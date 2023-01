Bezárják a világ legjobb éttermét

A Noma egy húsz évvel ezelőtt alapított, három Michelin-csillagos étterem Koppenhágában, amely modern skandináv specialitásokat kínál. Az étterem a Christianshavn negyedben, a Nordatlantens Brygge kulturális központ régi raktárházból átalakított épületében nyílt meg. Egyszer, 2016-ban már bezárt ideiglenesen, majd két év múlva már új helyen fogadta vendégeit a dán fővárosban.

A világ legjobb éttermeként számontartott Noma konyhájában a hagyományos skandináv alapanyagok és főzési módszerek innovatív gasztronómiai gondolkodással párosulnak.

A koppenhágai étterem séfje és társtulajdonosa, René Redzepi most bejelentette, hogy jelenlegi formájában nem működik tovább a fine diningot teljesen megreformáló Noma. Az apai ágon albán származású séf azt mondta a The New York Timesnak, hogy az igazán minőségi fine dining egyszerűen fenntarthatatlanná vált, mert rendkívül intenzív munkahelyi jelenlétet igényel, és hozzátette, hogy nagyon elfáradtak az elmúlt két évtizedben.

Redzepi megnyugtatta a vendégeket: a bezárás nem átmenet nélkül történik majd, és nem lesz végleges: 2024 végéig gyakorlatilag megmarad az eddigi megszokott menetrend szerinti kiszolgálás, ugyanakkor

előtérbe helyezik az új ételek és termékek fejlesztését a Nomában, amiből arra lehet következtetni, hogy elindulhat egy új projekt.

Ahogy eddig, pop-up rendezvények ezután is lesznek az étteremben. Redzepi személyes jövőjét illetően annyit árult el, hogy inkább kreatív igazgató szeretne lenni, mint séf.

A Restaurant magazin 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben és 2014-ben a világ legjobb éttermének választotta a Nomát, amely 2021-ben a gasztronómia Oscar-díjának tartott, a világ ötven legjobb étterme (The World’s 50 Best Restaurants) ranglistáján ugyancsak első lett.