The power of women

Az emancipációs mozgalmak hatására May Friend Bennett (1865–1956) filantróp vállalkozó 1890-ben döntötte el, hogy női főiskolát alapít New York állam Irvington településén. Mivel a hatéves képzést nyújtó intézmény hamar kinőtte otthonát, az alma matert 1907-ben átköltöztette Millbrookba. Az iskolaigazgató választása azért esett erre a területre, mert pont ekkor kínálta eladásra ifjabbik Henry James Davidson (1866–1947) könyvkiadó csődbe ment Halcyon Hall nevű luxusszállodáját, amelynek kétszáz szobája és tucatnyi, hétméteres belmagasságú terme ideális helyszínnek tűnt az amerikai közép- és felsőosztály lányainak elszállásoltatására és minőségi oktatására.

Az ötszintes épület maga volt a csoda.

A dombtetőre épült palota ötletesen és merészen ötvözte a neoromán stílusú árkádos kerengőket a karcsú, neogótikába hajló tornyokkal és a zömök, „középkori hangulatot” árasztó bástyákkal. A falszakaszokat mintás fazsindelyekkel keretezett, ólmozott üvegű teraszokkal, zárterkélyekkel és verandákkal tagolták fel.

A 31 hektáros park közepén álló épületkomplexumot 1893-ban adták át James E. Ware (1846–1918) tervei szerint, amelyet az építész munkásságának fő művének tartott. Az adásvétel azért is tűnt jó befektetésnek, mert az egykori hotelben Henry James Davidson eleve kialakíttatott egy nagyobb méretű könyvtárat, zeneszobát, művészeti galériát, atlétikai részleget, valamint minden szobához külön termálvízzel működtetett magánfürdőt is. A kampusznak kinézett egykori szálloda saját generátorokkal állította elő az áramot.

Amerika női elitképzője

Az oktatási intézmény persze nem csak ebből a központi épületből állt. Az adásvételt követően az igazgatóság folyamatosan bővítette iskolájuk épületállományát. Pár év elteltével elkészült egy apró toronyban végződő kápolna, az istállók, a szabadtéri színház, a kültéri fedett uszoda, illetve a kényelmes tanári szállások is. Csaknem mindegyik évtizedben új kollégiumot (pl. Alumnae Hall, Caroll Hall), művészeti központot (pl. Mellon Arts Center, Holbrook Arts Center) is átadtak. Az intézmény legutolsó koronagyémántja 1972-ben készült el, ez volt a természettudományos oktatásoknak helyt adó Kettering Science Center.

A Bennett College kiemelten foglalkozott a lányok művészeti képzésével, amely szinte minden képzőművészeti ágat felölelt a divattervezéstől kezdve a belsőépítészeten, a festészeten, a szobrászaton, a fényképezésen, az ipari formatervezésen át a zeneszerzésig. A hajadonokat naponta több órán át oktatták idegen nyelvekre, irodalomra, történelemre, közgazdaságtanra, jogra, társastáncra, balettre, drámapedagógiára, és a férfiakkal szembeni pszichológiai hadviselésre is.

Fotó: Wikipédia Bennett College belülről 1907-ben

A lányok szabadidejükben tornázhattak, golfozhattak, teniszezhettek, lovagolhattak, úszhattak, túrázhattak és síelhettek. Az iskola annyira népszerű oktatási intézménnyé fejlődött, hogy 1920-ban egy óvodai részleggel is bővítették az oktatási palettájukat. Az igazgatóság 1938-ban szüntette meg középiskolai évfolyamait, és csak óvodaként és feminista eszméket terjesztő női főiskolaként működtek tovább.

Tanítók és nebulók

A 300 férőhelyes iskolának 40 állandó tanára volt, de a modern nő megteremtéséhez gyakran hívtak híres vendégoktatókat is néhány szemeszter erejéig. Ilyen neves előadónak számított többek között Lu Duble (1896–1970) szobrásznő, Dylan Thomas (1914–1953) költő, Merce Cunningham (1919–2009) táncművész és koreográfus, a modern amerikai tánc egyik megteremtője és élettársa, John Cage (1912–1992) avantgárd zeneszerző, a preparált zongora feltalálója.

Rajtuk kívül itt tanított pár évig két híres magyar is:

Moholy-Nagy László (1895–1946) fotográfus, ipari formatervező és professzor Matthew Bernatsky (1906–1981) budapesti ételtörténész, aki leginkább arra tanította a lányokat, hogy a sütés-főzés tudományát mindig saját maguknak készülő kreatív képzőművészeti alkotásként fogják fel, s ne háztartásbeli kötelezettségnek. A speciális oktatásnak köszönhetően az iskola több, később országos hírnevet elért hölgyet nevelt fel. Ilyen ismert személy volt:

Betsy Bloomingdale (1922 – 2016) divatikon, a híres Bloomingdale’s luxusáruházlánc társalapítója

2016) divatikon, a híres Bloomingdale’s luxusáruházlánc társalapítója Beverly Alexander Martin (1957 – ) író, fényképész, jeles antropozófus

) író, fényképész, jeles antropozófus Blaine Trump (1957 – ) filantróp, Donald Trump amerikai elnök öccse, Robert Trump ingatlanbefektető egykori felesége, a Trump Organization társelnöke

) filantróp, Donald Trump amerikai elnök öccse, Robert Trump ingatlanbefektető egykori felesége, a Trump Organization társelnöke Carmen Mathews (1911 – 1995) színésznő, aki többek között szerepelt az Alkonyzóna, a M.A.S.H., a Szökevény és az Alfred Hitchcock bemutatja című televíziós sorozatokban

1995) színésznő, aki többek között szerepelt az Alkonyzóna, a M.A.S.H., a Szökevény és az Alfred Hitchcock bemutatja című televíziós sorozatokban Deborah Kean (1943 – 2020) jeles gyermek- és műemlékvédő, New Jersey korábbi first ladyje

2020) jeles gyermek- és műemlékvédő, New Jersey korábbi first ladyje Judi Andersen (1958 – ) modell-színésznő, a Magnum című sorozat sztárja, a Miss Amerika első és a Miss Universe második helyezettje

) modell-színésznő, a Magnum című sorozat sztárja, a Miss Amerika első és a Miss Universe második helyezettje Mary-Jane Foster (1945 – ) reklámszínésznő, politikus, a Bridgeport Bluefish profi kisligás baseballcsapat alapítója

) reklámszínésznő, politikus, a Bridgeport Bluefish profi kisligás baseballcsapat alapítója Mercedes Matter (1913 – 2001) festőművész és író, az American Abstract Artists és a New York Studio School alapítója és dékánja

2001) festőművész és író, az American Abstract Artists és a New York Studio School alapítója és dékánja Mildred Natwick (1905 – 1994) színésznő, akit a Mezítláb a parkban című játékfilm legjobb női mellékszerepéért Oscar-díjra jelöltek. Utolsó alakítását az 1988-as Veszedelmes viszonyok című moziban nyújtotta Glenn Cloose, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves és Uma Thurmann mellett.

1994) színésznő, akit a Mezítláb a parkban című játékfilm legjobb női mellékszerepéért Oscar-díjra jelöltek. Utolsó alakítását az 1988-as Veszedelmes viszonyok című moziban nyújtotta Glenn Cloose, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves és Uma Thurmann mellett. Ray Eames (1912 – 1988) grafikus, építész, formatervező és díszlettervező

A vég

Az iskolai koedukáció egyre növekvő népszerűsége miatt a Bennett női főiskola már nem tudott versenyben maradni. Az 1970-es évek közepén még korszerűsítették az alma mater létesítményeit, ám a banki hitelekből megvalósult rekonstrukció kamatait már nem tudta kitermelni a főiskola.

Az oktatási intézmény 1978-ban csődbe jutott, és kénytelen volt végleg bezárni a kapuit.

A fűtés kikapcsolása miatt a vízvezetékrendszer hamar tönkrement, ami jelentős elázásokat és vízkárokat okozott a házakban. A központi épület, a Halcyon Hall teteje három év múlva omlott be. Az 1980-as években több kísérlet is történt az ingatlan fejlesztésére, ám mindegyik elképzelés kudarcot vallott. Utolsó reményként a Mechanics and Farmers Savings Bank vette meg a romos komplexumot, hogy oktatási központtá fejlessze, ám ez a pénzintézet is csődöt jelentett 1991-ben.

Az ingatlant 2014-ben vásárolta meg az Oakleigh Thorne ingatlanbefektető tulajdonolta Millbrook Tribute Garden cég, hogy a Bennett College teljes lebontása után egy 32 hektáros parkot alakíthassanak majd ki a helyén. A bontással tavaly ősszel végeztek.