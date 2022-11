Bezárt Budapest ikonikus cukrászdája

Bezárt a Hauer Cukrászda, ugyanis nem bírták a megnövekedett költségeket. A cukrászda saját Facebook-oldalán a következő pár sor olvasható:

A gazdasági környezet vendéglátóiparra gyakorolt hátrányos hatása miatt – megnövekedett energiaárak és alapanyagárak, csökkenő turizmus és vendégszám – kávéházunkat bezártuk!

Ahogy mindenkire, úgy a szolgáltatókra is rájár a rúd mostanában. Akik túlélték a Covid-időszakot, és nem húzták le végleg a rolót, most a megnövekedett rezsiárak miatt izgulhatnak, erre jön rá két másik lapáttal, hogy egy cukrászda esetében a sütemények alapanyagára is az egekbe emelkedett, mindez tarkítva a turisták kevesebb számával, illetve a vékonyabb magyar pénztárcák kiürült édességrekeszével a Hauert is zárásra kényszerítette.

A cukrászdát Kazilek Nándor alapította 1890-ben, majd a férfi halála után özvegye, Guth Mária hozzáment Hauer Rezsőhöz, aki hamar átvette a cég vezetését is, amit 1899-től már saját nevén üzemeltetett.

Az üzlet gyorsan fejlődött, és az eredetileg egy helyiségből álló belső tér hamar elérte jelenleg ismert nagyságát. Gerbeaud Emil halála után, 1920-ban Hauer Rezsőt a cukrász-ipartestület örökös díszelnökévé választotta. Termékei közül a Hauer-krémes volt a legsikeresebb, valamint az ananász és marcipán ízesítésű tejszínes sütemények. Az üzlet a Második világháború után a Cukrászati Gyár tulajdonába került. 1956-tól a VIII. kerületi Vendéglátóipari Vállalat Erkel cukrászda, majd 1970-től a Kelet-pesti Vendéglátóipari Vállalat ismét régi nevén üzemeltette.

A rendszerváltás alatt privatizálták. A vásárló Orient Kft. 101 év folyamatos működést követően felújításra hivatkozva téglákig bontotta, és bezárta az üzletet. Budapest VIII. kerülete 1999-ben pályázatot hirdetett a cukrászda tulajdonjogára, amit a Friss Gyorsfagyasztott Pékárugyártó és Forgalmazó Kft. nyert meg. A cég felújította és 2002-ben újra megnyitotta az üzletet.

Ám az üzemeltető cég ellen 2006 februárjában felszámolási eljárás indult.

Az üzlet 2017. augusztus 20-án nyitott meg újra, és a Covid-lezárásokat leszámítva mostanáig üzemelt. Jelenleg nyitvatartásukat az „átmenetileg zárva” opcióra módosították, nem pedig a „véglegesen bezárt” lehetőségre, így még talán van rá esély, hogy valaha elfogyaszthatunk egy krémest a 130 éves cukrászdában.

Ha kíváncsi rá, hogy hogyan nézett ki a Hauer régen, nézze meg erről készült galériánkat!

(Borítókép: Balaton József / MTI)