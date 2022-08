Páratlan kilátásban gyönyörködhet az a vevő, aki megveszi az olaszországi Lecco városka egyetlen szigetét és annak déli csücskében megbúvó várkastélyát. A Viscontea néven ismert természeti képződmény a település belvárosában, a Comói-tótól 655 méternyire, majdnem az Adda folyó közepén helyezkedik el.

Lombos fái alatt sétálva nemcsak a Nyugat-lombardiai Elő-Alpok meredek hegycsúcsai, így a 922 méter magas Barro-hegy, az 1479 méter magas Coltignone farkasfogakra hasonlító masszívuma és a hóval borított, 1875 méter magas Resegone-hegy éles fűrészfogai tornyosulnak elénk, hanem a tóparti város bájos templomtornyai is.

A panoráma tényleg annyira kápráztató, hogy az euró előtti időkben nemcsak Lecco város sziluettje díszítette a százezer lírás bankjegy hátsó oldalát, hanem elején annak a világhírű gróf Allessandro Manzoni írónak az arcképe díszelgett, aki Jegyesek című regényében oldalakon keresztül dicsérte ezt a tóparti várost és a tartományközpontot körbeölelő hegyvidéki tájat.

Visconti és Leonardo szigete

Amikor hadászati okok miatt Milánó császári helytartója, Azzone Visconti herceg parancsára 1336 és 1338 között megépítették a ma is látható, de a XV. században jelentősen átalakított, tizenegy lyukú kőhidat, a folyami átkelő vízparti védelme miatt, illetve az Adda jobb áramlása érdekében egy csatorna kialakításával leszakítottak egy földdarabot a városka Lazzaretto nevű kerületéből, hogy így alakíthassák ki a most eladóvá vált szigetet. A mesterségesen létrehozott földhányáson ekkor még csak egy lakótornyot és egy rocchettát, azaz egy postagalambok számára kialakított galambdúcot állítottak fel.

A sziget jellegzetes alakja Leonardo Da Vinci humanista polihisztornak köszönhető, aki a tüzérségi fegyverek fejlődése miatt 1501-ben gabonaszem-alakúvá alakíttatta át a sziget alakját. Ekkor kapott merőleges támfalakat és mellvédet a képződmény, ahová húsz számszeríjast és négy ágyút helyeztek el.

A csak hajóval megközelíthető, 2150 négyzetméteres sziget Lecco 1531-es ostromakor már jelentős szerepet kapott. Több napig tartó folyami ütközet után azonban Gian Giacomo Medici hadvezér hamarosan kitűzte a várfokra a Milánói Hercegség lobogóját, majd a sziget ágyúival intenzíven lövetni kezdte a Három Liga Köztársasága seregei által védett Lecco falait és füles bástyáit, amelyeket katonái hamarosan be is vettek. Győzelme jeléül kapta meg a herceg Musso márkija és Lecco grófja címet V. Károly német-római császártól.

Acevedo és Manzoni otthona

A sziget védőinek 1609 és 1610 között építették fel a spanyolok azt a ma is látható helyőrségi épületet, amelynek déli része egy vízi rondellában végződik. A meseszép kilátás miatt ebben a háromszintes, hat és fél méter magas körbástyában rendezték be gróf Pedro Enríquez de Acevedo tábornok-politikus, Milánó kormányzója és főkapitánya ideiglenes leccói otthonát is.

A fáma szerint az ő felesége ültette el azokat a rózsabokrokat és fenyőfákat a szigeten, amelyek ma is szépen virágoznak.

Az idő múlásával a 238 négyzetméter alapterületű várkastély elvesztette katonai jelentőségét. A késő reneszánsz-kora barokk stílusú épület belső oldalfalát üvegezett verandával látták el, ebből a jól benapoztatott folyosóból érhető el az a nyolc kisebb méretű szoba, ahol a ház későbbi lakói kialakították a konyhát, a kamrát, a mellékhelyiségeket és egy titkos, föld alatti búvóhelyet. Ezekből a szobákból nyílik dél felé az a háromszög formájú, átfogójánál 18 méter hosszú, közel kétszáz négyzetméteres nagyterem, ahonnan nemcsak a bástyáig lehet elcammogni a Lombardia címerével dekorált két márványkandalló mellett, hanem a harmincas években kialakított nagy erkélyre is. A muskátlikkal díszített terasz alatt alakították ki a csónak- és ladikkikötőt, közvetlenül a sziget belsejébe vezető titkos alagút mellett.

A műemlék épületet 1958-ig lakta Guerra Nella asszony gyermekeivel, aki 2019-es halála előtt úgy nyilatkozott a helyi sajtónak, hogy néhai férje, Angelo Manzoni csavar- és fémkereskedő régi vágya volt, hogy a helyi múzeumban őrzött középkori ágyúk másolataival minden reggel kilőhesse a túlparti házakban tengődő lakók kezei közül a kávéscsészét. Bár a replikák állítólag elkészültek, ám Angelo korai elhunyta miatt az ágyúk felállítására már nem került sor Viscontea szigetén, pedig a fák takarásában a vicces kedvű várúr még egy 25 négyzetméteres melléképületet is kivitelezett, ahol az ágyúgolyókat kívánta tárolni.

A helyi önkormányzat 2011 és 2014 között rendszeresen szervezett az Appello per Lecco Egyesülettel közösen szabadtéri filmvetítéseket és színházi előadásokat az árnyas szigetre. A turisztikai nyitással egy időben a városvezetés ekkoriban kérte fel a milánói műegyetem doktorira készülő hallgatóit, hogy tegyenek javaslatokat a várkastély felújítására és modernizálására, amelyet itt lehet megtekinteni. A romantikus hangulatú sziget és a rajta elnyúló összkomfortos, családias hangulatú erőd most eladó. A tulajdonos csaknem 738 millió forintért adná át birtoka kulcsait. A leendő vevőnek azzal is kalkulálnia kell, hogy az ingatlan leromlott állagú, felújítása elkerülhetetlen.