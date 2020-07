Megkóstoltuk a magyar sörpiac új kísérletét

A magyar sörgyártók úgy küldték piacra az új termékeket, mintha nem is lenne járvány. Megkóstoltuk az új Borsodit, Sopronit, Drehert, de nem ezek ízlettek a legjobban.

A magyar kézműves sörök rajongói rengeteget nyertek azon, hogy a hirtelen bezárások miatt a kisüzemi sörfőzdések sokkot kaptak, majd rögtön azután új ötletekkel álltak elő. Végül lett olyan sörfőzde is, amelyik fennállása legjobb eredményét hozta most.

Közös sörmárkát jelentett be a nagyüzemi Dreher és a hazai kisüzemi sörfőzés egyik úttörőjének számító Mad Scientist. A hír elsőre maximum a sörgeekeknek tűnhet érdekesnek, abból a szempontból viszont különleges a dolog, hogy itthon nem igazán volt még hasonló együttműködés, bár igazából idő kérdése volt az egész. Pláne, hogy a külföldi sörpiacon azért akad példa arra, hogy egy nagyüzemi főzde összeáll egy kézműves sörökben utazóval, ott van például a Sierra Nevada és a Bitburger közös söre, amit mi is teszteltünk nemrég, és egész jó véleménnyel voltunk róla.

A két magyar főzde által indított Kőbánya X brand első nekifutásra két sörrel vág neki a piacnak. Az egyik az Underground Lager néven futó világos sör, illetve a Catacombs Coffee Stout nevet viselő stout, ami egy markánsabb, kávésabb, a nagyüzemi piacon talán kísérletezőbbnek, bevállalósabbnak mondható darab. Az együttműködés keretében az egyik sört (a lagert) a Drehernél, a másikat (a stoutot) a Mad Scientistnél főzték le, kedden, a Dreher katakombáinak mélyén tartott premieren kóstoltuk meg mindkettőt.

Bezzeg egy jó lagert egyik sem tud csinálni

Felnőtt életem egyik nagy csalódása, hogy az amúgy sörkedvelő apámmal sosem tudtam megszerettetni a kézműves söröket. Mutogathattam akármilyen spéci amerikai komlókkal telenyomott ipát, kínálhattam ilyen-olyan kávés stoutot, visszafogott lelkesedés után mindig arra jutott, hogy azért egy jó lager sörnél nincs jobb dolog.

Többedmagammal jutott eszembe ez a generációs szakadék a sörfogyasztásban, miközben a német komlókkal főzött és hidegkomlózott Underground Lagert kóstolgattuk. Mert őszintén szólva azon kívül nem nagyon tudok sokat hozzáfűzni ehhez a sörhöz, hogy egy tisztes lagerrel van dolgunk. Maximum annyit, hogy aki a zöld Drehertől egy fokkal érdekesebb élményre vágyik, annak érdemes rápróbálnia. A maga kategóriájában egy picit könnyedebb, izgalmasabb, ivósabb darab, tipikusan olyan, amiből egy nyári este két-három le tud csúszni anélkül, hogy különösebben fejbekólintaná vagy megterhelné az embert.

És a kellemes meglepetés

A Catacombs Coffee Stoutról annyi hangzott el a premieren, hogy egy olyasmi sör volt a cél, ami leginkább egy könnyed nyári jegeskávéra emlékeztet. Szerencsére azért ennél kedvezőbb lett a végeredmény, mert én őszintén szólva egyáltalán nem akarok jegeskávéra gondolni, miközben egy stoutot szürcsölgetek.

A nevét nem hazudtolja meg a sör, mert egyből orrba rúgja az embert a kávés illat a specialty kávé miatt, aztán az ízélményben inkább a kellemesen karamellás, kávés, pörkölt ízek dominálnak, és azt is érezni, hogy ment bele zabpehely és zabmaláta is rendesen. Nem nyomja agyon az embert, nincs benne laktóz, de ettől függetlenül krémes, olyan fajta stout, amit még a nyári melegben is meg tud inni az ember. Aki még nem találkozott ilyen fajta sörrel, annak nagyon korrekt belépő a stoutok világába, gondolom, valami ilyesmi volt a cél. Az alapanyagok egyébként ennél a sörnél a Mad Scientisttől jönnek.

Oké, de mi lesz az underground imidzzsel?

Ahogy a zeneiparban underground zenekarként mainstream kiadóval szerződni, úgy a sörpiacon kézműves főzdeként nagyüzemivel összeállni egy kicsit kockázatos lépésnek tűnhet a törzsközönség szemében. Egy némileg elrugaszkodott példa, hogy ez milyen méreteket tud ölteni: amikor a brit Beavertown főzdébe bevásárolta magát a Heineken, akkor elég sokan lázongtak a hír hallatán, és még a főzde által szervezett sörfesztiválon való részvételt is sokan visszamondták az iparágon belül. Más kérdés, hogy aztán megbánták.

Nem akarok párhuzamot vonni a két eset között, mert azt azért a Mad Scientistes srácok is hangsúlyozták, hogy közel sem arról van szó, hogy eladták volna a főzdét, és mindkét féltől az jött le, hogy ez leginkább egy kísérleti együttműködés. De a facebookos bejelentés alatt azért ettől függetlenül voltak aggódó, kritikus, fikázó kommentek, viszont a főzde egyik központi arcának számító Szilágyi Tamás erre elég őszinte választ adott: "Ha érdekelne a pénz, nem csináltunk volna kisüzemi sörfőzdét".

A terv egyébként az, hogy a boltokban elsőként a lager jelenik meg még júliusban, aztán pár héttel később, némi érlelődés után érkezik a coffee stout. Az ajánlott ár valahol a nagyüzemi és a kisüzemi sörök közé lesz belőve, ami gyakorlatban a lager esetében olyan 400 forint környékét jelentheti, míg a stout esetében valahol 800 forint körül lesz. A következő egy év fogadtatásától függ a folytatás, ha bejön a dolog, akkor újabb stílusokkal bővülhet majd a brand.