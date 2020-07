Hevesig mentünk, hogy megtudjuk, mennyire menő a töltött paprika és a kovászos uborka

Ha Heves megye gasztronómiájáról van szó, akkor a többségnek valószínűleg az itt található két borvidék borai jutnak az eszébe, pedig azért ennél jóval sokrétűbb ez a régió.

Eger környékén az egries húsleves, az egri gömbpalacsinta, a tárkányi sós-túrós rétes, a Mátrában a palóc konyha hagyományos ételei, a bükki vadételek, a Tisza mentén a tiszai halászlé, Szilvásváradon a pisztráng és a szarvasgomba nyújtanak felejthetetlen ízélményeket

– olvasható a megyei önkormányzat oldalán.

És legyen szó akár egy főút melletti panzióról, akár a fine dining felé kacsintgató bisztróról, a helyi ízek, a helyi alapanyagok nagyon erősen jelen vannak úgy, hogy azért ne riadjanak el azok sem, akik a régiófüggetlen, de hagyományos konyhát kedvelik, és azok sem, akik a modernebb, könnyedebb vagy éppen kifinomultabb gasztronómiával szimpatizálnak. Heves megyében még helyi Meki/Burger King is van, a gyöngyösi Manhattan, de róluk már volt szó, ezért következzen inkább a megyéből néhány étterem, ahova érdemes betérni.

Bori Mami, Gyöngyös

A fővárosból az M3-as autópályán gyorsan le lehet érni a Mátra kapujához. Itt található a Bori Mami, aminek nevével valószínűleg mindenki találkozott, aki szeret jókat enni. Ide igazolt le ugyanis pár éve Szabó Kevin, aki 2016-ban a Bocuse d'Or lyoni döntőjén Széll Tamás comiss-a volt, és aki azt tervezte, hogy nem klasszikus értelemben vett fine dining konyhát visz majd: a Bori Mami inkább falusi gourmet hely lesz, bisztrós, letisztult vonallal. Ő nemrég távozott, de Sándor Béla tulajdonos szintén hasonló irányt képvisel. Igaz, nem akar "szerzői konyhát", inkább egy erős csapatot építene. A kijárási korlátozások idején egyéb változások is voltak, egy kicsit felújították az éttermet, és nemrég nyitott meg a Bori Mamival szemben a Portéka, ami egyszerre kávézó, borbár és delikátesz bolt. Úgy tervezik, hogy majd egyre több helyi termelő terméke kerül be ide, ami viszont már biztosan van, az Gianni Frasi-kávé. Magyarországon ez viszonylag kevés helyen fogyasztható, a 2018-ban elhunyt kávégyáros nagyon válogatós volt azzal kapcsolatban, hogy kinek ad termékéből, volt, hogy egy Michelin-csillagos étteremtől elvette a kávéja készítésének jogát.

Az étteremnél mindig is fontos szerepet játszottak a hevesi, illetve a palóc ízek, de az étlapon a ganca, vagyis a kukoricakása, a mátrai vaddisznóragu és a palóc bárány mellett elfér a lazactartár vagy a kacsamájas terrine, illetve a panna cotta is. Vannak olyan fogások is, amikkel kevésbé magas minőségű konyhát vivő éttermeknél, menzáknál is találkozni, ilyen például a hortobágyi palacsinta, aminek a története ugye nem annyira népes-romantikus, az 1958-as brüsszeli világkiállításra találta ki egy magyar szakács. Vagy van krumplis tészta, ami sokkal, de sokkal több is lehet, mint egy pofonegyszerű tésztaétel. Itt nem egyszerű kockatésztából készítik, és inkább egy lasagnára hasonlít, aminek tökéletesen roppanós a teteje, és kellemes parmezánmártásban pihen, és ami mellé salátát is tálalnak, hogy a gyomrunk kicsit meg tudjon pihenni. De a főtételek között szerepel A töltött paprika is. Igen, így, nagy A-val. A grillezett kápia paprikákba háromféle húst (bárányt, mangalicát és a marhát) töltenek, és pirított nudlival tálalják paradicsomszószban. Előbbi egyébként 2800 forintba kerül, utóbbi pedig 3600 forintba.

A Bori Mamiban nemcsak a Mátra, hanem más régiók ízeit is megkóstolhatjuk, a tésztáknál például szerepel a pirított zalai dödölle pásztói marharaguval. Meg persze ők is erősen építenek a családi nosztalgiára. Hát, ki ne emlékezne a nagymama csigatésztás tyúklevesre, amit utolsó cseppig ki kellett kanalazni? A vasárnapi ebédet idéző klasszikusok közül szerepel még a menün a paprikás csirke, ami mellé itt tojásos galuska, ecetes saláta jár, de van pacalpörkölt is füstölt marhanyelvvel és velős szalvétagombóccal, ha valaki valami "ütősebbre" vágyik. És igen, itt még a vaj is a köretek között szerepel. Mostanában egyébként mindenki a nagymama, a mama főztjét gondolja újra, hiszen az embereknek élményt is kell adni az ételek mellé, az emlékek, főleg a kellemes és személyiségformáló, gyerekkori emlékek ezt a funkciót tökéletes ellátják. A csapat pedig már a névválasztásnál is jelezte, hogy ők ezt a vonalat képviselik, ugyanis az egyik tulajdonos, Dobróka Tamás nagymamájáról után nevezték el az éttermet.

Macok Bisztró, Eger

Az egri vár tövében, a volt Imola étterem helyén található a Macok Bisztró, mellette pedig kistestvére, a Brumbrum lényegében büfé, ami hamarosan Pizza Brumbrum Világbékeként nyit újra, ugyanis a csapat összefogott a miskolci Pizza, Kávé, Világbéke stábjával, és pizzázóként tervezik a jövőt. Egy évvel ezelőtt maga a Macok is átalakuláson ment keresztül, de a Macsinka János vezette étterem továbbra is szerepel a legjobb vidéki éttermek között a Dining Guide-nál. Amikor a kormány a koronavírus-járvány miatt korlátozásokat vezetett be, ők is átálltak házhozszállításra, de ez a szolgáltatás már nem elérhető, nem érezték a sajátjuknak, “nem ez a profiljuk”, fogalmazott egy interjúban a séf. A Macok Bisztró 2014-ben nyitott, és ugyan az étterem szimbólumállata a medve lett, ez egy félreértésnek köszönhető. A macok a krumplilepény, tócsni mátrai neve, de amikor elkezdték kialakítani az étterem belső tereit, az dizájner mindenhova mackókat rajzolt.

A kellemesen bisztrós étlapon szép számmal szerepelnek a hagyományos, magyaros ételek, de persze újraértelmezve, és azért más országok konyhája is vissza-visszaköszön a menüben. Ahogyan az ilyen éttermektől elvárható, nincsenek különböző fantázianevek, egyértelműen le van írva, hogy milyen étel miből van. Az étlapon most az első tétel a szilvásváradi pisztrángrolád szarvasgombás zellerkrémmel, vargányasalátával. A szilvásváradi pisztráng évek óta fontos alapanyag az étteremben, ahol eleve szeretnek helyi termékekből dolgozni. Az előételek, levesek és főételek között böngészve mindenféle hús megtalálható, szárnyas, malac, vadmalac, marha és nyúl, de azért a vegetáriánusokra is gondoltak, az egyik ilyen fogás a gomolyasajt, amit itt szilvás salátával kínálnak, és ezek ára 2500 és 3000 forint között mozog. Vannak szezonális ajánlatok, illetve az a la carte választék mellett van ebédmenü is, egy főétel 1600 forint, két fogás 1900 forint, három fogás pedig 2200 forint. A borlapon ugyan főként a régió borai szerepelnek, például az egerszalóki St. Andreától több tételt is láttunk, de az ország más pontjairól is válogattak borokat. Illetve az itallapon szerepel egy séfsör is, a Blackcurrant Saison by Macsinka János, ami – ahogyan a neve mutatja –, egy fekete ribizlis saison.

A menün külön szerepel a Macok Bisztró sajttálja, ami Sándor Tamás bükki sajtjaiból áll. A sajtok és a melléjük felszolgált méz és lekvár mellé most szilva is jár némi málnával, hiszen ennek a gyümölcsnek most szezonja van. Mi is többek között erre csaptunk le, és kértünk mellé 490 forintért házi bagettet is, a kettő együtt eléggé eteti magát, tökéletes csipegetni való egy forró nyári napon. Apropó tejtermékek, az előételek között találhatunk zsendicét is, ami tejsavóból készített savós túró. Szintén a nyári felfrissülés jegyében próbáltuk ki a kovászos uborka-krémlevest kolbászmorzsával 1490 forintért. Ezt a fogást mindenkinek ajánljuk, aki vágyik a kovászos uborka ízére, csak nem rágni akarja, hanem kanalazni, és bármennyire hihetetlen, hogy joghurt, az uborkalé és a kovászos uborka felhasználásával értelmezhető ételt lehet készíteni, a végeredmény mégis tökéletes.

Nomád Hotel & Glamping, Noszvaj

A noszvaji Nomád étterem, ami tulajdonképpen a Nomád Hotel és Glamping étterme, a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) másik Heves megyei tagja a Macok mellett. Az Egertől 10 km-re lévő, bükkalji község felkapott kirándulóhely lett, a Nomád Hotelben jurtákban, buborékokban aludhatnak azok, akik szeretnének kiszabadulni a nagyváros nyüzsgéséből. A csillagnézős, átlátszó buborékszállások mellett van a Nomádnál medence, zöldterület, a járványidőszak alatt felépülő, “vegyél hazait” vonalon mozgó Nunoka-bolt (ejtsd: nyunyóka) és persze mindemellett étterem is.

Ennek kínálata nem állandó, a Noszvajon megszállóknak pedig – akárhány napot is maradnak – sokszor meglepetés, mi közül választhatnak majd. Ahogy a Nomád étterem maga írja a SVÉT oldalán:

“Mi lesz ma a vacsora? – kérdezik gyámoltalanul a kezdő törzsvendégek. Ilyenkor a hosszú évek alatt kifejlesztett “rejtői ” nézéssel válaszolunk, mintha legalábbis Nagy Levin kiléte felől érdeklődött volna az éhező. Pedig a válasz egyszerű: mi sem tudjuk.

Az impulzív főzés még a vállalkozás elindulásában nagy szerepet játszó Klári nénitől (avagy "a vállalkozás nagymamájától") indult. A Nomád szakácsa ugyanis sokáig Klári néni volt, aki "fine dining mókázás helyett házi kosztot" csinált – csak úgy, mint nagymamáink.

Amikor ellátogattunk ebédelni, volt például honfoglaló leves (sokféle hús és sokféle zöldség az alapja), noszvaji grillezett gomolyasajt, pisztráng, quesadilla, a gyerekeknek spagetti és rántott csirkemell. Mint utólag megtudtuk, ez a menü még a szegényesebbek közé tartozott, vagy ahogy nekünk mondták a dolgozók, “az ebéd csak a túlélés a reggeli és a vacsora között” arrafelé. Vacsorára egyébként mindig változó, hogy mi készül, de az állandó, hogy minden este kétféle leves, többféle főétel és egyfajta desszert várja a vendéget. Ha viszont megszállni nem akarunk, csak hirtelen beesünk egyet enni, ne lepődjünk meg a “melyik szobához írhatjuk?” kérdésen. Elég rá azt mondani, hogy mi csak enni jöttünk. Vagy inni: az étterem mellett ugyanis 11-től 23-ig nyitva van a bárpult is, ahol helyi borokból, magyar ginekből is lehet bőven válogatni.

Amit még érdemes tudni, a hozzávalók egy részét (zöldségeket, gyümölcsöket, fűszereket) ott helyben termelik meg, a málnát, amit a panna cotttánk mellé kaptunk, például aznap szedték.

Piroska Panzió, Egerszalók

Persze nemcsak a megye nagyobb városaiban, vagy turisztikailag különösen hype-olt helyein lehet enni, van az úgy, hogy az ember útközben egyszerűen csak megállna egy szimpatikusnak tűnő, kisebb étteremnél. Így szúrtuk ki mi is a Piroska Panzió fehérre festett portáját. Kintről látszólag kicsi étterem, de beljebb sétálva feltárul a vendégek előtt a pinceszerű belső rész, és a várakozás közben a falra kiakasztott, régi étlapokon tanulmányozhatjuk, hogy mit kínált a magyar vendéglátás az 1900-as évek második felében.

A Piroskában van fix menü, mellette viszont hétvégente újuló heti ajánlatok is: ezekben általában találkozni a helyi, Heves megyei kistermelők portékáival (kistermelői sajtokkal, házi tepertőkrémmel vagy éppen szarvaskolbásszal). Az állandó menüből válogatva tényleg találunk mindent a hagyományos ízektől (lásd borjúpörkölt galuskával) a vadas és halas ételeken át (pl. szarvas bélszín erdei gombaraguval tócsniágyon vagy sült pisztráng lime-os, mézes mártással) az amerikai konyháig (tépett sertéshúsos szendvics káposztasalátával).

És készítsük fel a gyomrunkat arra, hogy felvezetésnek kapunk kenyeret és finom fűszeres vajat is, ezzel csak óvatosan, mert különben szűkös helye lesz mindennek, ami utána jön. A legtöbb étteremben már van gyerekmenü is, a Piroska Panzió sem kivétel, itt a kisebbek ehetnek például dinófalatkákat, az édesszájúaknak pedig az alap somlóitól a túrógombócig terjed a kínálat. Árakban előételre 900-1500 forint körül, főételre 2000-től 7000-ig terjedően, desszertre egy ezres alatt kell számolni. Az étterem mellett a Piroska több lábon áll, nyolc szobával szállást is ad Egerszalókon, a falu hőforrásától pár száz méterre.

G&D Cukrászda, Gyöngyös

A gyöngyösi G&D cukrászda 2016-ban szerzett hírnevet, ők készítették ugyanis az Őrség Zöld Aranyát, vagyis 2016 ország tortáját, amin több cukrászda is felháborodott, mondván, nehéz elkészíteni. A G&D-t két testvér, Szó Gellért cukrász és Szó Dániel pék csinálják, Szó Gellértnek pedig nem az Őrség Zöld Aranya volt az egyetlen nyertes tortája: egy évvel korábban, 2015-ben is az ő süteménye, a Pannonhalmi sárgabarack-pálinkás karamelltorta zsebelte be az országos elismerést. Később, 2017-ben a Szó testvérpár péksüteménye nyerte el az év croissant-ja díjat is.

A G&D cukrászda kínálatában így nem meglepő, hogy többféle ország tortáját árulnak a mindenmentes sütemények, kenyerek, péksütemények és fagylaltok mellett. Egy szelet sütemény 700-800 forint körül mozog, ami a gyöngyösi cukrászdák árához képest magas, de cserébe olyan különleges tortákkal is találkozhat a vendég, mint például a színész Zenthe Ferenc nevét viselő almás-fahéjas Zenthe Ferenc szelet. A G&D-hez egyébként nemcsak Gyöngyösön lehet betérni, a salgótarjáni testvérpárnak van üzlete Salgótarjánban, illetve Balatonkenesén is.

Van témája a saját megyéjéből? Küldje el nekünk!

(Borítókép: Töltött paprika a gyöngyösi Bori Mamiban. Fotó: Pálúr Krisztina, Molnár Réka/Index)