Sose volt aktuálisabb, hogy egyszer úgyis visszanő

Három nappal a home office kezdete után már levágtam a szakállam, és meghagytam egy bajuszt magamnak. Ilyet legutóbbi nagyjából 10 éve csináltam, viccből, pár haverommal koordinálva, mert az ember húszéves korában csinál ilyen dolgokat, amikor maximum az egyetemi csoporttársak röhögik ki, és nem azok, akik pénzt adnak arra, hogy éljen. 2020 márciusában viszont a bajusz már nem egy dili, hanem egy kíváncsiskodó gesztus:

évek óta nem láttam rendesen az arcom, hát most lesz időm megnézni.

A világ trendjétől eltérően a magyar rendelet szerint ugyan a legtöbb boltnak és üzletnek zárva kell tartania, de a fodrászok még fogadhatnak vendégeket.

A döntés valamennyire érthetetlen annak fényében, hogy a fodrászat tényleg olyan hely, ahol beülünk egy székbe, és egy idegen a mi totális beleegyezésünkkel, nagyjából harminc centis testtávolságról összetaperolja a fejünket, majd mi ezért fizetünk is. Azért is érthetetlen, mert míg a barátainkat, munkatársainkat, szomszédainkat ha nem is tilos, de erősen nem ajánlott mostanában beengedni a privát szféránkba, ezt megtehetjük azokkal, akik prezentálhatóbbá varázsolnak minket.

Igény erre amúgy mindig is van. Pár nappal ezelőtt a Reuters készített egy videót arról, hogy a fertőzés kiindulópontjának számító Vuhan városában hogyan indul újra az élet. Az egyik első életjel egy vándorfodrász, aki elektromos biciklivel rója az utcákat, és ha kérik, egy Flair-széket kipakolva ott az utcán levágja potom összegért bárkinek a haját. A Csiong névre hallgató fodrász három hete kezdett el kimerészkedni a lakásából, hogy ezt a szolgáltatást nyújtsa, egyelőre csak férfiak haját vállalja, mert azokkal megvan 15 perc alatt.

A nő nagyjából ötödannyi pénzt kér, mint amennyit a szalonjában szokott, a munkáját vegyvédelmi ruhában végzi, szigorúan fertőtleníti az eszközeit használat után, a végeredményt pedig tükör híján egy telefon képernyőjén mutatja meg a klienseknek. Akik egymástól legalább másfél méterre várnak a sorukra.

Persze, egy kicsit még félek. De a társadalomnak szüksége van ránk, ezért segítek, ahogy tudok

– mondja a videóban a fodrász. Az egyik kliense elmondja, hogy decemberben leborotválta a haját, és mostanra nőtt meg annyira, hogy kellett már a fodrász.

Szia uram, Covid megvolt?

A lényeg a vendég mondatában van: decemberben levágta a haját, úgy, ahogy otthon nagyon sokan meg fogják tenni, vagy már meg is tették. Mindig hülyeség a közvetlen környezetből kiindulni, de ha szétnézek Instagramon és Facebookon, látom, ahogy a barátaim megoldják maguknak, az egyikőjük apródfrizurát varázsolt, a másik teljesen letolta kopaszra. Az arcszőrzettel ugyanez történik, csak ott még hozzá lehet csapni a fertőzésveszélyt is. Erről a jelenségről itt írtunk bővebben, de érdemes leírni még párszor:

A szakállas vagy borostás emberek arcszőrzetében könnyebben megtapadhatnak azok az anyagok, amik a vírust hordozzák.

A szakállas emberen sokkal kevesebbet ér a maszk, az amerikai járványügyi központ, a CDC ebben a részletes grafikában végigvette a különböző arcszőrzeteket, és hogy melyikek alkalmasak arra, hogy maszkkal együtt működjenek, orvostudományilag, nem esztétikailag, bár a védőfelszerelés alól kilógó Sandokan-bajusszal szerintem senki sem áll jól.

És a legborzasztóbb dolgot, amit egy arcszőrrel rendelkező ember hallhat, Csapodi Csaba, Norvégiában élő aneszteziológus mondta: „Minden férfit bátorítunk arra, hogy a COVID elleni védekezés részeként rendszeresen borotválkozzék! (...) A szakállas-bajuszos embereket nehezebb lélegeztetni, ha arra szorulnak, és ez a nehézség sürgős helyzetben komoly, életveszélyes következménnyel járhat. Konkrétan a lélegeztetőmaszk nem zár megfelelően az arcon, és nem tudunk levegőt fújni a betegbe, aki emiatt meghal. Norvég kollégáim, akik igencsak kedvelik a mutatós viking szakállakat, a múlt héten mind simára borotválva jöttek munkába.”

Ezek jó érvek az arcszőr mellőzésére, de a legfőbb ok talán nem is ez lehet arra, amiért az emberek borotvát, szakállvágót, és hajnyírót ragadnak. Pár hete ment körbe az interneten a gyászszakértő David Kesslerrel készült interjú, amiben a Harvard Business Review újságírója arról kérdezi Kesslert, hogy az a kollektív érzés, ami mostanában a járvány miatt tömegesen végigsöpör az emberiségen, megfeleltethető-e a gyásznak. A szakértő szerint igen.

Kessler több tanácsot javasol: a szorongást enyhíteni tudja az, ha a gondolatainkat lehorgonyozzuk a jelenben, megfigyeljük a közvetlen környezetünket, és egyértelmű megállapításokat teszünk magunknak. Segíthet az elkövetkező időszakban szerinte az is, ha feltankolunk magunkban jószándékból és együttérzésből. A harmadik javaslata viszont a legérdekesebb:

El kell gondolkodni azon, amit nem tudunk kontrollálni. A szomszédodat nem tudod. De azt meg tudod tenni, hogy három méterre mész tőle, és megmosod a kezeidet. Erre koncentrálj.

És mi az, amit az ember a lehető legkönnyebben tud befolyásolni, ha megvannak erre az eszközei? A szőr a fején.

Spórolás, fusi

Most az először egy egész társadalom nem megy sehova. Ha bárki arra a lehetőségre vár, hogy a saját kezébe vegye az irányítást, akkor tessék, ez az

– ezt a Los Angeles Times által megkérdezett fodrász mondta, amikor az újságíró elküldte a fotókat a saját kezükkel vágott frizurákról.

De nem feltétlenül a kalandvágy, vagy az irányítás magunkhoz ragadása miatt muszáj hajat vágnunk otthon. A home office felerősítette az ember prezentálásának fontosságát, miután a meetingeket is otthon tartjuk, és saját magunkból jó esetben a fejünket mutogatjuk, nem nézhetünk ki úgy, mint a képbe berohanó figura a Monty Python Repülő Cirkuszának elején.

És ha a home office egyik legfontosabb szabálya, hogy öltözzünk fel olyan ruhába, amiben dolgozni mennénk, akkor a fejünk sem nézhet ki úgy, mint aki hetek óta pompomot hord a kobakján, hiszen a Zoomban, a Google Meetben, vagy akár a Messengeren is elég csak egy képernyőfotót készítenie valakinek, és a komplett iroda a hajunkon röhöghet.



Az AskMen.com ennél sokkal praktikusabb okokat is felsorol arra, miért tanuljuk meg otthon a hajunkat levágni. Szerintük a fodrász vagy borbély egy olyan szolgáltatás, amire a(z amerikai) társadalom túl sokáig támaszkodott, és egy kis odafigyeléssel és tanulással simán el lehet sajátítani szerintük ezt a képességet. A praktikus okok pedig ezek:



Megtanulunk valami újat. Kenyeret sem azért kezdenek el az emberek a járvány alatt sütni, mert annyira szükség lenne rá a túléléshez, hanem mert képesek leszünk valami újra, ha ennek az egész mizériának vége.



Bárhol le tudod ezek után vágni. Én mondjuk nem látom magam előtt azt, hogy külföldön egy szállodában előveszem a hajvágó készletem, de az AskMen szerint ez lehetséges.



Totális irányítás. Bármennyi ideig járhatok akár ugyanahhoz a fodrászhoz, de még mindig nyökögni kezdek, amikor megpróbálom elmagyarázni, mit szeretnék. “Itt egy kicsit ilyen izé, ott olyan tudod mi volt, a lényeg, hogy ne Dzsudzsákos legyen, köszi!”



Spórolás. Ha csak havi egyszer megyünk el fodrászhoz, akkor is rengeteg pénzt spórolhatunk évente. Kivéve, ha meg kell vennünk minden eszközt az otthoni hajvágáshoz.



Kényelem. Az időpont foglalása, annak hiánya, az ücsörgés, az erőltetett trécselés, a fizetés, a borravaló számolgatása. Vannak olyan emberek, akik ezeket a dolgokat nem tudják elviselni.

És aztán az oldal felsorol legalább tíz terméket, aminek érdemes otthon lennie, hogy elkezdjük a hajvágást, köztük egy háromrészes, hajtogatható tükröt, amiről nagyon kíváncsi lennék, hogy hány ember háztartásában van csak amúgy.

Ollóm csattog, köpenyem lobog

Most kellene a cikkben annak a résznek jönnie, amiben leírom, hogy hogyan kell hajat vagy bajuszt vágni. Ez a rész nem fog soha eljönni, mert amíg bevásárolni vagy otthonról dolgozni szoktam, hajat vágni soha, és nincs az a mennyiségű oktatóvideó, amiből meg tudnám tanulni.

Pedig videóból gigászi mennyiség van, ha magyarul, ha angolul keresünk rá, temérdek, milliós nézettségű tutorial jön fel, de még magyarul is vannak bőven. A GQ figyelmeztet, hogy Youtube-on simán bele lehet futni olyan oktatóvideókba, amik igazából nem annyira bújtatott reklámok, konkrét termékeket, gépeket, eszközöket reklámoznak, ilyenek Magyarországon is léteznek, készült már tutorial hajfestékekről is, az adott gyártó támogatásával.



Ez nem azt jelenti, hogy ezek a videók nem jók. A legtöbb cikk a Tips For Clips csatornáját említi, ahol egyszerű, érthető, mindig lelkes amatőr videóból lehet elsajátítani azt, hogyan lehet egy géppel lenyírni az ember fejét úgy, hogy ki is nézzen valahogy. Ezen a csatornán több milliósak a legnézettebb videók, és egészen biztosan, nem a járvány miatt.





A GQ cikkében van a legnagyobb okosság a jövőre nézve: ha vagyunk annyira jóban a fodrászunkkal, egyszerűen fel is hívhatjuk, vagy FaceTime-ozhatunk vele tippekért. Habár ahogy az elején írtam, a magyar szabályozás megengedi, hogy a szalonok nyitva tartsanak, a jó isten tudja, hogy milyen okból, a tervezett bevételkiesés akkora lesz, hogy feltételezhetően soknak be kell majd zárnia.

És remélem, hogy a NAV emberei idáig már nem olvassák a cikket, mert az is egy opció lehet, hogy a tippekért vagy a videós tanácsadásért cserébe pénzt is utalunk neki, ha azt akarjuk, hogy a bezárkózás után is legyen egy állandó fodrászunk, és ne két futárkodás között kelljen kérlelnünk, hogy vágja le a hajunkat.



A lényeg, hogy tényleg nem volt aktuálisabb még soha, hogy próbáljunk meg bármit, hiszen visszanőhet. Ha elkezdjük a kicsi dolgokkal (egy kis gépes felnyírás itt, egy kisollós bajusz vagy szakálligazítás amott), akkor már emberszerűbbek tudunk lenni. És ha megnézünk egy fentebbi videót, talán kedvet is kapunk hozzá. És ha elrontjuk? A legrosszabb esetben az történik, hogy pár napig kiröhögnek azok, akikkel együtt vagyunk összezárva, és a videókonferenciánkon sapkát kell húzni a fejünkre. A legjobb esetben pedig megtanulunk magunktól kinézni valahogy.