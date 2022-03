Közfürdőben látványosan vizelni, kapafogú kurtizánt gyömöszölni – ilyen volt a reformkori Pest

Ki lakik a dióhéjban?

A Habsburgok birodalmában, bár Pest az egyik leggyorsabban fejlődő város volt, lakosságának száma 1848-ban még mindig nem érte el a százezer főt. A korabeli Budapesti Utasító információi alapján a szabad királyi várost ekkor még csak 98 676 fő lakta. A város vonzerejét azonban jól szemléltette, hogy a szabadságharc jelentős katonai és polgári vérvesztesége ellenére 1850-ben már csaknem 130 ezren éltek a település közigazgatási határain belül.

Bár az osztrák abszolutizmus hajlamos volt úton-útfélen azt kommunikálni, hogy Pest lakosságának a fele német ajkú, a valóságban a legnépesebb etnikai elemet a magyarság képviselte. Míg „Hunnia örökös urai” 39 százalékot tettek ki, addig a Lajtán túlról érkező telepesek leszármazottainak létszáma 37 százalék volt. A harmadik helyen a Morvaországból és Galíciából betelepült zsidóság állt. Ők 10 százalékot hasítottak ki Pest etnikai tortájából. Az új hazára lelt Mózes-hitűek az önkéntes asszimiláció nevében többtucatnyi Magyarító Egyletet hoztak létre a városban, hogy az 1844-tól államnyelvként használt magyart mielőbb elsajátíthassák Izrael fiai és lányai.

Többek között ilyen nyelvstúdiót üzemeltetett a Königs gasse 581. (ma Király utca 21.) szám alatti Dlauchy-féle házban működő, Jakobovics Fülöp doktor vezette 400 fős közösség is, akiknek könyvtára

a beszédes nevű „Jó pásztorhoz” címzett hírhedt bordélyház felett működött, közvetlenül – nomen est omen – a „Fogazó kacsa” nevű örömtanya mellett, amelynek nevét állítólag az itt henyélő lófejű és kapafogú örömlányok után kapta. Vénusz és Minerva istennők nagy örömére az okulárés szemrevételezés és kibetűzés lehetősége így mind a két szinten adott volt a kíváncsi férfiaknak.

A kéjelgő nyerítők feletti bibliotékát egyébként az az Einhorn Ignác publicista, közgazdasági író vezette, aki a szabadságharc idején tábori rabbiként Klapka György komáromi seregében harcolt az osztrákok ellen. A város többi kisebbsége – a maradék 14 százalék – megoszlott a szlovák, a szerb, a cigány, a román, az olasz, a lengyel és a görög etnikum között.

Pest megér egy estet?

Országos rangja ellenére Pest külleme egy kisvárosra hasonított. Míg a Belváros emeletes házai két főút (Leopold-Waitzner és Ketskemeter-Herren) köré, Lipótváros déli részének ingatlanjai pedig sakktáblaszerűen kapcsolódtak egymásba, addig az egykori városfalon kívüli területek már laza beépítettségű földszintes házakból és majorságokból álltak, amelyek mögött – Terézváros kivételével – veteményesek, szőlősök, istállók és baromfiudvarok húzódtak. Az 1838-as nagy árvíz pusztításának eredményeként ekkor már csak kőből és téglából lehetett építkezni. A vályog, a nád és a szalma használata városszerte tilos volt, még a szinte falunak számító józsefvárosi és ferencvárosi sváb iparosok lakta kerületekben is.

Bár a Belváros copf és empire stílusú beépítettsége miatt nemigen tudott megfelelni a nagyvonalúbb, „emberközpontúbb” új építészeti stílusoknak, ez a terület a reformkorban még mindig fontos kiskereskedelmi, igazgatási, egyházi és iskolai centrumként pulzált. A város arcai ekkoriban annyira szélsőségek voltak, hogy mimikái szinte méterenként változtak. Míg az egyik szűk sikátorokkal a város vérkeringésébe bekötött udvarban a kegyetlen és sötét középkor köszöntött vissza, addig mellette már jó nagy adag balkáni szafttal és életérzéssel megfűszerezett kávéházak üzemeltek. Pár méterrel tovább toronyiránt már a párizsi módihoz igazodó, fényesen kivilágított szállodák illegették téglából kirakott testüket a nagyérdeműnek. A mágnások, nábobok és a bankszektor lényegében e miatt a mai napig meg nem fejthető Janus-arc miatt menekültek át végleg a lelakottnak tartott „Óvárosból” az Újvárosba, amelyet a műveltebb elmék Lipótvárosnak hívtak.

Lipóciában ekkor kezdtek el gombamód kinőni a szép vonalvezetésű klasszicista stílusú úri paloták, amelyeket többnyire Hild József tervezett. Szépségük még a világhírű dán meseírót, Hans Christian Andersent is ámulatba ejtette, aki 1841-ben a Bad gasse 21. (ma József Attila utca 3.) szám alatti Legrand-házban szállt meg, közvetlenül az ekkor még csak iparoslegények által látogatott „Kávéforrás” nevű feketéző felett. Ez a kávézó a mai Belügyminisztérium helyén álló egykori kétemeletes Diana-fürdő oldalfalával nézett farkasszemet, amelyet nem saját karsztvízzel, hanem felmelegített Duna-vízzel működtetett pohos tulajdonosa, a minden hájjal megkent Pfeffer Ignác ügyvéd és a Székely Bertalan portréja alapján öreg csoroszlyaként a fiatal ugart két fogsorával is feltépő kéjencként vegetáló vén felesége.

Ha nem is a mamó miatt, de fürdő tényleg felkapott volt a város ifjú, apanázsuk miatt a lábujjhegyük végéig elkényeztetett gazdag helótái, korabeli kifejezéssel élve „arszlánjai” között. A Magyar Tudományos Akadémia felállításán, illetve Pest-Buda első állandó kőhídjának megvalósulásán tevékenykedő Széchenyi István gróf például 1827-től 1832-ig lakott a balneológiai intézmény első emeletének saroklakásában. „A legnagyobb magyar” új lakhelyét nemcsak e két, szívéhez közeli intézmény miatt választotta pont ezen a helyen, hanem mert naplója szerint

katonatiszti korában a lumpolásban rendszeresen vele tartó barátaival közösen saturészegen mindig ennek a fürdőNEK A díszmedencéjE pereméről vizeltek bele jó látványosan az aranyhalak közé, hogy műveletük végeztével egy íves csukafejessel koronázzák meg tettüket a többi vendég nagy örömére vagy bosszúságára.

E könnyítés után vonult be a jeles grémium az izzasztóba, ahol orosz módra jól megvesszőztették magukat nyírfagallyakkal és csalánnal, majd a pancsizást a 18 kádfürdő valamelyikében folytatva, zamatos bort öblögetve és tajtékpipázgatva végiglegeltették szemüket a Huber József mintázta hét méter magas Diana istennő teltkarcsú idomain.

Bár mindez Andersen látogatása előtt jó egy évtizednyivel történt, a kis dán a magyar főváros iránti őszinte rajongása azért valószínűleg sok helyen sántíthatott. Bár a nagy mesélő nem panaszkodott róla írásaiban, de több kritérium is zavarhatta a neves külföldi vendég nyugalmát és egészségét. A legfőbb gondja talán a higiénia lehetett. A dán rút kiskacsa szállásától alig egy kőhajításnyira terült el az Ausladungs platz (ma Széchenyi István tér). Itt volt vége a Redoute (helyén ma a Vigadó) elől egyenes vonalban vezetett rakparti támfalnak, a folyót innen már bárki kerülőút nélkül megközelíthette. Ez a szabályozatlan partszakasz egészen a Sonnen gasséig(ma Alkotmány utca) a bal parti város egyik legforgalmasabb és legkoszosabb területének számított, a Dunára néző pompás küllemű paloták (például a Diana-fürdő, a Libasinszky-, Nákó-, Ullmann-, Wieser-ház, a Tigris Szálloda) ellenére. Az emberek több ok miatt látogatták az Ober Donau Zeile (ma nagyjából az Akadémia utca) agyagos és kikopott rézsűt.

A magasabb társadalmi osztályba tartozók leginkább a Lánchíd építkezési munkálatai miatt jártak ide bámészkodni. A Dunántúlra utazók az itt horgonyzó, az esti átkelések miatt olajlámpákkal felszerelt vízi taxiként is használatos csónakok miatt siettek ide. A Vác felől érkezők, illetve Pest kocsisainak, szekereseinek, hintósainak szintén itt volt ez egyik önhatalmúlag kijelölt lóitatójuk, melléjük rendszeresen beálltak az Észak-Alföldről a pesti vásárokra érkező parasztok marhacsordáikkal, szintén itatási célzattal. Az állati fekáliával szennyezett vízparton kötöttek ki a gabonát, takarmányt, szenet, hordókat és bort szállító belföldi gőzhajók és vitorlások, amelyeket szúnyograjként vettek körbe a lakhelyként is használatos bőgőorrban végződő nyeregtetős halászhajók, a dereglyék és ladikok százai. Ők általában itt húzták be kivetett hálóikat, és öntötték vissza a folyóba az időközben megdöglött halaikat és a matrózok kommunális szemetét.

Ez az ázsiai sokadalomra jellemző kikötőélet onnantól lett még zavarosabb, amikor az egymás mellett álló hajókat pallókkal összefogták, hogy a város vízárusai, minél messzebb a zavaros, iszapos és koszos parttól, a hajókon átevickélve folyóvizet meríthessenek a Duna közepéről. A vízzel megtöltött vödreiket aztán kicipelték a parton álló csacsifogataik és kordélyaik puttonyaihoz, majd elkezdték a víz értékesítését.

Ezt a munkát kezdetben 20-23, többnyire nemzeti viseletben öltözött szlovák férfi végezte, akik egymás között felosztva Pest-Buda kerületeit, a számukra idegenül hörgő „Donauwasser” kifejezést átköltve mindig jó hangos „Tornavósz” felkiáltással adták el terméküket a házvezetőknek és a cselédeknek.

Ha az emeletre is fel kellett vinniük a Duna-vizet, akkor a lépcsőzésért több krajcárt kértek el. Persze hiába merítették ezek a fekete nemezkalapos, azaz klobúkos tótok a vizet a parttól jól távol, itt is szennyezett volt a Duna.

A közműhálózat hiánya miatt így szinte napi vendég volt Pesten a kolera.

Ezt nyavalyát csak azok élhették túl, akiknek házuk udvarán fúrt kútból merték ki a vizet.

Kalandozásainkat a reformkori és a forradalmi hevületben égő Pest-Budán innen folytatjuk tovább.