Kiemelt beruházássá nyilvánították a szabadkígyósi kastély felújítását

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Ybl Miklós tervei alapján 1875 és 1879 között, historizáló, neoreneszánsz stílusban épült szabadkígyósi Wenckheim-kastély és park rekonstrukcióját, valamint turisztikai célú fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány, írja az MTI.

A Nemzeti kastélyprogram keretein belül megvalósuló felújítás jelenleg negyven százalékos készültségi szinten van, közölte a Nemzeti kastélyprogram és Nemzeti várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. Virág Zsolt a Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntéssel kapcsolatban azt mondta, hogy az átsorolás célja az volt, hogy felgyorsítsa és egyszerűsítse a műemléki beruházás kivitelezését, mivel a különféle közigazgatási, szakhatósági folyamatok szokásos ügyintézési határidejét az intézkedés a töredékére csökkenti.

Az épület 1,5 milliárd forint európai uniós forrásból születik újjá, amelyet a magyar kormány további 1,5 milliárd forintot meghaladó hazai támogatással egészített ki.

A kastély most nem látogatható, hiszen a felújítási munkálatok jelenleg is zajlanak, de a kastély parkja a felújítás alatt is nyitva áll az látogatók előtt. A felújítási munkálatok lezárultával új kiállítás várja majd az érdeklődőket a kastélyban. A Vendégségben Wenckheiméknél címet viselő tárlat a 19. század második felének főúri életformáját mutatja be. A tervek szerint a kiállításon korabeli ruhákban fényképezkedhetnek majd a látogatók, kipróbálhatják a kastély személyzeti hívócsengő-rendszerét, és egy VR-szemüveg segítségével azt is, hogy milyen élmény lenne, ha az épület felett repülnének, ígérik a kurátorok.

A rekonstrukciós munkálatok során a kastély főépületének teljes földszintje, a pince egy része, a főlépcsőház és a kilátótorony, valamint a főépület közvetlen környezete is megújul.