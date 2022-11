100 millió forintért miénk lehet egy spanyol hegyi falu

A vételárban nemcsak a fedett uszoda van benne, hanem a templom, a két kocsma és a polgárőrság székháza is.

A portugál határtól szó szerint egy kőhajításnyira 260 ezer euróért, azaz valamivel több mint százmillió forintért eladó egy meseszép fekvésű hegyi falu. A spanyolországi Salto de Castro települést 1946 és 1952 között azért építette fel az Iberduero nevű energetikai cég, hogy a község alatt hömpölygő Duero folyó egyik gátja építésekor a vállalat szakmunkásait közvetlenül a helyszínen szállásolhassák el, kiváltva így Kasztília és León tartomány fővárosa, a közeli Valladolid városka szinte összes szállodájának kibérlését és az onnan történő napi oda-vissza utaztatási költségeket.

A P. Martinez Artola építész tervei alapján felépített község minden urbanisztikai és szociális igényt kielégít. A faluban 44 darab épület lelhető fel. A terméskő alappal rendelkező, fehérre meszelt házak közül 39 villa épült a munkavállalóknak és családtagjaiknak, a többi épületet közösségi funkciókkal látták el. A falu főterén nemcsak egy 80 fő befogadására alkalmas plébániatemplom épült fel, hanem mellé egy cuki, neoromán stílusú kápolna is. A szakrális épületeken kívül az Iberduero felépített egy három tantermes általános iskolát, egy étteremmel és mosodával felszerelt, 14 szobás szállodát, két kocsmát, egy fedett nyolcpályás uszodát, egy termetes buszgarázst, valamint a polgárőrség részére egy kisebb méretű laktanyát is.

Mivel egy másik kasztíliai beruházás miatt a vállalat 1989-ben kiköltöztette az alkalmazottait a faluból, valamint felszámoltatta a Castro-gát őrzését ellátó fegyveres polgárőrséget, a 6600 össznégyzetméteres települést eladták egy magánvállalkozónak. A jelenlegi tulajdonos, Romuald Rodriguez 2000-től kezdte el apránként felvásárolni az összes épületet annak reményében, hogy a két országon is átnyúló Arribes del Duero Természetvédelmi Park közepén pöffeszkedő községből turisztikai látványosságot csinál. Számításait azonban csakhamar keresztülhúzta a 2008-as recesszió, majd a pandémia, így Romuald kénytelen volt úgy dönteni, hogy eladja tulajdonát.

A meredek szurdokokra néző, festői szépségű falut kezdetben 6 és fél millió euróért akarta eladni a tulajdonos az Idealista oldalon, de az egész világon érezhető energiaválság miatt a madridi üzletember már megelégedne 260 ezer euróval is. Alig egy hét alatt a hirdetést több mint 50 ezren nézték meg a neves ingatlanportálon. A The Spaces honlap szerint azért ilyen nagy az érdeklődés az exkluzív ajánlat iránt, mert a nagyon alacsony, 260 ezer eurós vételárból Madridban és Barcelonában csak egy szoba-konyhás lakást lehetne vásárolni, nem pedig 44 darab családi házat, amelyhez grátiszban még uszoda, szálloda és két templom is dukál. A Madridtól háromórás autóútra található Salto de Castro másik nagy előnye, hogy a mediterrán időjárás miatt itt nem nagyon kell fűtésszezonra gondolni.

Egy szépséghibája azonban mégis akad a falunak. A La Opinión című megyei lap szerint 2011-ben a lakatlan városka összes házának az ajtaját és ablakát szétverték a vandálok és a színesfémtolvajok. A betörők nemcsak a fűtőtesteket, elektromos berendezéseket, csaptelepeket, villanykörtéket és a harangokat lovasították meg ekkor, hanem szétverték a templom összes díszüvegét, padját és szakrális szobrát is. Az oltár, a szószék és a keresztelőkút csak azért maradhatott meg épen, mert azok gránitból készültek. A vételár ezeknek a hiánya miatt alacsony. Az ellopott berendezések, vezetékek pótlásának költsége pár tízezer eurót biztos kitesz majd.