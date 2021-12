Böjte Csaba és a kongói tarajossül-pörkölt

GYERMEKKORI ÍZEK

Csíkszeredában nőttem fel, a nagyszüleimnél. Nagymama házi kenyeret sütött, szerettem majszolni a zsíros kenyeret. Már gyerekfejjel végigkóstoltam az összes hagyományos székely ételt a ludaskásától a kocsonyáig. Nagypénteken aszalt szilvát készített a nagymamám. Telenként gyakran ettünk főtt, illetve sült krumplit savanyú tejjel vagy káposztalével. A nagyszüleim juhokat is tartottak, a székely házi túró szinte mindennapos eledel volt. A kertünkben megtermett a saláta, az egres, a sóska is, mind a tányérunkon végezte. Vasárnaponként paprikás vagy sült pityóka volt az ebéd, húsvétkor bárányt ettünk. Talán tizennégy éves lehettem, amikor nagypapa a kezembe nyomta a bicskát, és azt kérte, szúrjam le a bárányt, mert az lesz ebédre. Belenéztem a bárány szemébe, és nem tudtam megtenni. Azóta elmélyült bennem a betevő falat tisztelete, hogy valaki az életét adja azért, hogy másnak az étke legyen.

FŐZÉSI TAPASZTALATOK

Gyerekként a konyhában krumplit hámoztam, de segítettem a piskóta krémjének kikeverésében is. Közben mindig azon morfondíroztam, mi a csudának kell azt a krémet a tésztába beletenni. A madártej nálunk ünnepi fogás volt, de darázsfészek és kürtőskalács is készült, ha tehettem, segítettem. Amikor katona voltam, egyszer szereztünk egy zsák hagymát, megpirítottuk a szalonna zsírján, és fenséges hagymatokányt készítettünk! Plébánosként magamra főztem: gyakran volt tojásrántotta vagy szalmakrumpli, de készítettem sült körtét is. A hívek nem akarták, hogy éhen haljak, ezért időnként hoztak nekem rendes főtt ételt is. Azt szokták mondani:

Amelyik pap éhen hal, az meg is érdemli...

KÜLFÖLDI ÉLMÉNYEK

Más országokban járva a helyi növényeket, gyümölcsöket szívesen megkóstolom, de a húsokkal már óvatosabb vagyok. Kongóban a házinéni csak másnap vallotta be, hogy az előző napi pörköltet tarajos sülből készítette. Érdeklődtem, hogy mit ajánl mára, azt mondta, egy hangyafélét, aminek most van a szezonja. Megkérdeztem, hogyan kell azt enni, mire azt felelte: „Gyorsan, mert csíp.” No, azt nem vállaltam be... A néni még megjegyezte: ha élve irtózom ettől, van neki eltéve kompótban is. Argentínától Ausztráliáig számos magyar kolóniába hívtak meg. Amikor megkérdezték, hogy mit szeretnék enni, mondtam nekik:

Bármit, csak ne pislogjon rám a tányérból.

ARS POETICA

Meg vagyok győződve arról, hogy ezt a világot a Jóisten teremtette. Tudom, hogy ebbe a Föld nevű projektbe már több mint négy és fél milliárd évet belefektetett. Társa szeretnék lenni ebben a nagy projektben a Mennyei Atyának; segíteni szeretném abban, hogy ez a világ kibontakozhasson, növekedhessen. Tettekkel.

Madártej – ahogyan Böjte Csaba szereti Hozzávalók (8-10 fő részére) 2 liter tej + 250-300 ml hideg tej, 1 db vaníliarúd, 3 db fahéjrúd, 10 db tojás, 6 csomag vaníliás cukor, 5 evőkanál kristálycukor vagy porcukor, 1 evőkanál porcukor Elkészítése A két liter tejbe beletesszük a vaníliarudat és a három fahéjrudat, majd felforraljuk. A tojások sárgáját kikeverjük a vaníliás cukorral és a kristálycukorral vagy porcukorral. Ehhez hozzáöntjük a hideg tejet, és addig keverjük, amíg a cukor elolvad, majd félretesszük. Közben a tíz tojásfehérjét habverővel kemény habbá verjük, és amikor félig kemény a hab, hozzáadunk egy evőkanál porcukrot. A hab akkor jó igazán, ha az edényt fejjel lefelé fordítjuk, és nem esik ki belőle. Mire a hab kemény lesz, a tejnek is forrónak kell lennie. A felforralt tejbe egy nagy kanállal beleszaggatjuk a kemény habot. Tíz másodperc múlva óvatosan megfordítjuk, és megint várunk tíz másodpercet. Aztán a kész habgaluskákat kiszedjük egy tálcára. Ezután a cukros-vaníliás tojáskeveréket óvatosan hozzáöntjük a felforralt vaníliás-fahéjas tejhez, és lassú tűzön, folyamatos keverés mellett sűrűre főzzük. Egy tálba kiöntjük a krémes-vaníliás tejet, majd belecsúsztatjuk a habgaluskákat. Hagyjuk kihűlni, majd néhány órára hűtőbe tesszük, utána hidegen fogyasztjuk.

Bajban lévő gyerekekkel, anyákkal foglalkozom, eddig több mint hatezer gyermeket fogadtunk be. Jó látni, hogy jóízű, nagyszerű emberek sarjadnak belőlük. Nekem a papi jelmondatom:

Isten azt akarja, hogy az emberiség egy nagy családot alkosson, s egymásnak testvérei legyünk.

A Szentháromság egy szeretetközösség, de nem zárt, hanem nyitott. Jézus Krisztus eljött, hogy erre a mennyei lakomára, ahogyan Ő nevezi, meghívjon minket. Az örök boldogság egy nagy mennyei lakoma, ahol nincs első és utolsó vendég, ahol mindannyian ülhetünk Isten jobbján.