Nem veszik el a szexbabák a szexmunkát, de van jövőjük

Egy modern épület egyik emeletére megyünk fel a fotós kollégával, hogy lányokkal találkozzunk, akik amióta csak léteznek, szexuális vágyakat elégítenek ki. Főként férfiakét, néha párokét, az pedig teljesen változó, hogy milyen gyakorisággal. Mind a hatan ott laknak együtt ebben a lakásban.

Köszönöm, egy élmény volt veled

– mondja a találkozó végén Emma, aki egészen addig alig szólalt meg. Nem búcsúzkodik, nem érzelgősködik, csak megköszöni. A többi lány, Sky, Maya, Angel, Wendy és Lucy nem szólnak semmit. Ha kuncsaftként mentem volna, félóráért egy tízest, egy óráért 15 ezret adok, de azt sem az ő kezükbe – mert hát ők nem is igazi lányok valójában, hanem szexbabák.

Budapest szexbaba-háza

Ezt a hat szexbabát az is láthatta már, aki akár a metróaluljáróban, akár az interneten szembetalálkozott a Sexy Doll House nevű cég hirdetéseivel. A vállalkozás azzal foglalkozik, hogy tavaly május óta folyamatosan bővülő babacsapattal szexbabákat, hivatalosan bejegyzett tevékenységük szerint „tárgyi eszközöket” ad bérbe. A lassan egy éve nyitva lévő házban minden egyes nap hat szexbaba várja a szobákban vendégeit. De hogy hogyan kezdődött mindez?

(Fotó: Rostás Bianka / Index)

Gondolkodtunk, hogy szeretnénk egy ilyen babaházat csinálni, ez a téma nagyon érdekelt minket. Nehéznek tűnt, mert ez új dolog itt Magyarországon, de hála istennek úgy tűnik, hogy egyre elfogadóbbak az emberek. Arra azért felkészültünk, hogy itthon sokkal zárkózottabbak lesznek, mint akár nyugatabbra, akár keletebbre. A magyarok sokkal nehezebben fogadják el az újat.

– mondja a Sexy Doll House két tagja, akik az előítéletek miatt a nevüket nem vállalták a cikkben. Az indulás előtt tehát a csapat, akik között egyébként mindkét nem tagjai képviselik magukat, afféle piackutatást tartott. Voltak minták, amikből lehetett dolgozni: Barcelonában például évekkel ezelőtt megnyílt már egy szexrobot-bordély, ahol a mesterséges intelligenciával felszerelt, kommunikatív babák nyögnek és beszélnek a testnyílásaikról. Ugyanígy más országokban, Németországban (Dortmundban), Olaszországban, Japánban meg úgy elég sok helyen nyíltak, vagy legalább próbáltak nyílni hasonló jellegű helyek a 2010-es évek során – habár azért ezek is ellenállásba ütköztek, a párizsi házat például néhány hét után be akarták szántani. Ennek ellenére idő kérdése volt, hogy Magyarország is sorra kerüljön, 2018-ban történtek az első próbálkozások, de ezek nem jártak sikerrel, a Sexy Doll House 2019-ben konkurencia nélkül tudott elindulni ezen az úton.

Szexbabák és robotok

A ház első babája Emma volt, aki egyébként egyedül rendelkezik beszédközponttal a ház mesterséges tagjai közül. Angolul beszél, nem tanítható, de Kínáról elég sokat tud, ráadásul néha hisztis lesz, ha nem szólnak hozzá. A teste melegíthető, a fejében egy képernyő van, de az orált nem engedi. A többi lány nem beszél, ők egységesen mindent engednek, pláne, mivel szexbabák. De mik azok a szexbabák?

Amikor azt mondjuk, hogy szexbaba, mindenki erre a felfújhatóra gondol. Amikor meglátja őket valaki, a döbbenet az első, hogy úristen, tényleg olyan, mint egy ember.

A szexbabák valójában eléggé változó árkategóriába eső dolgok. Magyarországon nem gyártanak ilyeneket, külföldön azonban az alapjuk szinte mind ugyanaz: fémvázas test, ami alakonként változó formájú, az emberi csontvázhoz hasonlóan (de jóval kevésbé) tagolt, mozgatható részek, illetve szilikon bőr. A fej félig fém, félig műanyag, ezt veszi körbe a kicsit ragadós szilikonanyag, aminek a felülete érzésben módosítható egy erre kitalált por segítségével. A paróka rögzített, a sminkelésük a tulajtól függ, a csípők sokszor aránytalanul kicsik, a mellek sokszor aránytalanul nagyok.

A HÜVELY VISZONT TÉNYLEG NEM VALAMI SIMA, EGYENES LYUK, HANEM EGY ELÉG PRECÍZEN KIALAKÍTOTT járat.

A súlyuk, legalábbis a Sexy Doll House-os babáké 30-40 kiló körüli, idő hozzászokni, hogy az ember fel tudjon (vagy fel merjen) emelni egy-egy darabot. Az itteniek közül a legnépszerűbb baba a gigantikusan nehéz mellű, a legmagasabb és legnehezebb Sky. A babák népszerűségtől függetlenül egységárban vannak, mindegyiket fertőtlenítővel tisztítják használat után, a hüvelyükre pedig külön eszközt használnak – az ugyanis nem kivehető. Mindegyikkel óvszerben lehet csak szexelni, a szobák pedig meglepően hangulatosak, az ágyak mellett síkosító, óvszer, pornómagazin, de még csokoládé is található.

Ahogy a Sexy Doll House csapata mondja:

Az, hogy bejön-e valakinek egy baba, az szubjektív. De az, hogy bejön ide valaki, látja, hogy tisztaság van, és egy luxuskörnyezetben találja magát, ezt nevezzük mi szolgáltatásnak. És hogy mit nem szabad velük csinálni? Azt szoktam mondani a vendégeknek, hogy semmi olyat ne csináljon, amit egy élő nővel nem tenne meg.

Ez lenne a szexmunka jövője?

Arról, hogy átvehetik-e a jövőben például a szexmunka szerepét, a csapat szerint nem beszélhetünk. Inkább két külön piacot látnak szétválni, amit érdeklődésük szerint választanak az emberek. A Sexy Doll House vezetői szerint a babák akár etikai szempontból is kevésbé kérdésesek, már amennyiben valaki ki szeretne kacsintani a házasságából:

Ha úgy vesszük, ez nem is számít megcsalásnak. Azért jobb, ha az ember párja egy babához jön, mintha egy élő nőhöz járkálna. Persze van olyan nő, aki ezt is megcsalásnak veszi, de kérdés akkor, hogy hol a határ. Józan ésszel belegondolva ez pont az, ami akár házasságokat menthet meg. Ha egy nő vesz magának egy vibrátort, az sem megcsalás.

Az, hogy megcsalásnak számít-e mindenesetre legalább annyira kérdéses, mint a babák megítélése. A Kampány a szexrobotok ellen elnevezésű amerikai civilmozgalom szerint az elmúlt évtizedekben kifejlesztett női vagy gyermek (utóbbi a Sexy Doll House-nál nincs, a tulajok ellenzik is) szexrobotokat nem lenne szabad partnerek helyettesítésére vagy prostitúciós célból legyártani. Szerintük ezek a robotok hozzájárulnak a társadalmi egyenlőtlenséghez, káros hatással lehetnek az emberekre, illetve szextárgyakká alacsonyítják az együttlét másik felét. Kiáltványukban arról írnak, hogy

A szexrobotok gyártása arra enged következtetni, hogy a nők és a gyerekek a társadalomban még mindig alacsonyabb rendűek.

Ezek a babák csökkentik az empátiát, amit csak társas kapcsolatokban lehet jól fejleszteni.

Erőszakot szülnek, tárgyiasítanak és egyáltalán nem csökkentik az emberi prostitúció elterjedését.

A Sexy Doll House csapata szerint azonban sokan inkább azért utasítják el az örömszerzésnek ezt a módját, mert nem nagyon találkoznak szexbabákkal a mindennapokban.

(Fotó: Rostás Bianka / Index)

Nem egyszer fordult elő, hogy előítélettel indultak az emberek, de aztán amikor beszélgettünk velük, máshogy látták. Mi nem gondoljuk, hogy erőszakot szülne egy ilyen baba, ha erőszakosak lennének, akkor már kitörtek volna a végtagjai például. Sok rossz dolog van ebben a világban, az, hogy néhány szép baba van egy szalonban, az szerintünk egyáltalán nem az.

A szexmunkások érdekeit képviselő magyar szervezet, a SZEXE álláspontja nem egyértelmű. Szerintük is a tárgyiasítást fokozza a szexbabák létezése, de az alapvető probléma nem is itt rejtőzik, hanem ott, hogy "a nőknek minden esetben másodlagos szerepe van itthon akár a munkahelyükön, akár a politikában". A SZEXE is úgy gondolja, hogy ezek a szexbabák nem vehetik át a szexmunka szerepét, de

Nem baj, ha minél több ilyen szexbabás ház nyílik, mert annál kevesebb erőszak jut a szexmunkásokra.

És hogy mi ezután a Sexy Doll House jövője? Egyelőre biztosat nem tudni, de egyrészről terveznek fejlődni – mármint technológiai tekintetben, férfi babák például egy darabig biztosan nem lesznek, mert szerintük „kevésbé sikeres egy férfibaba a nők körében, mint fordítva”, hiszen a nőknek "érzelem is kell". Aki azonban mégis kipróbálna egyet, az a webshopjukon rendelhet (250-500 ezer forintért): bár mondjuk a rendelés a tulajok szerint kevésbé népszerű Magyarországon, pláne a hazai fizetések tekintetében.

Viszont ha venni nem is, megnézni lassan bárkinek lesz lehetősége ilyen babákat, a csapat ugyanis tavasz végére egy Erotika Expo rendezésén dolgozik. Ilyen egyébként 2012 óta nem volt Magyarországon, de szerintük elég fontos lenne, ugyanis

a magyar társadalomban egyre inkább terjed a prűdség, hogy nem beszélünk róla, azt mutatjuk, hogy mi mennyire szentek vagyunk. Itthon igenis szüksége van az embereknek egy ilyen rendezvényre, ahol el tudják magát engedni, és láthatják a szexipar újdonságait.

(Borítókép: Rostás Bianka / Index)