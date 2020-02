Bontják a turai malmot

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Míg másutt (például Veresegyházon, Debrecenben) szállót vagy éttermet alakítottak ki régi malmokban, Turán egy 1929 óta álló malom sorsa annak ellenére megpecsételődött, hogy 2006-ban még helyi védettségű épületnek sorolták be. Sőt a Dora-malom még szerepel Tura 2018-as Településképi Arculati Kézikönyvében is az ipari örökségünk cím alatt:

A várost 1945 előtt rendkívül fejlett malomipar jellemezte, volt idő, amikor egyszerre három gőzmalom is üzemelt. Ma már csak ez az egy áll. A Dora-malom gőzmalom volt. A Galga völgyében neves Dora-családhoz kapcsolódik. Ipartörténeti emlék.

A malom épületét a Turai Hírlap egyik, 2008 decemberi cikke szerint független szakértő minősítette életveszélyesnek, akkori tulajdonosa viszont semmit nem tett annak érdekében, hogy ezen változtasson. 2012-ben a szomszéd telek tulajdonosa megvásárolta a malmot, majd kérelmezte a helyi védelem levételét az életveszélyes épületről. A kérelem elbírálásakor nemigen jelenthetett hátrányt, hogy a vevő, Marosvölgyi János egyben a város alpolgármestere is. A bontási engedélyt végül megkapta.

A város polgárai szerették volna meggyőzni a bontás mellett döntő tulajdonost arról, hogy a malmot számos más célra lehetne használni, pályázhatna is támogatásra, így a felújítás sem lenne olyan költséges, de Marosvölgyi János nem hallgatott rájuk. A vita annyira elmérgesedett, hogy az alpolgármester egy Facebook-kommentben kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem bonthat, migránsszállóvá alakítja az épületet "az eperfa helyén igény szerint mecsettel."

Az önkormányzat is tehetett volna a mentés érdekében, hiszen a városi művelődési ház nincs jó állapotban, és a malom ideális lenne közösségi térnek is, de nem így történt. Helyi kezdeményezésre petíciót indítottak a malom megmentésére, amire érkezett is 324 aláírás, de ez sem volt elég, a bontást megkezdték. Turán egyébként nincs túl sok nevezetesség, a híres kastélyon kívül – ami ki tudja mennyire lesz látogatható, miután Tiborcz Istvánék befejezik az átalakítását szállodává – mindössze egy romos magtárral és egy tájházzal dicsekedhet. Meg eddig ezzel a malommal.