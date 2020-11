Tíz évig keresték a legjobb magyar termelőket: összeállt a lista

Ez a kis kötet nemcsak alapanyagokról, sajtokról, kendermagos tyúkokról, akácmézről, szarvasgombáról szól, hanem emberekről is. Olyan gazdákról (termelőkről és tenyésztőkről), akik makacsul kitartottak egy gondolat mellett, szívós munkával megváltoztatták a sorsukat, és ma már csak egyetlen cél lebeg a szemük előtt: a hitelesség.

Így kezdődik a TOP 100 Termelő könyv bemutatója, és Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője az Index kérdésére azt mondta, hogy ebben a kiadványba csak azok kerültek bele, akik az elmúlt tíz évben, és még azt megelőzően is komolyan vették a divatossá váló kifejezést: gasztroforradalom, minőség, fenntarthatóság.

A TOP 100 Termelő nem sorrendet, nem is rangsort állít fel,

hangsúlyozza Vinkó József, hiszen egy sajtot nem lehet összehasonlítani a tejjel, ahogyan egy mangalicakolbászt sem egy mákolajjal.

Kiválasztási szempontjuk ott kezdődött, hogy a termelők saját alapanyagokból dolgozzanak. Az nem számított, hogy kinek milyen a tudása és az előképezettsége, a kiválasztottak értékét ugyanis az adja, hogy mindannyian a saját erejükből, szorgalmukból és tudásukkal érték el azt, hogy ebbe a könyvbe bekerültek.

Top 100 Termelő

A Magyar Konyha szerkesztősége épp tíz éve járja az országot és tudósít családi gazdaságokról. A kézikönyv ajánlójában a szerkesztőség így ír erről:

Soha nem gondoltuk volna, hogy ilyen színes a kép! És csak reménykedtünk abban, hogy valaha itthon is megvalósulhat a farm to table mozgalom elve, azaz a vásárló közvetlen kapcsolatba kerülhet a termelővel, tudni lehet, honnan jön a tej, mit legelt a tehén. Olyan gazdákat választottunk tehát, akik nemcsak megtermelik, hanem fel is dolgozzák az alapanyagokat. Akik friss, adalékanyagoktól, és tartósítószerektől mentes árut kínálnak. Akiknek a portája mindenki előtt nyitva áll, megnézhetjük, hol terem a sárgabarack, hogy fejik a kecskét, miként préselik a tökmagolajat.