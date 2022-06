Jubilál a balatoni Gasztrokalauz

Tíz éve indult útnak a Magyar Konyha magazin Balaton Gasztrokalauza, amely azt foglalja össze, hogy hol és mit érdemes enni a Balatonnál, valamint rámutat arra is, hogy a magyar tenger mellett vendéglátást vinni nemcsak üzlet, hanem életérzés is.

A Magyar Konyha nyári lapszámában összesen 305 étterem, vendéglő, kocsma, strandbüfé, kávézó, sörfőzde, kézműves hamburgerező, lángosozó és pékség is szerepel, amelyek közül 45 olyan új hely, amelyek javarészt idén nyáron nyitottak – derült ki a Magyar Konyha közleményéből.

A kiadvány készítése közben a szerkesztők arra a megállapításra jutottak, hogy csökkent a bekerülő vendéglátóhelyek száma, valamit arra, hogy a régi kedvencek túlnyomórészt még működnek. A szűkített kínálat miatt azonban mindenképp érdemes foglalni.

A kulináris útikönyv szerint egyre több a vega és vegán vonalat képviselő étterem, így a pizzát és a hamburgert is élvezhetik a mentesen étkezők. Ezzel együtt nőtt a halak változatosabb használata is, így a hekk mellett tengeri halakat is lehet fogyasztani a Balaton körül.

A legtöbb új vendéglátóhely Veszprém környékén található, mivel a város gőzerővel készül arra, hogy 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa legyen. A kiadványban nemcsak éttermeket ajánlanak, hanem vendégasztalokat, kultúrbisztrót, halsütödét, retró ikonokat, fűszerkerteket, sajtkészítő műhelyeket, kockás abroszos kisvendéglőket, fine dining éttermeket és borászatokat is bemutatnak.