A Mi vidékünk legújabb állomása Komárom-Esztergom megye, ahol az eddigi bajai vagy szegedi halászlé-körképhez hasonlóan körbejártunk pár éttermet. A megyének különösebb jellegzetes étele nincs, viszont annál sokszínűbb étteremkínálata van: található itt évtizedek óta létező csülkös, újgenerációs étterem, olasz pizzák, bónuszba pedig még egy kicsit retró kocsma is, ahol vagy hat oldalnyi pálinkaválogatásból kóstolhatunk a kivipálinkától a sütőtökpárlatig.

A körbejárt éttermek alapján talán egy étel található meg a kommersz sült krumplis-rántott húsos dolgok mellett mindenhol: ez pedig a csülök. Ezt árulják a megyében Dömöstől kezdve Esztergomig, utóbbiban található a Csülök Csárda is, aminek nem mellesleg már közel 35 éve is nagy hatása volt az ország gasztronómiájára. Egy 1974-es Szabad Földben, ahol a cikkíró az ország különféle csárdáinak nyomában járva elemezget, azt írják például:

A csárdák félúton járnak a kocsmák és az éttermek között, ami inkább erényük, mint fogyatékosságuk. Hangulatosabbak, meghittebbek, mint az éttermek, s ételkínálatban legalább valami egyénifélére törekednek. Itt van például a Kiskunlacháza alatti, a Levegő Csárda. (...) Főtt csülköt lehet benne enni. — A főnök járt Esztergomban — meséli — és evett valahol, egy csárdában csülköt. Onnan hozta a tippet, főzzünk mi is csülköt. Azóta bejárok Pestre a Zsigulimmal, onnan hozom a csülköt. Szeretik a vendégek.

Ennek ellenére a megyében a csülkön kívül azért más is van. Az elmúlt években és évtizedekben nyíltak itt újabb és újabb éttermek, újhullámos kávézók vagy reggelizőhelyek, kocsmák és még sorolhatnánk, mi minden. Ezekből mi pár étteremre fókuszáltunk, megnéztük, mit lehet enni reggelire, ebédre és vacsorára, ha Tata vagy Esztergom környékén jár az ember. Bónuszban azért persze a már említett Pálinka Patikába is benéztünk.

Puritán

A 2018-ban nyitott tatai Puritán kávéház egy szerény kinézetű épületben található, bentről azonban a legjobb fővárosi reggelizőhelyeket lepipáló látvány fogadja a vendégeket: a Puritán kicsit vegyíti az ezt és az azt, berendezése a dédmamáktól örökölt bútorok nosztalgiáját hozza magával, viszont a kínálat már a jelenkor szellemét villantja fel. Gluténmentes sütit vehetünk frissen facsart narancslével, ami mellé újhullámos kávé, chai latte és flat white is kapható. Az árak kávéban 500 és 850 (koffeinmentesen +200) között mozognak, aki pedig reggelizni akar, az 1100-2300 forinttal kell, hogy számoljon (plusz feltétekkel, tojással, baconnel, lazaccal pedig 200-900 körül).

3 Galéria: Mi vidékünk étterem körkép Komárom-Esztergom megyében Puritán Kávéház Fotó: Bődey János / Index

Reggeliből egyébként az angol reggelik kedvelőitől a humuszbarátokig mindenki jól jár, található az étlapon tükörtojás, omlett, de bundáskenyér is, illetve lazac avokádóval. Az étel mellé üveges, préselt gyümölcslevek is kaphatók 800 forintért (barackos, almás, multivitaminos). A reggelik árai igazodnak a budapesti reggelizők árához, viszont többnyire hatalmas adagok, például a Puritán pirítós néven árult, humuszos-csicseriborsós pirított szendvicsek olyan gigantikus szeletek, hogy még ebédre is lehet őket kérni. Ebédet egyébként dél és fél 3 között adnak csak, itt a reggeli felhozatal mellett tudunk kérni császármorzsát vagy grillezett sajtot is, árban ugyanúgy 1000-2200 forint között.

Csülök Csárda

A már említett, az esztergomi Bazilika mellett található Csülök Csárda épületének története vélhetőleg a középkorig nyúlik vissza, volt a pincerész úri borkimérő is, a mai formáját viszont az 1838-as árvíz után kapta. Azonban nemcsak az épület áll régóta, a Csülök Csárda is évtizedes múlttal rendelkezik (és ugye valószínűleg 1974-ben is itt evett a főnök csülköt a Szabad Föld tudósítása alapján). Az évek során a kínálat és az étterem kialakítása változott, sok minden viszont nem: egyik kollégánk szerint például a híres csülkös bablevesük pont olyan, mint 30 évvel ezelőtt volt. Az étlap nagyobb részét egyébként leves-főétel vonalon nyilván a csülök teszi ki, de van például 2500 forintos vegaburger menüjük házi zöldségfasírttal, meg persze sertés-, hal-, vad- vagy éppen szárnyas ételeik is.

12 Galéria: Mi vidékünk étterem körkép Komárom-Esztergom megyében Csülök csárda Fotó: Rostás Bianka / Index

Már a régiesen berendezett pincetér is önmagában elég lenne ahhoz, hogy az ember egy magyaros konyhabeli időutazáson érezze magát, de ha mégis többre vágyna, akkor például rendelhet öreg piros fazékban tálalt kakaslevest kakasherével és májgombóccal (2200 forintért). Aki nem levesezne, hanem más előétel vagy éppen desszert felé fordulna, az különösebbnél különösebb fogásokkal találkozik az étlapon: áfonyás csók, csülkös palacsinta, marhanyelv. Mi sem hittük, de most már meg tudjuk erősíteni, hogy a Csülök Csárdából érdemes azokat az ételeket rendelni, amik elsőre a legfurábbnak tűnnek, mint a darált csülkös palacsinta vagy a fagyis-habcsókos áfonyadesszert (1800-1300 forintokért). És hogy főételnek mit érdemes? Van csülök pékné módra, csülök tepsiben, füstölt csülök, cipóban sült csülök, káposztás csülök és még sorolhatnánk az árban 2000-től egészen 8000-ig mozgó palettát. A választék nagyon bő, a pincérek viszont szívesen segítenek választani, néha még sztoriznak is kicsit hozzá.

Platán

A vidéki éttermek itthon – reméljük csak egyelőre – nem szereznek Michelin-csillagot, de van egy hely, ahol egy egykori Michelin-csillagos konyhát vivő séf dolgozik, ez a tatai Platán Étterem. Pesti István, az azóta már bezárt Tanti egykori séfje 2015-ben igazolt át Tatára. Amikor átvette az éttermet, egyszerre kalkulált a budapesti vendégekkel, a minőségre nyitott helyiekkel, az itt élő külföldiekkel, és célként azt tűzte ki, hogy amit csak lehet, idővel saját alapanyagra cseréljenek le. És Pestiék joggal számolhatnak a belföldről és külföldről érkező turistákkal, már csak azért is, mert az étterem a vár közvetlen közelében, a tatai Öreg-tó mellett helyezkedik el, és itt akkor is érdemes megtenni az ebéd vagy vacsora utáni egészségügyi sétát, ha annak nem érezzük szükségét. De nemcsak a hétvégi forgalommal számolnak persze, ugyanis hétfőtől péntekig van heti menü is, a kétfogásos menü 4800 Ft, a háromfogásos pedig 5900 Ft, vagyis jobban kijön az ember, mintha csak egy főételt rendel az a la carte választékból, de nyilván mindkettőnek megvan a létjogosultsága. Hogy mi szerepel a menüben, az hétről-hétre változik, és ha jól láttuk, akkor a nyári szezonban nem áll rendelkezésre ez a lehetőség.

6 Galéria: Mi vidékünk étterem körkép Komárom-Esztergom megyében Platán Fotó: Bődey János / Index

Rossz hír a vegánoknak és vegetáriánusoknak, hogy az étlapon továbbra is a húsé, vagy az állati eredetű alapanyagoké a főszerep, viszont utóbbiból lefedték szinte a teljes spektrumot, a kardhaltól kezdve a szarvasig szinte minden megtalálható az egyébként fine diningosan kompakt étlapon. Ezen olyan hagyományos ételek is szerepelnek, mint a marhagulyás vagy az illatos tyúkhúsleves, ami már a tálalásával is megfogott minket, és ahogyan fotóskollégánk fogalmazott, ezért megéri elutazni Tatára. Utóbbi egyébként 1890 forint, a legdrágább leves pedig a 2490 forintos hagyma consommé. Az előételek közül a Szent Jakab-kagylót rendeltük, és alig mertük megbontani a kompozíciót, amikor egyikünk szólt, hogy a tetejére helyezett kis almatallérokat mindenképpen meg kell kóstolni. Nem ez volt az egyetlen étel, aminél nem a feltét volt a legnagyobb kedvenc, a rántott mangalicához felszolgált vajas burgonyával is ugyanez volt a helyzet. Az itallapon szerepelnek helyi borok, például a Kősziklás rajnai rizling, vagy éppen az étterem saját pezsgője, a Platán Champagne J.d Telmont, aminek ára 25 000 forint. Mint a legtöbb hasonló étteremben, a személyzet itt is lesi a vendégek minden mozdulatát, és persze a jó értelemben, és ha egy család érkezik, a gyerekek már azonnal kapják a színezőt.

Spejz

A határ közelében, a Nagy Duna sétányon található a Spejz. Esztergom centrumából érkezve könnyen a Mária Valéria hídon találja magát az ember, ha autóval érkezik, szóval nem árt időben rákanyarodni a Táncsics Mihály utcáról a sétányra vezető hurokra. Ugyan a kempingek mellett lévő éttermekkel szezonon kívül nem árt szkeptikusnak lenni, hiszen könnyen lehet, hogy jóval szerényebb választékkal várnak, a Spejz kellemes kivétel, pedig ide egy kicsit lehetetlen időpontban érkeztünk. A berendezés a minimalista, de mégis cukin otthonos vonalon mozog, és még kockás abrosz is van, a tálalás pedig mondhatni a fine dining éttermeket idézi. Az étlap a séf ajánlatával indul, és a pizzákkal zárul. Utóbbiból a megszokott változatok mellett a helyi specialitás, a Pizza a la Spejz is szerepel, ezen a paradicsom, mozzarella, rukkola mellett darált hús is szerepel feltétként. Mi a négysajtos pizzát kóstoltuk meg, hozza, amit hoznia kell, de az mindenképpen dicséretes, hogy – ugyan némi plusz pénzért – lehet kérni teljes kiőrlésű és gluténmentes tésztával is, igény nyilván van, és azt pedig illik kiszolgálni. A pizzák ára egyébként 1390 és 3050 forint között mozog.

4 Galéria: Mi vidékünk étterem körkép Komárom-Esztergom megyében Spejz Fotó: Rostás Bianka / Index

Azért nem sunnyogtuk el az összes helyi különlegességet, a pizza mellé rendeltünk egy Spejz salátát és Spejz gombócot, amit jó ötlet volt egy nagy adag gyümölcsös szószba huppantani, mert így könnyebben csúszik. Előbbi 1550 vagy 1350 forint attól függően, hogy a csirkés/sonkás vagy a vega változatot kérjük, utóbbi pedig 1050 forint. Aki maradna a "hazainál", még kipróbálhatja a kétszemélyes Spejz-tálat, bár ha valami különlegességre vágyik, érdemes tovább böngészni a menüt, amin bőven akadnak még igazi klasszikusok, lásd újházi tyúkhúsleves (1190 Ft) vagy bolognai spagetti (1890 Ft). Csülköt itt viszont ne keressünk, de van helyette például libamáj hidegen vagy grillezve, rozé kacsamell és roston sült fogasfilé. A vegetáriánusoknak, illetve ez éppen pihenőt tartó húsevőknek is van több opció a salátán kívül, a tortillát is lehet hús nélkül kérni, illetve 2590 Ft a vega sajttál, a rántott sajtot itt a gyerekmenübe üldözték.

Walter

A megye egyik legismertebb látványossága Tatabánya mellett, a Kő-hegyen található turulszobor. Ennek a közelében adták át 2018-ban a Gerecse Kapuja Látogatóközpontot, aminek van egy éttermi része is, ez a hónapokban nyitott újra Walter Étterem és Rendezvényház néven. A premier utáni első hétfőn jártunk ott, amikor köd lepte el az egész környéket, de így is megvolt a hangulata, igaz, kicsit más, mint szezonban lehet majd. Ez az étterem egyike azoknak a helyeknek, ahol neszmélyi borok adják az alkoholkínálat gerincét, ha valaki esetleg tudni szeretné, mit is tud ez a sokak számára még ismeretlen borvidék. Az étlap szellős és átlátható, az ételeknél jelzik, mi a helyi specialitás, mi az, amit azoknak is ajánlanak, akik nem esznek húst, és van gyerekmenü is a más éttermekben is megszokott fogásokkal, lásd csirke nuggets.

7 Galéria: Mi vidékünk étterem körkép Komárom-Esztergom megyében Walter étterem Fotó: Rostás Bianka / Index

Ahogyan kollégánk is írta korábban, a kínálat és az étterembelső nagyon eltér attól, amire hegyi turistautak találkozásánál számítanánk, inkább egy színvonalas családi étterem, ahol a csülök és a marhapofa mellett megfér a vegahamburger és a lazacsteak bébiparajos rizottóval. Ami az anyagiakat illeti, a levesek ára 690 és 1590 forint között mozog, ugyanis van csésze és tál is, az előételeké 1490 forint és 4490 forint között, utóbbiért egy négyszemélyes kóstolótálat kapunk, ami az egyik kedvenc fogásunk volt ottjártunkkor. A főételek közül a hamburgerek a legolcsóbbak, de az 1590, illetve 1890 forintban természetesen benne van a hasábburgonya is. A megyében a különböző netes értékelések szerint nagyon szeretik az olaszos konyhát, utóbbival itt például gnocchik formájában találkozunk, illetve van például paradicsomos spagetti is, ami több más ételhez hasonlóan megkapta a Walter-jelzőt. A desszertek közül a nutellás (vagyis mogyorókrémes) sajttortát választottuk, ami nehézsúlyú lezárása lehet az étkezésnek még akkor is, ha a desszertgyomor üresen kong.

Pálinka Patika

Esti programnak az esztergomi Pálinka Patikát ajánljuk. Bár ha valaki picit később kezdi a napot, akár reggelizni is beülhet, a Pálinka Patika ugyanis hétköznapokon kilenckor nyit, hétvégenként pedig tízkor, a kávé és tea mellett pedig gyümölcslevekkel is lehet indítani a napi rutint. Ahogyan a neve is sugallja, az itallapon pálinkákkal és párlatokkal lehet főként találkozni, de vannak borok, pezsgők, illetve sör, sőt, a Facebook-oldaluk szerint sörlimonádé is, ami nyilván több egy citromos ízesítésű sörnél. Ha szigorúan csak a névadó italt nézzük, több hazai főzde közel százféle gyümölcs-, törköly-, mézes-, ágyas-, valamint zöldségpárlata szerepel az itallapon. Igen, zöldségpárlat is, vannak italok zellerből, céklából, paradicsomból, sütőtökből, medvehagymából, spárgából vagy éppen sárgarépából. Nem mindenki fogja magának érezni ezt a műfajt, erre előre figyelmeztetnénk, de legalább van mit választani helyette. És nem tudjuk, hogy ugyanaz volt-e a belsőépítész vagy a lakberendező, de hangulatra a hely a tatai Puritán Kávéházat idézi: fehér falak polgári otthonokat vagy szalonokat idéző bútorokkal – furcsa lehet ez a romkocsmák bohém káoszán edződött szemnek és léleknek.