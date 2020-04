Egyelőre nem lehet felmérni a járvány összes környezeti hatását, de nyilvánvalóan vannak köztük pozitívak, mint a károsanyag-kibocsátás ideiglenes csökkenése, és negatívak is, mint az egyszer használatos műanyag eszközök nagyobb használata, vagy a pánikvásárlás okozta élelmiszer-pazarlás.

Most többnyire a négy fal közé zárva, a környezettől a szokásosnál is jobban eltávolodva élünk, paradox módon mégis mintha az otthonmaradással már önmagában is környezetbarátabb módra váltottunk volna: kevesebbet fogyasztunk, radikálisan kevesebbet közlekedünk, a kibocsátáscsökkentés légköri hatásai Magyarországon és az egész világon is jól láthatóak. A természethiánynak azonban önmagában is rossz társadalmi és mentális hatásai lehetnek, ezért most is fontos lenne minél többet kint lenni, bár a járványhelyzettől nagyon tartó helyi önkormányzatok ezt nem nagyon akarják megengedni. Ha valaki fenntarthatóságban, fenntartható fejlődésben gondolkodik, a mostani karanténos idők biztosan nem ilyen, és a korlátozásokhoz fűződő zöld reményekkel már csak ezért is érdemes óvatosnak lenni.

Amíg azonban otthon vagyunk, leginkább otthon tudunk környezettudatosak lenni. Ez nemcsak pótcselekvés: A szennyezés és járulékos hatásai, az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentős mértékben a háztartásokhoz kötődik – akkor is, ha az (áttételesen szintén fogyasztói igényeket kielégítő) ipari szennyezés arányaiban jelentősebb. Mi most ahhoz gyűjtöttünk össze néhány egyszerű, otthon is jól alkalmazható ötletet, hogy hogyan tudunk nem csak szavakban környezettudatos módon élni otthon, a négy fal között. A tippek jó részét a WWF Magyarország és az Energiaklub adta.

Energiaspór

A háztartások felelősek az összes elhasznált energia 35 százalékáért. Elsőre általában a felesleges áramfogyasztásra szoktunk gondolni, de a magyar energiamérleg alig tíz százalékát fedi le a villamosenergia-fogyasztás, míg a fűtéssel-hűtéssel kapcsolatos energiatudatossággal sokkal több energiát tudunk spórolni. Mi most mindkettőre adunk tippeket.

Érdemes statisztikát vezetni a háztartási energiafogyasztásról, így szembesülünk az energiafogyasztásunk mértékével.

Beszerezhetünk fogyasztásmérőt (párezer forintért már kaphatunk ilyet), így tudjuk ellenőrizni, hogy melyik készülékeket érdemes mindenképpen áramtalanítani, ha nem használjuk.

Igen, ön jól tudta, a LED izzók fogyasztanak a legkevesebbet.

Fűtés-hűtés

Otthon a négy fal között legtöbbet egyértelműen a fűtés számít – ezért is lenne fontos, ha állami segítséggel is sokkal többen tudnának energiahatékony felújításokat csinálni. Így április vége felé ez már nem annyira aktuális, a meleg időre azonban már nem kell sokat várnunk, és akkor a lakás hűtésére lesz szükség:

Külső árnyékolóval (redőny) hatékonyabban tudjuk csökkenteni a lakás túlmelegedését, mint belső árnyékolókkal (függöny).

Vizes lepedő kiteregetése, hidegvizes felmosás párolgása is segít a hűtésben.

A pamut ágyneműk könnyebben lélegeznek, hűvösebbek maradnak, mint a flanel ágyneműk.

A ventilátor nem hűt annyira jól, mint egy klíma, de nagyságrendekkel kevesebb áramot fogyaszt. Pro tipp: érdemes a ventilátort egy jéggel teli, lyukakkal ellátott tálra/vödörre rögzíteni.

Víz

A melegvíz hőfokát ne állítsuk 40 foknál többre, az annál melegebb vízhez amúgy is hideget kevernénk, így jelentős energia vész kárba. A túl forró vízben ráadásul intenzívebb a vízkőképződés is.

A csapokra szerelt víztakarékos betéttel, perlátorral nemcsak vizet, de energiát is spórolunk. Ez az alig ezerforintos tétel levegővel dúsítja fel a csapot átfolyó vizet, azt a benyomást keltve, mintha a valóságosnál több víz folyna át.

Ha a kádban fürdés helyett zuhanyzunk, legalább feleannyi meleg vizet spórolunk, vagyis fele annyi vizet kell felfűteni.

Háztartás

Fertőtlenítés: elég a szappanos vízzel való lemosás is, nem kell durva fertőtlenítőszereket használni.

Takarításhoz az ecet és a szódabikarbóna tökéletes, oldja a vízkövet, tisztít, eltünteti a penészt, mosószódával vagy trisóval pedig a zsíros szennyeződéseket is el lehet távolítani.

Ne folyó víz alatt mossuk meg az élelmiszereket, és hanyagoljuk a folyóvizes mosogatást is.

Ha házhozszállítással vásárolunk, vegyük figyelembe az étterem vagy szolgáltató távolságát is, és ne messziről, pl. Budapest esetében a város másik végéből rendeljünk házhoz.

Egyszer használatos papírtörlők helyett használhatunk konyharuhát, mosható konyhai törlőrongyot.

Vegyük fel a kapcsolatot helyi termelőkkel, vásároljunk tőlük. De mi magunk is kis-, de legalábbis mikrotermelővé válhatunk, ha vetünk, palántázunk a balkonon vagy akár a konyhapulton.

Kukázás tudományos alapokon

Elég két hétig figyelni a kuka tartalmát, ennyi idő alatt rá fog jönni, mennyi élelmiszer landol a kukában. Két hét kukafigyeléssel a mintázat alapján lehet tekerni egyet a vásárlási stratégián, akár menütervezéssel is. Így nem lesz túl sok a hagyma, felesleges az édeskömény, elfeledve a padlizsán.

Listák!

A legjobb, ha van listánk arról, hogy pontosan mi van otthon a szekrényben, a hűtőben, a fagyasztóban. Haladók azokról az élelmiszerekről is csinálhatnak külön listát, amelyeknek közel a lejárati ideje.

Ezután jöhet a menütervezés: egyszerűen fogjunk egy papírt, írjuk fel, hogy a következő bevásárlásig mit szeretnénk enni. A szükséges összetevők listáját összevetve az otthoni készlettel máris elkerültük a feleslegesen megvett és aztán kidobott élelmiszereket.

A konyhai hulladék újrafelhasználása

Almahéj: készülhet belőle almaecet.

készülhet belőle almaecet. Káposzta: készülhet belőle savanyú káposzta, de valójában szinte bármilyen zöldséget lehet fermentálni, az most majdnem olyan menő is, mint a kovásznevelgetés.

készülhet belőle savanyú káposzta, de valójában szinte bármilyen zöldséget lehet fermentálni, az most majdnem olyan menő is, mint a kovásznevelgetés. Brokkoli törzse: meghámozva ugyanúgy meg lehet enni, mint a rózsákat.

meghámozva ugyanúgy meg lehet enni, mint a rózsákat. Fonnyadt zöldségek: vízbe téve őket még visszajöhetnek az életbe, a salátákat, spenótot, rukkolát pedig egy tál jeges vízbe téve tudjuk feléleszteni.

vízbe téve őket még visszajöhetnek az életbe, a salátákat, spenótot, rukkolát pedig egy tál jeges vízbe téve tudjuk feléleszteni. Parmezán kérge: a fagyasztóban gyűjtögetve bármilyen levest vagy alaplevet feldob, csak főzzük bele a zöldségekkel vagy hússal együtt.

a fagyasztóban gyűjtögetve bármilyen levest vagy alaplevet feldob, csak főzzük bele a zöldségekkel vagy hússal együtt. Száraz kenyér: kenyérmorzsaként kezdhet új életet, de készülhet belőle kruton vagy bundás kenyér is.

Csak okosan a hűtővel (és a fagyasztóval is)

A fagyasztóból kivett ételt a hűtőben olvasszuk fel.

Ha tehetjük, töltsük fel a hűtőt! A teli hűtőben az élelmiszerek hozzájárulnak a hideg megtartásához, és kiszorítják a levegőt.

Értelemszerűen ne meleg étellel pakoljuk tele a hűtőt.

Ellenőrizzük, hány fok van a hűtőben! Mélyhűtő nélküli hűtőben 7, kombi hűtőben a hűtő részben 4 fok, a fagyasztó részben -18 fok az ideális.

A hűtő hátuljában hidegebb van, mint elöl az ajtó közelében, így a könnyen romló dolgokat tegyük oda (tej, hús, felvágott), a nehezen romló cuccokat, szószokat tehetjük az ajtóba nyugodtan.

A hűtőszekrény jegesedése is eléggé növeli a fogyasztását, ha jegesedik, nem árt gyorsan leolvasztani.

Ha elkerülhetetlen a hűtőgépcsere, az egyik legfontosabb információ az energiaosztálya. Egy A+-oshoz képest egy A+++-os energiacímkével rendelkező hűtő fele annyit fogyaszt.

Tűzhelytechnikák

Ha a recept és józan belátásunk engedi, főzzünk fedővel. A fedő nélküli főzéshez kétszer annyi energiát kell elhasználni, mint fedő használatával. A fedőnél is jobb megoldás a kukta.

Ha gáztűzhelyünk van, nemcsak esztétikai okokból jó rendszeresen tisztítani a gázégőt. Ha hagyjuk elkoszolódni, tíz százalékkal is romolhat a tűzhely hatásfoka. Ja, és ügyeljünk rá, hogy a gázláng ne érjen túl az edény szélén.

Ha új sütőt/főzőlapot kell venni, válasszunk indukciósat. Az indukciós technológiával a hőveszteség minimális, és akár 30 százalékkal is tudjuk csökkenteni a fogyasztást.

Elektromos tűzhely esetén nyugodtan kapcsoljuk ki a főzőlapot a főzés befejezése előtt, a főzőlap még 5-10 percig forró marad.

A tiszta sütő jobban visszaveri a hőt. Sütés közben meg inkább ne nyitogassuk az ajtaját feleslegesen.

Mosás

A ruhákat beáztatva fellazulnak a szennyeződések, így elég alacsonyabb hőfokon mosni. Ez azért fontos, mert a mosásnál a legtöbb energiát a víz felmelegítése jelenti.

Ha vigyázunk a teregetésnél, hogy ne gyűrődjenek a ruhák, a vasalnivaló is kevesebb lesz.

Ez a cikk a Covering Climate Now klímamegoldásokról szóló egyhetes sorozatában jelenik meg, melyben az 50 éves Föld napjára időzítve az egész világon több mint 400 újság foglalkozik kiemelten az éghajlatváltozással. A Covering Climate Now a klímaügy jobb bemutatását célzó globális médiaegyüttműködés. Az összeállításhoz köszönjük a WWF Magyarország és az Energiaklub segítségét.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)