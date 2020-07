Tiborcz luxusszállójaként újranyitott a turai kastély

Egy nappal azután, hogy a helyi lakosok ingyen is bejárhatták, az üzemeltetők hétfői közleménye szerint hivatalosan is újranyitott a turai Schossberger-kastély.

Ahogy korábban az Indexen is beszámoltunk róla, Magyarország talán legszebb francia reneszánsz stílusú, vidéki úri laka kastélyszállóként és rendezvényhelyszínként született újjá – Botaniq Turai Kastély néven – a miniszterelnök veje, Tiborcz István cégének beruházásában.

A több évig tartó felújítás után az épületet elsőként a turaiaknak mutatták meg a hétvégén, a több turnusos (turai lakcímkártyával ingyenes) bejáráson több mint 400 ember vett részt összesen – ők a hivatalos közlés szerint még a nem látogatható szobákat is megtekinthették.

A nyitásról szóló hétfői közlemény szerint a kastély szűkített szolgáltatáspalettával kezdi meg a működést, de még a nyitási kedvezmény ellenére is az ország egyik legdrágább hoteljének számít. "Az épületet gyakorlatilag az utolsó órában sikerült megmenteni a teljes enyészettől, annyira leromlott állapotba került a korábbi évtizedekben" – írják ebben.

A 30 hónapig tartó felújítási munkálatok során a tetőszerkezetet födémig visszabontották - majd egy koporsófödém felépítését követően új tetőt húztak az épület fölé, miközben a 20, összeomlás szélén álló kéményt is tégláról téglára építették újra. Az épület jellegzetes, természetes palával fedett tetőszerkezete teljes egészében az eredeti állapotát tükrözi, köszönhető ez részben annak, hogy az új tető fedőelemei is ugyanabból a palabányából származnak, ahonnan a kastély építésekor is hozatták az építőanyagot. A rekonstrukció kritikus elemét képezte a felázás elleni védekezés, mivel a munkálatok megkezdésekor az épület alagsorában másfél méteres víz állt, amely a 6-8 réteg romos aljzatbeton rétegen keresztül szivárgott be az épületbe.