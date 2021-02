A kínaiak is boldogra eszik magukat

Az újévi szerencsehozó falatozás nem csak ránk, magyarokra jellemző népszokás. Így vannak vele a Távol-Kelet országainak népei is,

csak éppen mást esznek, és máskor.

Mi már hetek óta túljutottunk a lencse adta gazdagság és a malactúrta szerencse gasztronómiai megalapozásán, a világnépesség egynegyede viszont csak most kezd neki. Egészen pontosan a napokban. Noha európai halandó számára kicsit bonyolult a kínai holdújév, avagy más néven a tavaszünnep napjának meghatározása, az általánosságban elmondható, hogy a jeles ünnep a Gergely-naptár február negyedik napjához legközelebb eső újhold napjára esik.

Idén február 12-re.

Ilyenkor, bárhol éljenek is, hazatérnek a kínai családok „elkóborolt” tagjai, de aki nem lehet otthon, annak is megterítenek az asztalnál. Mert az asztali örömök a legfontosabbak közé tartoznak.

Az egyik legfontosabb szabály,

hogy bármilyen étel készül is a családi konyhákban, az sok legyen. Annyi, hogy másnapra is maradjon, mert az a következő esztendőben is elhozza a bőséget.

A másik szabály az, hogy vagy az étel nevének hangzása, vagy külalakja miatt legyen a gazdagság, a boldogság és az egészség szimbóluma.

Az egyik legfontosabb újévi étel a gőzölt hal

Míg nálunk a kopoltyús a szerencse elúszása miatt nem szerepel a szilveszteri menüben, addig Kínában kötelező elem. Végzete a nevében rejlik, mert a kínai „hal” szó (jü) hangzása megegyezik a bőség, többlet szóéval. Legyen az ponty vagy harcsa, fontos, hogy egyben készüljön el, és egészben kerüljön az asztalra, a hal feje pedig a legfontosabb családtag vagy vendég felé nézzen. Ő az, aki elsőként eszik belőle, majd következnek a többiek,

ám fontos, hogy ne egyenek meg mindent azonnal, hanem hagyjanak másnapra is (általában a hal fejét és a farkát), így prolongálva a bőséget a következő évre.

További szerencse forrása lehet, ha a halhoz piros színű paprikát, chilit vagy borsot adnak, ami az ízeket felpezsdíti, az üzlet sikerekre pedig jótékonyan hat.

A másik elmaradhatatlan fogás: a töltött derelye

Karrierjét ez is a nevének köszönheti. Az északi tartományokban lassan kétezer éves múlttal rendelkező, elsősorban zöldségfélékkel és aprított hússal töltött, búzalisztből készült tésztabatyu, a JiaoZi (dzsáózi) hangzása úgy is értelmezhető, hogy a „változás a régiből az újba”.

Az már csak hab a tortán, hogy alakja a régi helyi ezüstpénzekéhez hasonlít, így aztán boldog-boldogtalan halomra tömi magát vele Kína- és világszerte, hogy minél nagyobb anyagi áldásban részesüljön az új esztendőben. Van, ahol a nagy tálnyi derelyébe olyasmit is kevernek, amibe ténylegesen egy pénzérmét rejtenek, így aki megtalálja azt, sokszorosan szerencsésnek mondhatja magát. Ha nem a fogorvosnál kezdi az évet.

A töltelékek közül ezekben a napokban a legbecsesebb a kínai kel (BaiCai), aminek csengése a „száz kincs” szópárra hasonlít, talán mondani sem kell, miért. Szóba sem jöhet viszont a savanyított káposzta, aminek a hangzása a szűkös és bonyolult jövőt hordozza. Suzhou környékén biztosra mennek a gazdagságot illetően: az ezüstpénz formájú derelyébe tojásos tölteléket tesznek, ahol a szín az arany jelképe.

Szürcsölj, hogy tovább élj!

Ezt mondhatnák az asztalnál ülők az ünnepi menü következő fontos eleménél. A Tang-dinasztia óta a kínai konyha alapeleme a levesben főtt tészta, ami ezeken a nemes napokon külön fontossággal bír: bármilyen lisztből készül is, legyen olyan hosszú, mint az emberi lét. Emiatt aztán főben járó vétek önmagunk ellen, ha feldaraboljuk vagy elharapjuk a tésztát; sokkal bölcsebb egyben beszippantanunk a csészéből.

Ha a tészta mellé tojás párosul, akkor nagy és egészséges lesz a család,

ha homár, akkor végtelen gazdagság,

ha rák, akkor szerencse és egészség,

ha sült malac, akkor béke,

ha kacsa, akkor hűség,

ha pedig hal, akkor bőség és egészség vár a fogyasztójára.

Jöhet még a boldogságot és szerencsét hordozó tofu is, de csak ha pácolt, és nem fehér, mert utóbbi a halál színe Kínában. Szerencsehozónak tartják a gyümölcsök közül a narancsot, a mandarint és a pomelót is. Nem csupán azért, mert színük az aranyéhoz hasonló, formájuk pedig a teljességet és az egészséget jelképezi, de hangzásuk és írásuk is magukban hordozzák a sikert (Chéng).

Az sem baj, ha ragacsos

Nem hagyható ki egy igazi kínai újévi menüből az édes rizsgolyó és a rizstortácska sem. Előbbi a Lampionfesztivál kötelező kelléke, elsősorban Dél-Kínában. Formája és nevének csengése az egység, a családi együttlét kifejezője (TangYuan).

A ragacsos rizstorta vagy újévi tortácska (NianGao) valaha az ősöknek és az isteneknek szóló áldozati sütemény volt, ma már az újévi ünnepek kelléke. Mivel neve kiejtve hasonló a „magasabb” szóhoz, egyértelmű, hogy ha megesszük, a következő évünk jobb lesz, bevételeink magasabbak lesznek, mint az előzőben. További előnye, hogy a gyerekek növekedését is elősegíti minden egyes falat belőle.

Végül említsük meg a Kelet-Kínából származó tavaszi tekercset, mégiscsak tavaszünnepről van szó. Ez a Jin-dinasztia idején született étel először a déli tartományokat hódította meg, majd a kínaiakkal együtt az egész világon elterjedt.

A vékony tésztába csomagolt zöldség- és húsfalatokat (sertés, kínai kel, sárgarépa és shiitake) feltekerik, majd forró olajban sütik ki, hogy azután édes-savanyú mártásokba merítve előételként vagy főételként megegyék az új esztendő első napján. Az aranyszínű hasábokat elnézve nem is kell különösebb képzelőerő ahhoz, hogy rájöjjünk, mihez hasonlítanak, még nekünk, magyaroknak sem…

