Az Index segít otthon maradni

A koronavírus-járvány, az azzal járó bezárások, valamint a kijárási korlátozások fenekestül felforgatták az életünket, gyakorlatilag minden egyes dolog, amit megszokottnak hittünk a mindennapokban, az rizikós, átgondolandó, vagy határozottan tiltott lett.

Ha valaki eddig is otthonról, távmunkában dolgozott, még akkor is megváltozhattak a társasági szokásai: nem lehet már meginni egy sört a haverokkal, boltba járni egyet jelenthet egy potenciálisan fertőző közelharccal, a mozik és színházak bezártak, a múzeumok sem nyitnak ki. Az ember otthon ragadt, kiszáradt kézzel, földomlásszerű mentális állapotban.

Akik magukra vagy a környezetükre ismertek a fenti bekezdésben, azoknak állítottuk össze ezt a válogatást az Index cikkeiből, amik az otthoni létet szeretnék megkönnyíteni, a mentális egészségtől a streamingszolgáltatók új műsorain át a kézkrémek fontosságáig. Ez a lista folyamatosan bővülni fog az újonnan megjelent cikkekkel.

Miért vagyunk feszültebbek most?

Röviden azért, mert nem tudjuk mi lesz. A bizonytalanság pedig egyenes út lehet a szorongáshoz és félelemhez, többet aggódunk, intenzívebben reagálunk dolgokra. De van megoldás, érdemes lehet az otthon töltött időt olyan tevékenységekre használni, amik eddig nem kapcsoltak ki minket, vagy amikre eddig nem volt időnk, hiszen már a tény, hogy nincsen közük a koronavírushoz, kész felüdülés lehet. Egészen konkrét tippeket a mentális karbantartáshoz ebben a cikkben gyűjtöttünk össze.

Hogyan dolgozzunk otthon?

Azoknak, akiknek eddig megbízható támasz volt a munkahely, komolyan felborult a napi rutinja, amikor a munkahelyük otthoni munkavégzésre állt át. Ebben a cikkben megpróbáltuk tanáccsal ellátni azokat, akik így jártak. Dióhéjban: érdemes felöltözni, és kinézni egy állandó helyet a munkára. És próbáljunk meg nem egész nap, reggeltől elalvásig munkahelyi maileket nézni, cseteket olvasni, váratlanul befutó feladatokat elvégezni, különben meg fogunk őrülni.

Mit tegyünk, ha otthon dögledezik az internet?

Mindenki otthon lebzsel a háztartásban, a sávszélesség megpróbál megbirkózni azzal, hogy egy egész ország egyszerre hallgatna zenét, nézne filmet vagy egyszerűen csak végezné a munkáját. Összegyűjtöttük, hogy mit lehet bizgerálni az otthoni routeren, ha az egyre többször megadja magát.

Hogyan tartsuk magunkat karban?

Habár a cikk írásakor kijárási tilalom még nincsen érvényben, csak korlátozás, akkor sem biztos, hogy jó ötlet ebben a szép időben kocogni menni, főleg ha olyan zsúfolt helyszínről van szó, mint a Margitsziget. Tippek, trükkök, sőt, még egy tornázós playlist is van ebben a cikkben.

Mit nézzünk otthon?

Ha vannak nyertesei az otthonmaradásnak, azok egészen biztosan azok a streamingszolgáltatók, amik Magyarországról is elérhetőek. Az azokon megjelenő tartalmat végigmazsolázzuk, és Karantévé néven minden héten összerakunk egy ajánló cikket. Ez volt a legutóbbi. Ha pedig ennél részletesebb ajánlók kellenek, akkor is érdemes figyelni minket, mert több sorozatról is írunk kritikát (lásd Unorthodox vagy a Self Made).

És ha nincsen előfizetésem egyik streamingoldalra sem?

Nem muszáj kinézni a fejünkből, lehet legózni, társasozni, vagy más kreatív hobbit találni, ebben a cikkben lehet találni ehhez pár tippet. És ha még többet szeretnénk az interneten lógni, akkor szinte a nyakunkba zúdul a kultúra, csak pár példa:

Miért érdemes kenni a kezünket?

A vírus elleni védekezés legfontosabb eleme a kézmosás, szappannal, alaposan. De a rengeteg kézmosás kikezdi a bőrt, szárazzá, érzékenyebbé teszi. Ebben a cikkben többek között egy bőrgyógyász-kozmetológus segítségével magyarázzuk el, mit és hogyan érdemes csinálni, ha a kezünkről van szó.

Mire figyeljünk, ha közösségi oldalakon olvasunk híreket?

Az emberek az egész világon szenvednek a koronavírustól, vagy ha nem is magától a betegségtől, annak a cunamiszerű hatásától, és mivel soha ennyien nem interneteztek az emberiség történelme során, mindenkinek van egy karakán véleménye az egészről. Ennek a jelenségnek a pszichológiájáról írtunk ebben a cikkben.

Egyáltalán ha bármit olvasunk, azt hogyan tudjuk dekódolni?

Nyájimmunitás az egy állatorvosi fogalom? Hol él a pandémia? Tényleg a Commodore Világ rövidítése a SARS-CoV-2? Ha még mindig ismeretlenek lennének ezek a fogalmak, akkor érdemes elmenteni ezt a cikket, hogy kisegítsen, amikor egy olyan járványügyi kifejezéssel találkozunk, aminek nem tudjuk elsőre a jelentését.

Hogyan korrepetáljuk az érettségiző gyereket?

A cikk írásakor még nem tudjuk pontosan, hogy mi a manó lesz idén az érettségivel, de az Indexen addig is elindult az Iskolatévé című videósorozat, ahol a matematika, az irodalom és a történelmi érettségi tételeit vesszük át, közérthetően, középiskolai tanárok segítségével. Az eddigi videókat itt lehet elérni.

Mit vásároljunk a boltban?

Habár kimenni csak a legszükségesebb okokból ajánlott, az élelmiszerboltokat valószínűleg a legnagyobb őrület közepén sem fogják bezárni. A járvány terjedésének elején tele volt a közösségi háló olyan képekkel, ahogy többen nevetséges mennyiségű lisztet vagy cukrot vesznek, ezt elkerülendő érdemes változatosabb, de könnyen elkészíthető alapanyagokkal készülni arra, ha 1-2 hétig nem lehet kimenni a lakásból.

Mit tegyünk, ha koronavírusos fertőzött van a háztartásunkban?

Tegyük külön szobába, kapjon külön ágyneműt, szellőztessük sokszor, háziállatot ne engedjük oda, és még megannyi tanács, amit ebben a videóban foglaltunk össze:

Mit tegyek, ha koronavírusos beteg van a háznál?

És még egyszer, mert sokszor kell: minden, amit tudni lehet a vírusról:

Mit tudunk? Mik a tünetek? Hogyan terjed? Elkaphatom, ha beállok valaki mögé a boltban? Belehalok, ha megfertőz? Ilyen és hasonló kérdésekre gyűjtöttük össze a válaszokat ebben a cikkben.

