Nincs karácsony bejgli, és még annyiféle sütemény nélkül

Persze, a karácsony az elcsendesülés egyik fontos időszaka, de ha már sülés, akkor ez egyben a desszertek végeláthatatlan sokaságát is jelenti. Mert a mondás igaz:

Nincs karácsony bejgli nélkül.

De azért a bejglin túl is van élet, pontosabban étel. Nem is akármilyen terítéken. Ezt a kínálatot vette sorba a Magyar Konyha, és ha nem is hetvenhét népmesét, de hetvenhét karácsonyi süteményt gyűjtött közös kiadványba.

A receptmutató kategorizálva kínálja a recepteket, az aprósüteményektől kezdve, a klasszikusokon át egészen a tortákig, így lényegében olyan édességekkel is találkozhatunk, amelyeket egészen egyszerűen el lehet készíteni; de olyanokkal is, amelyek előkészületükben és összeállításukban azért igényel némi gasztronómiai előképzettséget, de tanulási vágyat mindenképp.

Így aztán terítékre kerül például

a diós hókifli,

a mézes krémes,

a női szeszély,

a mákosguba-torta;

és az is megtudható, hogy milyen is

a réteges pavlova,

vagy éppen a polvorón.

A kiadvány szerkesztői előszavából az is megtudható, hogy a „karácsonyi, ünnepi süteményeknek vallási hagyományok és népszokások adnak többes jelentést: az ostyának, a diónak és az almának különleges, sorsformáló hatást tulajdonítottak″.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)