– a Miami Herald cikkében megkérdezett amerikai nők egyike így fogalmazott, amikor arról beszélt, hogy a hetek óta tartó, és talán lassan véget érő karantén idején egyáltalán nem visel melltartót. “Az egyetlen jó dolog a világjárvány alatt, hogy otthonról dolgozhatunk megszabadulva a merevítős, túl szoros, kipárnázott melltartóktól” – mondta egy másik nő.

Megváltoztathatja a karantén a nők melltartóviselési szokásait?

Hogyan fonódott össze a melltartó története a nők társadalmi szerepének változásával?

A karantén, a sokaknak kötelezővé tett home office és a távoktatás rengeteg változást hozott a mindennapjainkban. Vannak, akik unatkoztak és egyedül érezték magukat, míg mások minden eddiginél túlterheltebbek lettek, és alig várták, hogy öt percre egyedül lehessenek. Az viszont közös volt, hogy a tartós otthonlét mindenkit a kényelmesebb, egyszerűbb öltözködés, a praktikus, otthon is kivitelezhető szépségápolási megoldások és a korábban elengedhetetlennek tartott szokások megkérdőjelezése felé terelt.

A melltartó, amit a nők nagy része korábban is azzal a lendülettel dobott le magáról, ahogy hazaért, az egyik nagy vesztese lehet a mostani életmódváltozásnak. A világ egyik legismertebb divatlapja, a Harper's Bazaar már fel is tette a kérdést: “Fogunk még valaha melltartót hordani?”. A Huffington Post cikke még ennél is messzebbre megy, amikor azt javasolja a nőknek, a melltartókat hagyják a karantén után is a fiókokban, ahová valók.

Az egészséges életmóddal foglalkozó Shape orvosszakértőkkel járta körül a melltartó mellőzésének lehetséges következményeit, majd arra jutott, hogy “ebben a példa nélküli és bizarr világban”, amiben jelenleg élünk, sokkal fontosabb, hogy kényelmesen érezzük magunkat, mint bármikor korábban. Ha ez a komfortérzet melltartó nélkül valósul meg, akkor ne hordjuk, a melleknek égvilágon semmi bajuk nem lesz tőle. Érthető, hogy a nők a karanténban elhagyták a melltartóviselést, “végül is kinek hiányzik, hogy merevítők vágjanak a bőrébe, amikor éppen egy világjárvány okozta kihívásokkal küzd, nem beszélve a gyerekei távoktatásáról és a pizsamában bonyolított munkahelyi hívásokról?” – teszi fel a kérdést a New York Post is.

Az egyik legnagyobb brit bulvárlap, a Daily Mail viszont már megkongatta a vészharangokat, szerintük lógó mellekkel fognak kisétálni a karanténból az otthon melltartó nélkül parádézó nők. (A cikkben megszólaló szakértők egy része fehérneműket gyártó cégeknek dolgozik, ami némileg befolyásolhatta a véleményüket.) Valójában a mellek tartását a genetika, a testsúly, a hízás és a fogyás, a mellek mérete, a terhesség és a szoptatás sokkal inkább befolyásolja, mint a melltartó viselése vagy hanyagolása.

Nem csak egy ruhadarab

Igaz, a melltartó soha nem csak egy ruhadarab volt, a története összekapcsolódott a nők társadalmi szerepének változásaival. Az elődjének tekinthető fűző, ami a melltartónál lényegesen kényelmetlenebb és egyértelműen egészségtelen viselet volt, sem valamilyen divattrendnek, hanem a nők munkába állásának köszönhette a vesztét. Egyszerűen túl kényelmetlen volt, nem lehetett benne dolgozni, rendesen mozogni és szabadon levegőt venni sem. Ráadásul egyre több orvos (köztük az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma) jelezte, hogy mennyire káros viselet. Majd az első világháborúban kapott még egy végső csapást: a hadiiparnak nagy szüksége lett fémre, így azt nem pazarolták többet a fehérneműkre. Ezután kezdődhetett a melltartó diadalútja, melynek alapvető szerepét a nők öltözködésében csak a hatvanas-hetvenes években kérdőjelezték meg.

De a közhiedelemmel ellentétben a feministák nem égettek melltartókat. Az 1968-as Miss America döntője előtt, a szépségverseny elleni tiltakozás során a nők tárgyiasítását szimbolizáló dolgokat, melltartókat, sminkcuccokat, fűzőket, magas sarkú cipőket, Playboy magazinokat dobáltak egy kukába, majd fel akarták gyújtani, de erre nem kaptak engedélyt. A New York Post korabeli cikke a tiltakozást ahhoz hasonlította, amikor a vietnami háborúba behívott férfiak elégették a behívójukat. Innen terjedt el a melltartóégetés legendája, és az a közvélekedés is, hogy a feministák a melltartók legnagyobb ellenségei.

Az igazán kényelmetlen melltartók kora a kilencvenes évek elején jött el, ekkor jelentek meg a merevítős, szivacsos, páncélszerű push up fazonok. És körülbelül ekkortól lett Magyarországon is evidencia (szemben a hetvenes-nyolcvanas évek gyakorlatával), hogy melltartót kortól és mellmérettől függetlenül egy felnőtt nőnek hordania illik, ha nyilvános helyre, pláne munkába megy. Ez az, amit az Y-generáció, vagyis a most a húszas, harmincas éveikben járó nők egyre inkább megkérdőjeleznek.

Nem a melltartók, csak a kényelmetlen melltartók vége

A karantén valószínűleg nem általában a melltartók, csak a kényelmetlen melltartók végét hozza majd közelebb. Ez a folyamat pedig már a koronavírus-járvány miatti otthon maradás és melltartómentesség előtt elkezdődött. Az Index tavaly ilyenkor közölt riportot arról, hogy bezárja kapuit Dombóvár egyik legnagyobb foglalkoztatója, a francia fehérneműkben utazó Pasha Kft. Az ok a hagyományos, magasabb árfekvésű fehérneműk visszaszorulása a piacon. A fiatalabb nők ugyanis az olcsóbb, kényelmesebb darabokat kezdték keresni: a csipkés, merevítős, push up fazonok helyett a merevítő nélküli, varrásmentes, elasztikus anyagból készült melltartókat.

Az egyik ilyen kényelmesebb melltartókat forgalmazó márka Budapesten is futó tavalyi kampányában napokon keresztül olyan plakátokat láthattunk a metróban, amelyeken a hagyományos melltartók okozta sérüléseket, benyomódásokat, bevágásokat láthattuk női testeken. Aztán megjelentek a cég termékeit ábrázoló képek azt sugallva, hogy mostantól ezeknek a kényelmetlenségeknek vége.

Az új trendet jelzi az egyik leghíresebb fehérneműmárka, a Victoria's Secret évek óta tartó kínlódása is. A Victoria's Secret főleg merevítős, csipkés, szexis, push up fazonokban utazott, de az eladásaik csökkentek. Nemcsak a termékeik, hanem a marketing tekintetében sem értették meg az idők szavát, és sokáig ragaszkodtak a tökéletes külsejű modellekhez, és a világ legszebbnek mondott modelljeit felvonultató nagy fehérneműshowjukhoz. Más fehérneműcégek hamarabb kapcsoltak, és áttértek a pozitív testképpel, átlagosabb női testekkel való reklámozásra.

A Victoria's Secret végül tavaly jelentette be, hogy befejezik 1995 óta futó divatbemutató sorozatukat. A nézettség csökkenése mellett azért is, mert egyre több kritika érte a műsort, miszerint szexista, elavult, és hiányzik belőle a sokszínűség. A vállalat pénzügyi igazgatója azt is mondta egy befektetői fórumon, hogy megpróbálják újrapozicionálni a márkát, és a vásárlókkal való kommunikáció új módjait megtalálni. Erre egyre nagyobb szükségük lesz: a New York Post beszámolója szerint a járvány és a home office kezdete óta 40 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest a merevítő nélküli, kényelmesebb melltartók eladásai.

