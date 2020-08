Csók nélkül, maszkban, hátulról: így szexeljünk a koronavírus alatt

Emlékeznek még azokra az időkre, amikor a

biztonságos szex

szókapcsolat arra utalt, hogyan kerüljük el a nem kívánt terhességet és a szexuális úton terjedő betegségeket? Hát, íme egy újabb dolog, amit a koronavírus megváltoztatott: a fogalom jelentése azzal bővült, hogyan tartsuk be a vírus terjedését gátoló korlátozásokat egy olyan helyzetben, amelyben a dolog alapját – a távolságtartást – speciel eléggé lehetetlen betartani. És szó sincs viccről: egy HIV-fertőzéssel és szexuális egészséggel foglalkozó brit civil szervezet, a negyven éve működő Terrence Higgins Alapítvány a járvány második hullámára készülve dolgozott ki ajánlásokat arról,

hogyan szexeljünk idegenekkel, ha nem akarjuk elkapni a koronavírust.

„Ma már mindenki számára megszokott, hogy minden esetben foglalkozni kell a COVID-19-fertőzés kockázatával, legyen szó akár tömegközlekedésről, akár bevásárlásról vagy a hajvágásról. Nincs ez másként akkor sem, ha a szex a téma” – írja ajánlásának bevezetőjében a szervezet. Mindezzel korábban nem is volt igazán komoly probléma, mert egy korábbi kutatásuk kimutatta: a karantén bevezetése után a britek 84%-a azzal szexelt, akivel amúgy is osztozott a hálószobáján, vagyis az élettársával. Fellendültek viszont a dolog egyedüli lerendezését biztosító szexjátékok eladásai, a pornóoldalak látogatottsága, a Zoomra költöztek a szexpartik, az embereken meg eluralkodott az apokaliptikus kanosság. Minderről korábbi cikkünkben írtunk bővebben:

De azt a Terrence Higgins Alapítvány is belátja, hogy lassan fél évvel a korlátozások bevezetése után, pláne az enyhítésükkel, a futó kalandok mellőzését nem nagyon lehet többé elvárni az emberektől. Persze azt azért leszögezik, továbbra is igaz, hogy nincs jobb szexpartner, mint az ember saját élettársa – már amennyiben nem beteg, amiről közeli kapcsolatban úgyis tudunk –, de ha netán valaki mégis ismerkedni szeretne, még mindig jobb, ha legalább tudja, mit kell tennie a haza érdekében.

„A szex nagyon fontos része az életünknek; azt kérni az emberektől, hogy egyszerűen tartóztassák meg magukat, teljesen életszerűtlen. De a koronavírus-járvány továbbra is jelen van, így muszáj egyensúlyt találnunk a vágyaink és a vírus továbbterjesztése között.

Nyilvánvaló, hogy a legbiztosabban az kerülheti el a fertőzést, aki egyáltalán nem szexel.

De reméljük, a tájékoztatónk segít az embereknek abban, hogy élvezzék is a szexet, és megpróbáljanak nagyobb biztonságban lenni” – írja Dr. Michael Brady, az alapítvány orvosigazgatója.

A szex nem biztonságos

Az ajánlás mindenekelőtt ismerteti a baljós tényeket: mivel a koronavírust el lehet kapni olyan embertől is, aki nem mutat semmilyen tünetet, a látszólag egészséges emberrel folytatott aktus sem nevezhető biztonságosnak – hol vannak már azok az idők, amikor egy koton megoldott minden problémát!

A vírus terjed nyállal, sőt kilégzéssel is, ami értelemszerűen nem túl jó hír az intim helyzeteket tekintve. Valamivel biztatóbb, hogy bár a vírust kimutatták már ondóban és székletben is, az eddigi adatok alapján úgy tűnik, a koronavírus nem túl gyakran terjedt szexuális úton. Azt azért kötelességének érezte megjegyezni az alapítvány:

a hímvessző és az ánusz orális izgatása ezzel együtt is kiemelt kockázatot jelent. Ha nem feltétlenül szükséges, senki ne csinálja.

Te magad vagy a legjobb szexpartnered

Az ajánlás következő pontját ezek után már nem nehéz kitalálni:

mindenki fojtsa a lelkesedését maszturbációba.

„Az önkielégítés, a szexjátékszerek, illetve a telefonos vagy kamerás szex a legbiztonságosabb opciók, már amennyiben ehhez nem kell senkihez túl közel kerülni” – fogalmaz az ajánlás. Ha nem is a vírus miatt, de azt is hozzáteszik, kamerák használata esetén győződjünk meg arról, hogy nem küldünk senkinek olyan képeket, amelyekről beazonosítható a személyazonosságunk, és vegyük észre, ha valaki olyasmire akar rávenni bennünket, amit nem tartunk komfortosnak.

Ha meguntuk a saját kezünket, játékszereinket és telefonunkat, a második legbiztosabb partner olyasvalaki, akivel együtt élünk, de ha ez semmiképp sem megoldható – mert nem élünk együtt senkivel, vagy mert a másiknak esze ágában sincs lefeküdni velünk –, akkor legalább próbáljunk meg találni egy olyan embert, akivel örömmel megtennénk a dolgot újra és újra, mert még ez is biztonságosabb, mint más és más szexpartnerekkel kockáztatni.

Vagy legalább húzzunk maszkot!

Hogy szex közben ráhúzzunk plusz egy réteget a testünk egy bizonyos részére a biztonságos szex érdekében, az a kondom feltalálása óta megszokott dolog, de hogy ezt testünk két különböző részével is megtegyük, az már új. Igen, a szájmaszkról van szó.

Az ajánlás arra kéri a potenciális szexpartnereket, először is legyenek szívesek közösen felelősséget vállalni, azaz megbeszélni a teendőket és elkerülendőket, kezdve azzal, hogy érdeklődünk a másik egészségi állapotáról, és amennyiben az arról számol be, hogy az elmúlt két hét során neki vagy bárkinek a környezetében láza volt, köhögött, légszomja volt, vagy ne adj isten egyenesen pozitív lett a koronavírus-tesztje, akkor azon a ponton fejezzük is be az amúgy sem túl romantikus előjátékot, és szomorúan menjünk haza, onnantól pedig lásd az előző pontot.

Ha azonban a kölcsönös ismerkedés megnyugtató eredménnyel zárul, tartsuk be a következőket:

ne csókolózzunk, viseljünk maszkot az aktus alatt, és válasszunk olyan pózokat, amelyekben nem szemtől szemben vagyunk a partnerünkkel.

Ezen kívül pedig természetesen mind szex előtt, mind pedig szex után mossunk kezet szappannal, legalább húsz másodpercen keresztül.

Egyébként pedig ne feledkezzünk meg az ismertebb kockázatokról sem: nehogy a nagy ráfeszülésben elfelejtsünk a szexuális úton terjedő betegségekkel és más kellemetlen dolgokkal foglalkozni.

Az ajánlás innentől már megengedő, a dokumentum azzal zárul:

Most, hogy már ismeri a legfontosabb információkat, eldöntheti, mi működhet és mi nem az ön számára. Ha úgy döntött, hogy szexelni fog, próbáljon meg ellazulni, és élvezni a dolgot. A szex akkor jó, ha élvezetes, és különösen fontos most, amikor az emberek olyan hosszú ideig nem találkozhattak egymással a karantén miatt.

(Borítókép: Jeff J Mitchell/Getty Images)