoterikus gyógyászat egyes képviselői szerint jótékony hatású táplálékkiegészítő, mások azt állítják, hogy igen erős antibiotikum, aminek veszélytelen a fogyasztása. (wiki) Selman évek óta árulja a terméket (variánsait itthon is be lehet szerezni), amiről állította már, hogy az e.coli, a Staphylococcus, gombás fertőzések, pestis (!), anthrax (!!), és nemi betegségek kezelésére is alkalmas.

Az amerikai Mayo klinika állásfoglalása szerint a folyadék házi, felügyelet nélküli alkalmazása nem biztonságos, és semmiféle pozitív hatása nincs azokra fertőzésekre, amikről a gyártó beszél.

Jim Bakkernek nem ez az első összezördülése a törvénnyel, 1989-ben ötmillió dollárt sikkasztott el a saját egyházától, amiért először 45 évnyi börtönbüntetésre ítélték, de másodfokon ezt nyolc évre mérsékelték, amiből ötöt le is ült. A mostani végzésre tíz napja van reagálni, mármint eltüntetni a terméket a kínálatából, ellenkező esetben kihágásonként 5000 dollár büntetést kell fizetnie (minden egyes palack után, és minden egyes olyan, a nyilvánosság előtt tett kijelentés után, melyben a Silver Solutiont koronavírus-ellenszerként aposztrofálja). A terméket csak úgy árusíthatja, ha feltünteti rajta, hogy nem gyógyhatású készítmény, és sem megelőzésre, sem gyógyászati célokra nem alkalmas.