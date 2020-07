Több mint egyhektáros parkot adtak át a Liget Budapest Projekt részeként

Több mint egyhektáros park épült a Liget Budapest Projekten részeként az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) mellett, írják a Liget Budapest közleményében.

A park a 13. kerületben, a Szabolcs utca és a Vágány utca között húzódik és a jelenlegi tesztüzemi nyitvatartása szerint reggel 7-től este 7-ig látogatható. A park a Bókay-kert nevet kapta (nem összekeverendő az azonos nevű, 18. kerületi Bókay-kerttel) Bókay János, a magyar orvos, sebész, gyermekgyógyász és szemész után. A parkban az 5900 elültetett cserje mellett található madáritató, kerékpártároló és rovarhotel is.

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ 37 ezer négyzetméteres épülete tavaly májusban készült el a Szabolcs utcában. Az OMRRK restaurátor-műhelyeknek, raktáraknak és kutatószobáknak ad helyet, illetve például itt mutatták be tavaly azt a 3,5 milliárd forintos Renoir-festményt is, amit az állam a Szépművészetinek vásárolt. Az épületegyüttesben működik majd a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet, illetve egy látogatóközpont is. Az OMRRK a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria műtárgyainak megőrzéséhez és tudományos feldolgozásához biztosít hátteret. A központ a 2007-ben megszűnt egykori Országos Gyógyintézeti Központ, eredetileg a Pesti Izraelita Hitközség Szabolcs Utcai Kórháza területének egy részén épült fel. Az 1888-1889-ben alapított kórház két eredeti épületét, a Bródy Adél Klinikát és a zsidó imaházat műemléki igénnyel állították helyre, lebontva róluk a későbbi hozzáépítéseket. A most átadott parkból ez a két épület is megtekinthető.

3 Galéria: Bókay-kert Fotó: Szigetvary Zsolt / Liget Budapest Projekt

Mi az a Liget Budapest?

A Liget Budapest Projekt 2011-ben indult el, és egy sor különböző állami beruházást foglal magában a Városligetben és környékén. A gigaprojekt kapcsán már számtalan újabb tervet kitaláltak, voltak bontások, döntések, tüntetések, újraépítések, mígnem februárban a fővárosi közgyűlés a Városligeti Építési Szabályzat (VÉSZ) tervezett módosításának elfogadásáig változtatási tilalmat rendelt el a Városligetre: a főváros ugyanis nem akar a Városligetben olyan beruházást, amelynek a kivitelezése még nem kezdődött el.

Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa szerint ezzel a főváros "zöld stoppot" rendelt el a Városligetben, azaz a "zöld fejlesztések tilalmáról" van szerinte szó. Az Új Nemzeti Galéria megépítését azonban például pont azért ellenzi a VÉSZ, mert a fővárosi vezetés inkább parkosítaná a múzeum területét.

A Liget-projekt szerteágazó építkezéseinek leállításával kapcsolatban ebben a cikkben gyűjtöttük össze, hogy annak egyes elemei milyen készültségi fokot értek el, és mennyibe kerülne, ha az építkezéseket leállítanák.

(Borítókép: A Bókay-kert egy része az OMRRK mellett. Fotó: Szigetváry Zsolt / Liget Budapest Projekt)