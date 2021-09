Bár elvileg a száz évvel ezelőtt átadott házakat kellene idén bemutatnia a „Budapest100” nevű programsorozatnak, a szervezők egy kicsit előrerohantak az időben. A lokálpatrióták és az önkéntesek több mint negyven ingatlanba szerveztek most hétvégén bejutási lehetőséget. Ezek az építmények 1921–1930 és 1945–1957 között épültek.

A Kortárs Építészeti Központ segítségével immár tizenegyedik alkalommal megszervezett kulturális-urbanisztikai happening témája az újratervezés. Olyan izgalmas helyszínekre kalauzolják a látogatókat, mint

a Horthy-korszak első felhőkarcolójaként ismert, Fiumei úti Országos Társadalombiztosítási Intézet,

amelynek tulipános pártázattal díszített, 73 méter magas, bauxitbetonból készült tornyát biztonsági megfontolások alapján 1969-ben lebontottak. Az ékétől megfosztott, Komor Marcell, Jakab Dezső, Soós Aladár és Komor János tervezte épület azért így is sok érdekességet tartogat, amit a helyszínen idegenvezetők tolmácsolnak majd.

Szintén érdekes utazás vár azokra, akik a józsefvárosi Magdolna utcában található Vasas szakszervezeti székházat keresik fel. Lenyűgöző art déco dísztermében tartották a híres Vasas-matinékat, melyeken többek között Gobbi Hilda és Major Tamás is fellépett. A hely sötét titkokat is rejt, hiszen 1944-ben a márványoszlopokba rejtették el a kommunisták a beszolgáltatás elől antifasiszta és munkásmozgalommal foglalkozó könyveiket.

Malter mögé került Lenin, Marx, Engels és Sztálin összes kinyomtatott szószösszenete is. 1949 szeptemberében szintén ez az épület biztosította a Rajk-per főtárgyalásának helyszínét.

A székház népszerű forgatási helyszínként több filmben is feltűnik. Többek között ennek a „nyóckeres” épületnek az erkélyén énekelte el Madonna „Don’t Cry For Me Argentina” című dalát az „Evita” című filmben, de szintén ezek a falak adták a díszletet Mundruczó Kornél „Fehér isten” és Bergendy Péter „Trezor” című filmjének is.

Izgalmasnak ígérkezik az építtetője után mindenki által csak Rákosi-udvarként ismert, száztíz lakásos bérház is, amely az egykori „Csikágó” munkásnegyed közepén áll. Az 1929-ben átadott lakótömbben orvosok, gyárvezetők, tisztviselők és színészek éltek. Többek között itt hajtotta álomra a fejét Fekete József, a ház aljában működő Bethlen téri Színpad igazgatója, Herczeg Jenő színész és dr. Raitsits Emil főiskolai tanár, az állatkert egzotikus állatainak háziorvosa, a kisállatgyógyászat megteremtője. Az épület földszintjén működött az előbb említett Bethlen téri Színpad, amely később Hollywood Filmszalon néven moziként is funkcionált. Most ismét teátrum működik a Nádor Lajos iparművész alkotta nézőtéri kristálycsillár alatt.

A jellegzetes épület felbukkan Móricz Zsigmond „Jobb mint otthon” című regényében, Zalka Miklós „Fekete karácsony” írásában, illetve Békés Pál „Csikágó” című gangkarcolatában is. Szalkai Sándor rendezésében 1984-ben itt forgatták Avar István és Moór Marianna főszereplésével az „Elcserélt szerelem” című vígjátékot is. A filmben többször feltűnik az órásbódé is, ahol azóta is rendületlenül javítják a lakók óráit.

A szeptember 11–12-én zajló programsorozat keretén belül megnyíló épületek leírása és a konkrét rendezvények részletes leírása itt szemlézhető. A rendezvény Android- és iOS-applikációval is rendelkezik, ami megkönnyíti a hétvégi néznivalók útvonalának összeállítását. Kalandra fel!