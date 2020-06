Kijött az új Michelin-kalauz, a budapesti éttermek közül mindegyik megtartotta a csillagát

A koronavírus-járvány miatt elcsúszott a Michelin-kalauz Main Cities Of Europe című regionális kiadásának premierje, de most végre megtudhattuk, hogy

az Onyx megtartotta mindkét csillagát, és a tesztelők most is egycsillagosra értékelték a Babelt, a Borkonyhát, a Costest, a Costes Downtownt és a Standot,

a Petrus pedig 2020-ban is Bib Gourmand minősítést kapott. A Bib Gourmand minősítés a Michelin gumigyártó cég kabalafigurájáról, Bibendumról kapta a nevét, 1955 óta létezik, és olyan éttermek kaphatják meg, akik a tesztelők értékelése szerint a saját kategóriájukban kiemelkedően jó ár/érték arányú szolgáltatást nyújtanak.

Továbbra is szép számmal vannak Michelin-tányéros éttermeink is, így kapott helyet az aktuális kalauzban a Baraka, a Fausto's, a Fricska, a Laurel Budapest, a Mák, a Nobu Budapest, az Olimpia, a St. Andrea, a Textúra, a Tigris, az Alabárdos, az Arany Kaviár, a Baltazár, a Zona és a Csalogány 26. A L'assiette or The Plate, vagyis Michelin-tányér viszonylag friss kategória, ezt olyan éttermeknek osztják ki, amelyek egyszerűen csak jó ételeket szolgálnak fel.

Ahogyan nemrég írtuk, Budapesten egyelőre még nem nyitott ki minden Michelin-csillagos étterem, de az elkövetkezendő hetekben szépen-lassan újra fogadnak majd vendégeket.

A sajtóközleményből kiderült, hogy megvan Krakkó első Michelin-csillagos étterme, ez a Bottiglieria 1881, és hogy Ausztriának két új egycsillagos étterme van, az APRON és The Glass Garden. És ha az összesítést nézzük, akkor az idei kalauzban összesen

24 háromcsillagos

95 kétcsillagos

380 egycsillagos

253 Bib Gourmand minősítésű

étterem szerepel.