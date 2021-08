Kovács Sarolta pizzával ünnepelte olimpiai bronzérmét

Az olimpiai bronzérem megszerzése után felhagy a diétával?

Az olimpia előtt egy évig szigorú diétán éltem, és Tokióban a versenynapig sem ettem a kedvenc ételeimet. Ellenben sok zöldséget, salátát, csirkét és levest ettem. A verseny után hazafelé viszont elfogyasztottam egy óriási pizzát! A tésztáért és a pizzáért rajongok, így aztán az olasz konyha a kedvencem. Az olimpia után várt rám két hét lazítás, és már előre eldöntöttem, hogy mindent megkóstolok, amit csak megkívánok: tésztákat, pizzákat leveseket. A pisztáciafagylaltból képes vagyok hat gombócot is elmajszolni.

Amióta hazajöttem, több bográcsozáson és grillezésen is részt vettem, finom pörkölteket is kóstoltam. Egyelőre nem vetettem be magamat a konyhába, a párom viszont időnként finom, ropogós lazacot süt nekem. Amúgy javában készülök a katonai világbajnokságra, utána viszont lesz egy hosszabb szünet, amikor majd vigyáznom kell az alakomra. Egyébként nem vagyok édesszájú, a süteményeket nem hiányolom az asztalról. Helyettük inkább sós sütiket, vagy sajtos pogácsát eszem. S mivel sokat vezetek, alkoholt, bort is csak nagyon ritkán fogyasztok, és akkor is általában száraz vörösbort.

Japánban ízlett az ázsiai konyha?

Japánban korábban már kétszer is jártam, s bár megkedveltem a sushit, arrafelé egészen más az íze, mint idehaza. Egyébként nem vagyok bevállalós, kerülöm az extrém ételeket. Kínában egyszer egy étteremben azt játszottuk, hogy a kerekasztalra sokféle ételt kitettek, megforgattuk, s mindenkinek azt kellett megkóstolnia, ami előtte megállt. Hamar kiszálltam ebből a játékból, mert nem akartam megkockáztatni, hogy nem tudom, mit eszek...

Gyerekkorában sem evett meg mindent, már akkor is válogatós volt...

A bátyámmal gyerekként bojkottáltuk a főzelékeket, a többségét meg sem kóstoltuk, ám ma már a fejtett babfőzeléken kívül mindenféle főzeléket megeszek. A tejbegrízt viszont – amit mi csak „tejbepapinak” neveztünk – gyerekként is nagyon szerettem. Rajongtam a húslevesért is, s mivel sok tésztával ettem, tésztalevesnek neveztem el. Vasárnaponként nálunk sohasem maradt el a húsleves, a rántott csirkemell, és az uborkasaláta. A csirkét egyébként minden formájában, sütve, rántva, levesben főve is kedvelem. Annak idején karácsonykor édesapám vette át a konyhát, és nagyon jól készítette el a rántott harcsát, ez nem maradhatott ki az ünnepi menüből.

Babá – ahogyan Kovács Sarolta szereti Hozzávalók a Babá-hoz 500 g liszt, 8 db egész tojás, 8 g só, 20 g élesztő, 150 g puha vaj, 60 g kristálycukor Elkészítése A lisztet a cukorral az élesztővel és a tojások felével összedolgozzuk. Ezt követően hozzáadjuk tojások másik felét egymás után. Amikor a tészta összeáll, adjuk hozzá a sót és a vajat. Hagyjuk a tésztát pihenni, amíg duplájára nem nő. Ezt követően tegyük formába és ismét hagyjuk pihenni 2 órát. Majd tegyük sütőbe és 190 Celsius fokon 15 percig süssük. A fűszeres szószhoz 300 g tej, 200 g tejszín, 140 g tojássárgája, 120 g kristálycukor Elkészítése A hozzávalókat egy edényben 85 Celsius fokra melegítjük, s amikor a krém állagot elérjük, leszűrjük. A fűszeres krémhez 380 g tejszín, 60 g kristálycukor, 90 g tojássárgája, 150 g felvert tejszín, 6 g zselatin, vaníliarúd, csillagánizs, szerecsendió, szegfűbors Elkészítése Egy edényben 85 Celsius fokra melegítjük a tejszínt, kristálycukrot, fűszereket és a tojássárgáját. Ezt követően hozzáadjuk a zselatint és hagyjuk kihűlni. Majd a felvert tejszínnel óvatosan összekeverjük és formákba tesszük és lefagyasztjuk. A mandarinos granitához 1 liter víz, 500 g mandarin lé, 400 g kristálycukor, 100 g cukorszirup Elkészítése A vizet felforraljuk a cukorral és cukorsziruppal. Hozzáadjuk a mandarin levét. Ezt követően lefagyasztjuk és 2 óránként egy villa segítségével megkapargatjuk amíg granita el nem éri a megfelelő állagot. Babá szirup hozzávalók 800 g víz, 200 g mandarin leve, 50 g citromlé, 500 g kristálycukor, 200 g sötét rum Elkészítése A hozzávalókat felforraljuk egy edényben. Majd 40 Celsius fokra hagyjuk kihűlni, hogy a babákat bele tudjuk áztatni. A mandarin krémhez 4 db egész tojás, 130 g kristálycukor, 3 g zselatin Elkészítése Gőz felett egy edényben a tojást, mandarin levet és cukrot összefőzzük. 85 Celsius fokra melegítjük. Ezt követően levesszük a tűzről és hozzáadjuk a zselatint és a puha vajat. Hagyjuk kihűlni és a kapott krémmel megtöltjük a babá gombócokat. A ropogós meringához 150 g tojásfehérje, 300 g kristálycukor Elkészítése A tojásfehérjét keményre keverjük a cukorral. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral rátesszük a masszát ás 90 Celsius fokon 2 órán át sütjük.

Hogyan tanult meg főzni?

A hétköznapokon elsősorban édesanyám és a húgom főzött odahaza. Én kiszorultam a konyhából, amit nem is bántam, hiszen sokáig nem izgatott, hogy magam készítsek el egy ételt. Aztán amikor elköltöztem a szülői házból, egyre inkább rákényszerültem a főzésre. Ma már az egyszerűbb ételeket el tudom készíteni, de nincs sok időm a főzésre, eléggé elfoglalt vagyok.

A sport mellett marad ideje másra?

A sport az időm nagy részét kitölti, így a szabadidőmet igyekszem hasznosan, aktívan eltölteni. Ilyenkor a két kutyámmal foglalkozom – egyébként is szeretem az állatokat, elsősorban a kutyákat és a lovakat. Szeretek rejtvényt fejteni, s a párom kedvéért egyre több futballmeccset is megnézek. Emellett a Kodolányi János Egyetemen közgazdászként végeztem, most pedig a Testnevelési Egyetem szakedzői szakán tanulok. Ráadásul katona vagyok, vagyis tényleg nincs időm másra. De a kemény munka meghozza az eredményeket.

Büszke vagyok arra, hogy 2016-ban egyéni világbajnoki címet szereztem, hiszen a magyar öttusa történetében ezt a férfiaknál nyolcan, a nőknél pedig csak hárman mondhatják el magukról. Szép emlék az is, amikor 2008-ban, tizenhét évesen váltóban vb-aranyérmes lettem. Tele vagyok felejthetetlen élményekkel. Ernest Hemingway azt mondta: „A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” Fontosnak, igaznak és nagyon a magaménak érzem ezt a mondást.

(Borítókép: Kovács Sarolta. Fotó: Boldog Ati)