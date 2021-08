A Pokol bejárata Hashima: bányasziget az óceánban

A világ legsűrűbben lakott területe volt a 15 hektáros japán Hashima szigetvárosa. A város és az innen induló tengerfenék alatti bányajáratok építésekor 1300 kínai és koreai munkaszolgálatosnak kellett meghalnia. 1974 óta börtönbüntetés terhe mellett senki sem tehette be a lábát a Pokol szigetére. Talán most virtuálisan mi.

Gunkanjima: a Csatahajó-sziget

Az 1868-as Meidzsi császár vezette felvilágosult restaurációnak köszönhetően Japán három évtized alatt nemcsak behozta műszaki lemaradását a nyugattal szemben, hanem ezen túlhaladva világpolitikát befolyásoló gazdasági és katonai nagyhatalommá is vált. Mivel a császárság grandiózus ipari fejlődésének csak az ország csekély nyersanyagkészlete állt ellen, így Nipponnak folyamatos gyarmatszerző és kizsákmányoló háborúkba kellett bonyolódnia a folyamatos és bővülő ipari termelésének fenntartása érdekében.

Bár Japán iparának nyersanyagigényét jelentősen csökkentette a gyarmatokról, koncessziós területekről elszállított termények behozatala, a bányászati termelés ennek ellenére nem állt le a 6852 szigetből álló országban. Bár az ércbányászati tevékenység főleg Honsu, Sikoku és Kjúsu nagyszigetekre volt jellemző, sok nagyvállalat létesített a kopár és lakatlan szigeteken bányákat, hogy a tengerfenék alatti szén és mangánlelőhelyeket kiaknázhassák. Ilyen volt a Nagaszakitól 15 kilométere délnyugatra elnyúló Hashima szigete is, amelynek vezetője Ivaszaki Jataró volt.

Ő nevezte át cégét 1890-ben Mitsubishinek.

A cég munkásai 1893-ban érték el a tenger fenekét. Ugyanebben az évben erősítették meg a sziget partvonalát hullámtörő betonnal, hogy a felszínen kialakított raktárakban minél kevesebb kár keletkezzen a rendszeresen lecsapó tornádók és földrengések miatt. A termelés felgyorsulása miatt először 1897-ben kellett a duplájára növelnie a Mitsubishi cégnek a sziget nagyságát, amely azon kívül, hogy megoldást jelentett a kitermelt föld elhelyezésére, egy feldolgozó gyár helyszíni telepítését is jelentette egyben.

A tengerfenék alatti bánya folyamatos térnyerése miatt azonban a gyár-és bányaszigetet csaknem minden évben bővíteni kellett a vállalatnak. Így nyerte el mai formáját.

A sziget sziluettje a két füstölgő gyárkémény miatt a helyieket a japán császári haditengerészet 1920-ban épült Tosa-osztályú hadihajójára emlékeztette. Innen kapta a sziget közismert nevét: Gunkanjima azaz Csatahajó-sziget.

Hashima: egy szigetváros kialakulása

Mivel az egyre intenzívebb szénkitermelésnek köszönhetően a szigetre épített gyár kapacitása már kevésnek bizonyult-, így a cég vezetése 1916-ban úgy döntött, hogy az üzemet áttelepíti Nagaszaki városába, hogy a gyár helyén bányászoknak kialakított tízemeletes lakóépületeket emelhessen. Japán első betonból készült kilencemeletes bérházát is itt adták át. A szigeten dolgozó több száz japán munkás életkörülményeit próbálta valamelyest javítani a cégvezetés: 1919-re átadásra került a szigetváros első fürdője, 1927-re több föld alatt kialakított boltja, postája, fából készült szentélye és „művelődési” klubja, óvodája, 1940-re pedig gimnáziuma és első bordélyháza. A háborúra készülődő Japánnak azonban minden állampolgárára szüksége volt, így 1920-tól a Mitsubishi cég katonai segítségnyújtás mellett már erőszakosan is toborozhatott bányászokat Kínából és Koreából a „gazdagabb ország, erősebb hadsereg szlogen alatt.

Bár Tokió a mai napig tagadja, illetve csorbítja annak jelentőségét, hogy a két világháború között a Felkelő Nap országa kb. 50 ezer külföldi kényszermunkást „alkalmazott” volna ipari üzemeiben és bányáiban-, visszaemlékezők szerint

1939 és 1945 között több mint 5000 koreai és kínai rabszolga dolgozott csak a hashimai bányában.

(A japán háborús gépezetnek termelő Mitshubishi gyárakban 34 százalék volt a külföldi munkások száma). A munkások szörnyű körülmények között dolgoztak és éltek. Volt, aki szinte soha nem látta a napvilágot, mindennaposak voltak a kegyetlenkedések, az apróságokat is halállal torolták meg a felügyelők.

A háború végéig 1300 kínai és koreai vesztette életét a hullám- és betonfalakkal övezett munkatáborban, főként betegségek, alultápláltság és a kimerültség miatt. A rabok ekkor kezdték el a szigetet a „Pokol kapujának”, vagy a „Pokol lépcsőházának” nevezni. Az újkori rabszolgatartásnak „köszönhetően” a hashimai széntermelés 1941-ben évi 411.100 tonnával tetőzhetett, amit zömmel a Pearl Harbor ellen induló flotta használt fel.

A háborút követően a 15 hektáros sziget – immár szabad – lakossága tovább folytatta a bányászatot. Japán csillapíthatatlan nyersanyag igénye miatt a Mitsubishi cég azonban nem győzte az egyre csak sokasodó bányászok számára átadni az egymás tetejére ráfutó lakótelepeket, blokkokat, tömegszállásokat. A zömmel erkély nélküli modern betonból összezsaluzott épületek minden díszt, humánumot nélkülöztek.

A sivár lakótéglalapokat olyan szűk sikátorok választották el egymástól, hogy a szigeten egy négyzetméternyi zöld felület sem maradt.

(Míg Gunkanjima déli részén kialakított tér a szén tárolására volt fenntartva, addig az északi részén elnyúló placc egy lebetonozott játszótér volt. A sziget közepét elfoglaló hegygerincen futó „Zöld promenád” sétány is csak nevében volt zöld.)

A megnövekedett lakosság száma miatt a gyár 1953-ban már egy hatalmas méretű kórházat és egy uszodát is átadott. 1957-re elkészült a megtört téglalap alaprajzú mozi is. 1959-ben a sziget népsűrűsége már 835 fő volt hektáronként, ami annyit tett, hogy a 15 hektáros szigeten több mint 12 és fél ezren éltek, amely a legnagyobb népsűrűségnek számított akkor az egész világon. A Mitsubishi cégvezetése éppen ezért a kormánnyal karöltve azt határozta el, hogy önálló városi ranggal ajándékozza meg a szigeten élő munkásait és lakóit. 1959-ben a városháza megtervezésére Junzo Sakakura építészt kérték fel, aki Le Corbusier munkatársaként korábban már sikeresen ötvözte az európai architektúrát a hagyományos japán elemekkel, így az 1937-es párizsi világkiállítás japán pavilonnál is.

Szellemváros a Kelet-kínai-tengerben

A borzalmas életkörülményeknek az 1970-es évek új technológiai megoldásai, így a kőolaj egyre szélesebb körű alkalmazása vetett véget. A kőszénbányászat háttérbe szorult, így a lassan kimerülő hashimai bányát 1974-ben végleg bezárták. A munkások nemcsak a munkanélküliség miatt, hanem a gyár ivóvíz és élelmiszer transzportjainak felfüggesztése miatt is egymás után elhagyták a szigetvárost.

Hashima 3 hónap alatt teljesen elnéptelenedett. A területet lassan visszahódította a természet.

Az apartmanok egy része összeomlott, a kopár udvarokon száz év után végre kinőtt a fű, a törött üvegű bútorozott lakásokba pedig madarak költöztek be. Mivel a kormány több hónapos börtönbüntetés terhe mellett szigorúan megtiltotta a sziget látogatását, így a Kelet-kínai-tenger peremén álló szigetváros a csaknem negyven év alatt „skanzenszerűen” őrizte meg a hetvenes évek hangulatát.

A sziget egykori lakója Dotoku Sakamoto két évtizedes harcának köszönhetően a japán kormány 2006 kezdeményezte, hogy Hashima szigete az UNESCO világörökségi listájára felkerüljön, amit 2015-ben fogadott el a szervezet. Dotoku másik célkitűzését, hogy a 65 épületből álló szellemvárost múzeumi városként mutassák be a nagyközönségnek, az állam 2008-ban vetette el a tetemes felújítási költségek miatt.