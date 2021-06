Szabadulószoba is került a felújított Rákóczi-várkastélyba

Június 19-én, szombaton ünnepélyes keretek között átadják a teljesen felújított Rákóczi-várkastélyt a magyar határtól alig három kilométerre fekvő kelet-szlovákiai Borsiban. A holnapi díszes eseményen részt vesz Zuzana Čaputova és Áder János köztársasági elnökök is.

Az 1200 lelkes, többségében magyarok lakta Borsiban álló Rákóczi-várkastély felújítása a határon túli magyar műemlékvédelem kiemelt projektje. A kastély az 1563 és 1638 közötti időszakban épült, és számos eredeti részlete maradt fenn. Míg a sárospataki Rákóczi-vár jellemzően inkább reprezentatív helyszín volt, a meghittebb, kisebb borsi kastély a család kedvelt lakóhelyének számított.

1676. március 27-én itt született II. Rákóczi Ferenc.

Örökségvédelmi szempontból ez a felvidéki magyar reneszánsz építészet egyik legszebb és legjelentősebb emléke. A nagyon leromlott állagú épület felújítása az 1990-es évektől kezdve többször megindult, ám anyagi és egyéb okok miatt mindannyiszor leállt. A romos várkastélyt 2018-ban kezdte felújítani a budapesti Teleki László Alapítvány és a Borsi község önkormányzata által közösen megalapított szlovákiai bejegyzésű nonprofit szervezet, amelyet a magyar kormány is támogatott közel három milliárd forinttal.

Az épület felújításának tervét Wittinger Zoltán, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezető tervezője és Pásztor Péter kassai építész készítette el. Az erősség közvetlen környezetét Szabadics Anita tervezte, aki egy interaktív Rákóczi-kiállításnak is helyt szorított a várparkban. Idővel itt alakítanák ki egy különleges, a nagyságos fejedelemnek emléket állító tematikus játszóteret is. A későbbi tervekben a borsi Bodrog-part közelében kajak-kenu- és kerékpár-táborozóhely kialakítása is szerepel.

A várkastély kivitelezését az ÉPSZER - Építő-és Szerelőipari Zrt. végezte el. Míg az építészettörténeti kutatást és az építési felügyeletet dr. Krcho János látta el, addig a restaurátori munkákat a Villard s.r.o. végezte el. Külön köszönet jár azokat a helyi lakosoknak és műemlékvédőknek, akik az elmúlt három évtizedben a vállukon vitték a kastély ügyét és lehetőségeikhez mérten mindent megtettek a felújításért, a kövek megmentéséért. Kázmér István, Laczkó Lajos és Hajdu Jenő nélkül ugyanis a kastély ma már nem biztos, hogy állna.

A felújított kastélyban állandó kiállítás, szálloda, étterem és más turisztikai látványosságok mellett szabadulószoba, virtuálisvalóság-szoba és körpanoráma-vetítő is helyet kapott, amely a környék Rákóczi-vonatkozású látnivalóit és a Zempléni-hegység téli tájait mutatja majd be. Így amellett, hogy az épület továbbra is a Rákóczit tisztelő közép-európaiak zarándokhelye marad, remélhetően a turisztikai térképre is felkerül, növelve a zempléni régió vonzerejét a magyarországi és a szlovákiai turisták körében. Ennek érdekében az üzemeltetők már felvették a kapcsolatokat a sátoraljaújhelyi önkormányzattal és tárgyalnak a sárospataki Rákóczi Múzeummal, valamint a bodrogszerdahelyi Vécsey Borházzal is.