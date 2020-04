Mán-Várhegyi Réka – Ilyenkor végképp nem tudom, mit csinálok rosszul – ismételem meg hangosan a webkamerához hajolva.



– Igen, most értem – válaszolja a terapeutám. – Tehát minden bajodért te vagy a felelős?



– Az a probléma, hogy vizet prédikálok, és bort iszom. Évek óta minden blogposztom arról szól, hogy elfogadom a testemet legyen bármilyen tökéletlen, borotválatlan, aránytalan, hurkás vagy ráncos. Mi az, hogy elfogadom? Ünnepelem! Aztán bedurrant a járvány, és a követőim megsokasodtak. Most már együtt ünnepeljük az új normcore végső diadalát! Ó de csodálatos, hogy az internetet bejáró képeken végre ugyanolyan játszós ruhában integetnek a filmsztárok és az átlagemberek. Tucatjával posztolom a nofilter fotókat, és arról filozofálok mellettük, hogy el kell utasítanunk a fogyasztásalapú kozmetikázott szépségeszményt, és válaszul, ahelyett, hogy trollseregek indulnának ellenem, dőlnek a lájkok.



Valaki felordít a gangon. Kikukucskálok az ablakon, nem látok senkit. A sütő fölötti órára pillantok. Két perc van egészig.



– Szóval az a baj, hogy minden hiába – próbálom gyorsan összefoglalni a mondandóm lényegét.



A terapeutám arca mozdulatlan. A homályos kép alapján nem tudom eldönteni, hogy hallgat, vagy megszakadt a vonal.



– Bocsánat, akadozik a net – mondom.



– Igen, értem – válaszolja a terapeutám. – Ezen sajnos nem tudok segíteni.



Kedves olvasó, ez a mininovella az Index első novelláskötetének megjelenése alkalmából született. Az Istennek nehéz a kortárs magyar prózairodalom tizenhét meghatározó szerzőjének 26 novelláját tartalmazza. A kötet itt megvásárolható.

Még pár hét karantén, és végre megismerjük egymás valódi hajszínét! Még pár hónap, és tiszta ősz leszek :( !

– tele van a Facebook hasonló bejegyzésekkel, utalva arra, hogy az önkéntes karantén sokaknak azt is jelenti, hogy nélkülözniük kell a fodrászt. (Annak ellenére, hogy számos országtól eltérően a magyar rendelet szerint a fodrászok, pedikűrösök továbbra is fogadhatnak vendégeket, de sokan inkább nem kockáztatnak.) Arról, hogy ez az állapot elhozhatja az otthoni hajvágási kísérletek korszakát, ebben a cikkben írtunk részletesebben.

Miért olyan ritka, hogy egy ismert nő vállalja, ha őszül?

Miért kampányolnak egyre többen a hajfestés ellen?

Változtat az őszüléshez való viszonyon a karantén, amikor nem tudunk fodrászhoz menni? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

De van a fodrászhiánynak egy másik aspektusa is, az elsősorban a nőket érintő lenövés. Aki rendszeresen festeti a haját, az tudja, hogy nagyjából 4-6 hét után megjelenik az igazi hajszín a hajtöveknél, és minél hosszabb az újabb festésig eltelő idő, annál látványosabb lesz a különbség az igazi és a festett haj között. Különösen feltűnő ez akkor, ha valaki már őszül, vagy éppen teljesen ősz a festék alatt. (Persze van mód otthoni hajfestésre is, de ehhez sokan nem elég türelmesek, ügyesek vagy vállalkozó kedvűek.) Néhány híresség, a komikus Sarah Silverman, Kevin Hart vagy Kelly Ripa színésznő már posztolt is a lenövéséről, demonstrálva, hogy most, amikor annyi más miatt kell aggódnunk, az ég világon semmi baj nincs ezzel.

Öreg és igénytelen

Ezekből a megjegyzésekből az is kiderül, hogy máskor egyébként van baj vele. Hogy az ősz haj, különösen nők esetében, mennyire nem elfogadott, azt jól mutatják a reakciók, amelyek tavaly novemberben érkeztek, amikor Keanu Reeves a LACMA Art + Film gála vörös szőnyegén új barátnőjével jelent meg. Alexandra Grant képzőművész, 46 éves és teljesen ősz.

Ez utóbbi kiváltotta a bulvársajtó megrökönyödését, de a cikkek alatti kommentek sem voltak kedvesebbek. A legtöbben azt írták, hogy a nő biztosan sokkal idősebb a színésznél (nem az, Reeves 55 éves), sokan pedig Helen Mirrenhez hasonlították, aki egyébként 74 éves és szintén ősz hajú. Szintén sokan érezték úgy, hogy közölniük kell, hogy Grant festetlen hajjal öreg és igénytelen benyomást kelt a filmsztár oldalán.

Alexandra Grant eleinte nem reagált a külsejét ért támadásokra, majd az Instagramján posztolt arról, hogy miért nem festeti a haját. Megosztotta az International Journal of Cancer közel 50 ezer nőt vizsgáló tanulmányát arról, hogy a rendszeres hajfestés és a vegyszeres hajegyenesítés növeli a mellrák kockázatát. Leírta, hogy már húszas évei elején őszülni kezdett, évekig festette a haját, de a harmincas éveiben úgy döntött, hogy nem mérgezi magát tovább. Amúgy pedig minden nőt támogat abban, hogy úgy nézzen ki, ahogy csak akar, a szépséggel kapcsolatos elvárásokról pedig beszélnünk kell.

Erős és inspiráló üzenet

Még ennél is meglepőbb volt, ahogy az idei Oscar-gála után Jane Fonda új hajszínére reagált a sajtó és a közvélemény. Fonda adta át a legjobb filmnek járó díjat, a haja pedig a korábban megszokott szőke helyett teljesen ősz volt. A sajtó pedig egyfajta hőstettként ünnepelte, hogy egy 82 éves színésznő egy milliók által nézett eseményen ősz hajjal jelent meg. A Vogue egyenesen arról írt, hogy a régóta a saját szabályai szerint élő színésznő milyen méltóságteljes, erős és inspiráló üzenetet küldött ezzel a nőknek. A Guardian pedig kifejezte reményét, hogy ezzel egy új trend indulhat el.

Fotó: Craig Sjodin / Getty Images Hungary

Ha tehát egy 82 éves sztár ősz hajjal jelenik meg, az inspiráló, de ha egy negyvenes nő teszi ugyanezt, az igénytelen. Ezek után nem meglepő, hogy Hollywoodban csak alig néhány sztár vállalja az ősz haját: Jane Fonda és Helen Mirren mellett Judi Dench, Jamie Lee Curtis, Diane Keaton és Emma Thompson. Ők mindannyian hatvan felett járnak, sokan közülük már hetvenen is túl. A fiatalabb, de azért nagy valószínűséggel szintén őszülő sztárok viszont legfeljebb egy-egy szerep kedvéért mernek megőszülni, civilben nem kockáztatnak.

Ennek ellenére a közösségi médiában már évek óta, jóval a koronavírus okozta kényszerű fodrászhiány előtt kezdtek feltűnni az ősz haj elfogadásáért kampányoló mozgalmak. Az egyik legismertebb a 183 ezer követővel rendelkező grombre (grey ombre, vagyis ősz ombre) nevű Instragram oldal, amely “az őszülő haj természetes jelenségének radikális ünneplését” tűzte ki céljául. A fotókon olyan nőket látunk, akik nem festetik ősz vagy őszülő hajukat annak ellenére sem, hogy többségük elég fiatal, a húszas, harmincas, negyvenes éveikben járnak.

A képek mellett kis történeteket olvashatunk arról, hogy mikor kezdtek el őszülni, és hogy mikor és miért döntöttek úgy, hogy nem festetik be a hajukat többé. Az okok rendkívül sokfélék: a festék okozta egészségügyi gondoktól, allergiás reakcióktól a környezetvédelmi szempontokon át egészen addig, hogy ma már nem az a lázadás, ha valaki befesti a haját valami őrült színre, hanem az, ha nem csinál vele semmit, és hagyja megőszülni.

Merj őszülni Magyarországon

Most egy olyan világban élünk, ami szokatlan mindenkinek. Sok javaslatot lehet olvasni, hogy milyen dolgokat érdemes otthon csinálni, hogy értelmesen elfoglaljuk magunkat. Én nem szeretnék beállni ebbe a sorba, ti magatok úgyis jobban tudjátok, mi passzol hozzátok. Nekem csak annyi a célom, hogy időről időre megmutassam: a zebra-csíkos haj otthon növesztve is jól érzi magát

– ez az üzenet Andri Diána Merj őszülni! nevű Facebook-oldalán olvasható. Diána őszes tincsei azonban nem a karanténnak köszönhetőek, ő nagyjából másfél éve döntött úgy, hogy abbahagyja a hajfestést, amit akkor már 14 éve csinált. Korán, már a húszas éveiben elkezdett őszülni, de akkor fel sem merült benne, hogy hagyja, hogy ezt mások is észrevegyék. “Annyira belém volt kódolva, hogy az ősz haj egyenlő az öregséggel, az igénytelenséggel, az elhanyagoltsággal, hogy ez eszembe sem jutott” – mesélte az Indexnek.

Kutatás a magyar nők őszüléséről Andri Diána egy másik természetesen őszülő magyar nőket inspiráló csoporttal, az Ezüstnővel együtt idén egy (nem reprezentatív) kutatást is készített a témában. Februárban ötszázan, majdnem kizárólag nők töltötték ki online kérdőívüket. Nagyrészt a 30-as, 40-es és 50-es korosztályt kérdezgették őszüléshez való hozzáállásukról, tapasztalataikról. A kitöltők nagy többsége (90 százalékuk) már őszül, és meglepő módon harmaduknál már a 30-as éveik előtt megjelentek az első ősz hajszálak. A megkérdezett nők között szinte teljes egyetértés (95 százalék) volt abban, hogy a magyar társadalom másképp ítéli meg a nők és a férfiak öregedését, és a nők esetében kevésbé elfogadóak. Ennek megfelelően kétharmaduk az ősz szálak felfedezése után első lépésként vagy rögtön befestette a haját, vagy csipesszel kihúzta az ősz szálakat. Ugyanakkor ötből egy nő az első pillanattól kezdve vállalta a természetesen őszülő haját. Többen is jelezték, hogy pont a hajfestés miatt nem is tudják megállapítani, hogy mióta és mennyire őszülnek. Minden második nő az ősz vagy őszülő hajat elsősorban természetesnek és önazonosnak tartja, de 14 százalékuk szerint öreges, ápolatlan vagy igénytelen. 16 százalék bevállalósnak látja, főleg a fiatalabb korosztályban. A válaszadók csak 15 százaléka jelezte, hogy egészségügyi problémák (allergia), környezettudatosság, vagy anyagi megfontolások miatt nem festeti a haját. A kutatás szomorú tanulsága, hogy az őszülő nők negyede egyértelműen megéli, hogy a környezete egyáltalán nem támogatja a hajfestés elhagyását.

Később azonban egyre jobban elkezdte zavarni, hogy minden hónapban egy csomó kémiai anyag kerül a fejbőrére. Ennél is erősebb inspiráció volt számára, hogy kilépjen a komfortzónájából, hátha akkor az élet egyéb területein is hasonlóan bátor döntéseket mer hozni. Bár a férje és a lányai támogatták, a távolabbi ismeretségi körében voltak, akik óvták az ősz haj vállalásától. “Ők azért aggódtak, hogy ezzel majd idősebbnek, ápolatlannak tűnök, és hogy hátrányok érhetnek emiatt” – mondja, hozzátéve, hogy a munkaerőpiacon soha nem érezte hátránynak a hajszínét, de tud olyanról, aki igen.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Proudly presenting my graying crown. **‍

Az is segített a döntésében, hogy a közösségi médiában sok pozitív külföldi példát látott, olyan nőket, akik fiatalon is vállalták őszes hajukat, de szépek, vonzóak voltak így is. Ugyanakkor észrevette, hogy (akkor még) magyar példák nem igazán voltak, főleg nem a fiatalabb korosztályban, ezért hozta létre Facebook- és Instagram-oldalát. Azóta már több olyan nőről tud, akiket ő inspirált erre a döntésre, de sokan követik olyanok is, akik még csak kacérkodnak a gondolattal, hogy lenövesztik a hajukat. Hangsúlyozza, hogy semmiképen nem egy hajfestés ellenes mozgalmat akart indítani, szerinte a hajfestésnek megvan a maga helye. Csak az a célja, hogy erre az útra is lehessen úgy tekinteni, mint egy érvényes választási lehetőségre.

Ami a mostani időszakot illeti, szerinte a karantén ideje jó alkalom a kísérletezésre.

Nekem sokan mondják, hogy könnyű dolgom van, mert szépen őszülök. De honnan tudhattam volna ezt előre? Addig nem láttam, amíg ki nem próbáltam

– meséli, hozzátéve, hogy most büntetlenül ki lehet próbálni mindenkinek, aztán ha nem tetszik, majd visszafestethetik. Persze egy hosszú, festett haj teljes lenövesztése évekig tart, de most minden érintett felmérheti otthon, hogy mennyire őszül, hogy megy ez az arcszínéhez, mennyire tudja megszokni, megszeretni.

Természetesen senki nem gondolja, hogy csak azért, mert most nélkülöznünk kell a fodrászokat, hirtelen mindenki elfogadja az eredeti hajszínét, és néhány hónap múlva ősz hajjal szaladgáló negyvenesek tömegei lesznek az utcán. De talán kicsit bátrabban szembenézünk a tükörrel, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy az ősz hajban valóban a színét, vagy inkább a jelentését nem kedveljük. Azt, hogy az öregedésre és az elmúlásra emlékeztet, ami elől akkor sem menekülhetünk, ha a világ összes hajfestékét összevásároljuk.

