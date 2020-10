Továbbjutott a magyar csapat: irány Lyon!

Még a Finn-öböl hűvös őszi levegője is felforrósodott az elmúlt két napban Tallinnban a Bocuse d'Or európai döntőjének köszönhetően, ahol is tizenhat ország szakács-csapata mérte össze erejét. Közülük a legjobb tíz jövő júniusban ott lehet Lyonban, a világversenyen.

Ahogy az utóbbi négy európai döntőben, úgy idén is a mezőny első felébe vártuk a magyar csapatot: Veres István séfet, Molnár Bence commis-t, Volenter István coach-ot és vezetőjüket, az 2016-ban európai győztes, Széll Tamást.

A tegnap az előkészületekkel telt. Szerencsére minden eszköz időben megérkezett Magyarországról, így minden rendelkezésre állt ma reggel, hogy itthoni idő szerint 7:40-kor a magyar csapat nekikezdjen a főzésnek,

Veres István magyar idő szerint 12:42-kor tálalta harcsából készült kompozícióját – 14 egyforma tányérra. Az online közvetítés miatt külön kóstolóasztalnál helyet foglaló francia sztárséf, Regis Marcon az elegáns, pasztell zöld színekben tartott kompozíció megérkezésekor kiemelte a nézőknek, hogy

Minden bizonnyal így volt vele a versenyző országok által delegált nyolc, és a további három fő zsűritag is, mert – mint utólag Széll Tamástól megtudtuk – többen is megdicsérték ezt az elemet.

A magyar csapat asztalát 13:15-kor percre pontosan hagyta el a hatalmas hústál, amit két séf hurcolt végig a termen a zsűritagok és a közönség színe előtt, meg-megállva a fotók kedvéért. Ezért is volt jó ötlet, mert Veres István csapata a fürjekhez tűzforró gombamártást álmodott és alkotott, így a parányi húsok melegen kerülhettek a pontozó bírák elé.

Regis Marconhoz is így került a második fogásunk. Ő a versenytányér ízgazdagságát emelte ki elsőre. Jókuti András, aki a helyi észt műsorvezető mellett két napon át konferálta a versenyt, arra hívta fel a nézők és a bírák figyelmét, hogy

Noha az észt szervezők mindent megtettek, hogy az egyik legemlékezetesebb versenyt hívják életre a Bocuse d'Or történetében, a vírushelyzet keresztülhúzta számításaikat: a két nap kicsit csöndesebbre, az eredményhirdetés is rövidebbre sikeredett (ez utóbbi talán nem is olyan nagy baj).

Noha a mieinknek most nem sikerült a dobogóra állniuk, a legfontosabb célkitűzésüket mégis elérték:

A győztes csapat himnuszára és a fotózásra lekerültek a fekete maszkok is, és a fáradt arcokon megjelent végre némi mosoly, hogy azután újra láthassuk őket, köztük a magyar csapatot is kissé felszabadultabban jövő június elején Lyonban.

Széll Tamás értékel

A verseny után elcsíptük Széll Tamást is, aki amellett, hogy a magyar csapat vezetője volt az eseményen, mindkét nap a hústálak zsűrijében is helyet foglalt. Ő azt emelte ki, hogy már az első nap látszott, hogy a skandinávok idén is nagyon erősek. Ami sokat változott az utóbbi években az az, hogy a verseny első felében végzett csapatokat csak pár pont választja el egymástól, így a végeredmény nüanszokon múlik. Míg korábban a konyhai munkára kapott pontszámok is dönthettek helyezésekről, addig mára azt látni, hogy minden csapat tökéletesen felkészül ezen a téren, alig van pontkülönbség. Az új pontozási rendszerben elemeire bontották a versenytányérokat, külön értékelik a húst, a köretet, a mártást, az ízt, az eredetiséget és prezentációt, úgy a dísztálon, mint a tányérokon. Az egyértelmű, hogy a dobogó eléréséhez a harmónia megtalálása az egyik legfontosabb, ez a norvégoknál és a svédeknél is látványos volt. Ehhez közel járt a magyar csapat is, de hiába volt a pecsenyemártásunk (jus) a franciák és a norvégok mellett a legjobb, a tányérjaink pasztelltónusával harmonizáló lágyabb ízeinket elnyomták a skandinávok vibrálóbb, umamisabb (egyfajta íztelítettség) kompozíciói. „Mindenesetre így is nagy szó, hogy megváltottuk a helyünket a döntőbe, mert idén először külföldi felkészítők nélkül (csak némi internetes norvég konzultációval), saját lábunkon állva értük ezt el" – zárta a beszélgetésünket a magyar csapat vezetője, hogy buszra szállva kövesse csapattársait a verseny utáni szokásos gálavacsorára.