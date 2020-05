Érezhetően felpezsdült az élet a vidéki településeken a hétvégén. A koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhülésével, de az óvintézkedések betartása mellett újra benépesültek a pihenőhelyek, a vendéglők kerthelyiségeibe visszatértek a vendégek. Budapesten és Pest megyében továbbra is érvényben vannak a kijárási korlátozások.

Debrecen

A Nagyerdőben újra megnyitották a Békás-tavat is magába foglaló parkerdőt és a város legnagyobb játszóterét, az Ötholdas Pagonyt. A jelentések szerint az ilyenkor megszokottnál ugyan kevesebben voltak, de így is sokan sétáltak, napoztak a Békás-tó és a Nagyerdei Stadion környékén. A gyerekes családoknak az állatkert és a most megnyílt vidámpark is vonzónak bizonyult.

Ami a belvárost illeti, az éttermek, kávézók, presszók teraszai mind megteltek.

A lakosság nagy része együttműködő, betartja a védelmi előírásokat.

- közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtószolgálata az MTI-vel.

Hétfőn a Debrecen környéki erdőgazdasági kilátókat is megnyitották a látogatók előtt. Szalacsi Árpád, a Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója közölte: az erdőspusztai arborétum kilátója, valamint a fancsikai és a hármashegyi kilátó is látogatható, de egyszerre kettőnél többen nem lehetnek egy-egy létesítményen. Látogatható az erdőspusztai arborétum is, de a bemutatóházat továbbra is zárva tartják.

Szolnok

Szombattól fokozatosan kinyitottak a kültéri sportpályák és a játszóterek, és érezhető volt, hogy többen mozdultak ki otthonról az elmúlt hétvégén, mint a kijárási korlátozás idején. "A szabályokat a szolnokiak is betartották" - közölte Pókász Endre, a polgármesteri hivatal sajtóreferense.

Nyíregyháza

A Nyíregyházi Állatparkot az elmúlt hétvégén kétszer annyian, közel négyezren keresték fel, mint a tavalyi év azonos hétvégéjén. Gajdos László, az állatpark igazgatója hétfőn az MTI-nek azt nyilatkozta, hogy

a vendégek alig várták, hogy jöhessenek.

Reményeik szerint a két állatparki szálloda a pünkösdi hétvégén megnyithat, ezeknek júliusra és augusztusra 80 százalékon áll a foglaltságuk.

Szombathely

A városban érezhetően felpezsdült az élet a hétvégén, sokan sétáltak a város főterén, visszatértek a vendégek a vendéglők kerthelyiségeibe, a kávézók teraszaira is, a Csónakázó-tó körül kutyát sétáltattak, kocogtak az emberek. A legtöbben ügyeltek a másfél méteres távolság betartására, de szabadtéren csak kevesen hordtak maszkot, az üzletekben viszont szinte mindenki viselte a védőeszközöket. A templomokban újra részt vettek szentmiséken, istentiszteleteken az emberek, de itt is megfelelő távolságot tartottak egymástól.

Győr és Sopron

A két belvárosba visszaköltözött az élet, a vendéglátóhelyek teraszai tele voltak hétvégén. A vendégek és az üzemeltetők is betartották a járványügyi szabályokat, a pincérek maszkot és kesztyűt is viseltek. A meleg időben mindkét település belvárosában sétáltak, kerékpároztak, fagylaltoztak az emberek. Idősek is sétáltak, többségük maszkot viselt. Sopronban a játszótereken is voltak családok, Győrben azokat egyelőre nem használhatják.

Kaposvár

A helyi önkormányzat fokozatosan enyhít a korlátozásokon. Szita Károly polgármester a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Deseda-tónál kinyithattak a büfék, újra használható a parkoló, hétfőn pedig megkezdődött a város szökőkútjainak beüzemelése. A játszóterek megnyitását a járványügyi helyzet alakulásától teszik függővé.

Pécs

A pécsi állatkert vasárnap nyitott ki ismét kedvezményes jegyárakkal és 400 fős létszámkorlátozással (egyidőben ennél többen nem tartózkodhatnak benne), de így is 1600 látogatójuk volt az első napon. Az üzemeltetők szerint a várakozási idő nem volt több mint egy átlagos májusi hétvégén, hétfőtől a látogatás tervezését könnyíti, hogy a honlapjukon számlálón követhető a vendégek létszáma. Szintén élénk forgalomról számoltak be a baranyai üdülőtelepülések.

Nagyatád

Ormai István polgármester engedélyezte a helyi piac megnyitását, a strand várhatóan pünkösdtől látogatható újra.

Dombóvár

Vasárnap ismét a korosztályok korlátozása nélkül rendeztek vásárt, a közterület-felügyelők adtak maszkot azoknak, akik nem viseltek.

Csongrád

A tervek szerint május 21-én vagy 22-én nyit meg a városi fürdő.

Bátonytenyere

Csütörtökön újra megnyitják a piacot, de a sportcsarnok, az uszoda és a művelődési központ egyelőre zárva marad.

Székesfehérvár

Cser-Palkovics András polgármester a mentők napja alkalmából több mint 18 millió forintos támogatásról döntött, ezt a helyi mentősök kapják meg. Az összegből három új, a járművek fertőtlenítéséhez használt egészségügyi modult és egy izolációs folyosót vesznek.

(MTI)

A koronavírus-járvány naprakész magyarországi adatai