A Vézna, avagy a Cosa Nostra letartóztatott vezetőjének titkos szicíliai búvóhelyei

Vagyon a karórában

Matteo Messina Denaro keresztapát, a Cosa Nostra bűnszervezet három évtizede rejtőzködő maffiafőnökét január 16-án tartóztatta le az olasz csendőrség. Az Itália első számú szökevényének és legfőbb közellenségének kikiáltott gengsztert a palermói La Maddalena nevű magánklinikán fogta el a hatóság, ahová Denaro már hosszú ideje járt vastagbélrákját kezeltetni.

A „Vézna” ragadványnévvel is illetett, 1962-ben született férfi a kemoterápiás kezelésekkor mindig Andrea Bonafelde földmérő személyazonosságát használta. A nyomozók szerint ezt a csalást valószínűleg jól tudta dr. Alfonso Tumbarello háziorvos és dr. Filippo Zerilli onkológus is, hiszen a kemoterápiás kezelésekkor mindig szükséges DNS-analízis során hamar kiderült volna, hogy a szicíliai keresztapa genetikai állománya nem azonos a földmérő egészségügyi lapján feltüntetettekkel.

A Corleonesi maffiacsalád főnöke az elfogáskor elegáns napszemüvegben, hasított báránybőrből készített kabátban és divatos sapkában volt.

A csuklóján egy 35 ezer eurót érő aranyozott karórát viselt,

amely a svájci Franck Muller óramanufaktúra kis darabszámban előállított Cintrée Curvex típusa volt. Mivel a nyomozók Denaro válltáskája átkutatásakor megtaláltak a maffiózó Alfa Romeo 164 típusú gépkocsijának slusszkulcstartóját és egy erre ráfűzött RB Keylockx lakáskulcsot is, így a zárnyitókból kinyert kódokat összevetették a térfigyelő kamerák felvételeivel, hogy pontosan feltérképezzék a személyautó korábbi mozgását.

Az első búvóhely: Vicolo San Vito utca 10.

E adatok alapján tudta a csendőrség tudományos vizsgálati osztálya (RIS), a pénzügyőrség szervezett bűnözés elleni nyomozócsoportja (GICO) és a hadsereg palermói helikopteres vadászszázadának bunkerkutatásra szakosodott osztálya beazonosítani „Vézna” első számú búvóhelyét. Ez a titkos lakás Trapani megye tengerparttal nem rendelkező Campobello di Mazara kisvárosának egyik szűk keresztmetszetű utcájában volt.

A Vicolo San Vito (korábban Cb. 31) utca 10. szám alatti társasház ideális elhelyezkedésűnek számított, hiszen az ingatlan a település északkeleti városhatárához közel eső egyik L alakú zsákutca legvégén bújt meg. A 25 évvel ezelőtt kizsaluzott négylakásos társasháztól

alig kétpercnyi távolságra voltak csak a meneküléshez jól használható, Palermo és Mazara del Vallo közötti A29 és E90 autópályák felhajtói.

Az épület közvetlen szomszédja egy raktárban kialakított, Bull Strongfit nevű, szegényesen berendezett edzőterem, illetve egy évek óta nem működő autószerviz volt. Mivel a többi szomszédos telken még nem épültek fel a házak, csak a telekhatárt jelző, három-négy méter magas betonfalak, így egy esetleges itteni rajtaütéskor errefelé is lehetett volna menekülni a mindenhol nyitva hagyott kertkapukon keresztül. A zsákutca ellenére a ház közel található a város egyik fő ütőeréhez, az Itáliát egyesítő II. Viktor Emánuel olasz királyról elnevezett főúthoz.

Vicolo San Vito utca 10.

Diabolik és az eurók

Ez azért volt fontos, mert a szicíliai keresztapa gyakran kereste fel a két utca találkozásánál működő Aqua & Sapone egészségügyi és szépségápolási boltot,

fekete humorára jellemzően a vele szemben működő pünkösdista imaházat,

illetve a szomszédos San Vito bárt, amely nevével ellentétben inkább cukrászda volt. A nyomozás jelenlegi szakaszában az olasz csendőrség úgy látja, hogy ennek az édességfalónak a hatalmas pálmafákkal körbeölelt kerthelyiségében találkozott heti rendszerességgel a keresztapa a Corleonesi maffiacsalád többi tagjával. A lakás ideális elhelyezkedését az is növelte, hogy a közelben három (LFC, Sicilpetroli és Q8 Easy) benzinkút, illetve a szomszédos Karl Marx utca sarkán egy élelmiszerbolt is üzemelt.

Az olasz képregényhős, az álarcos szupertolvaj után „Diabolik” becenéven is ismert Matteo Messina Denaro maffiavezér

a Vicolo San Vito utca 10. szám alatti társasház egyik udvarra néző emeleti lakásában élt. A La Stampa információi szerint ezt a felújított, 60 négyzetméteres lakosztályt tavaly június 15-én vette meg 15 ezer euróért a főnökének Andrea Bonafelde földmérő, aki az adásvételre szánt pénzt 50 eurós bankjegyekben kapta meg a szicíliai alvilág urától. Ezt az összeget kellett befizetnie a saját bankszámlájára és átutalnia az eladónak.

Don Vito és Joker

Az Il Messaggero lap információi szerint a lakásba belépve rögtön egy nagy méretű nappali tárult fel a belépők előtt, amelynek kényelmes berendezései bár nem luxus-, de igen magas nívójúak. A szoba központi eleme az a dohányzóasztal, amelyen a csendőrség több éttermi számlát és kemoterápiás kezelésről szóló orvosi összegzést talált. Diabolik szarkasztikus humorára jellemzően az asztal fölött a Francis Ford Coppola rendezte, Keresztapa című filmtrilógia első részében megismert

Don Vito Corleonét alakító Marlon Brando amerikai filmszínészt ábrázoló festmény lógott, amelynek „párját” vele szemben helyezte el a vezér.

Ez a hasonló méretű festmény nem volt más, mint a Batman-filmek 2019-es újabb felvonása,

a Joaquin Phoenix amerikai filmszínész alakította „Joker” arcképe.

Ennél a műanyagra nyomtatott festménynél azonban nem a denevérember nagy ellenfeleként bemutatott dohányzó bohócot ábrázoló kép volt a fontos, hanem a „festmény” jobb alsó sarkához odabiggyesztett ragadós papírfecni, amelyre Denaro a saját írásával jegyzetelte ki a Joker monológjának egyik legfontosabb esszenciáját:

Mindig van kilépőélet, de ha nem találod, az úgyis mindent áttör neked.

Úriember nem hordja más alsógatyáját

Ha az ember a nappaliból egyenesen továbbhaladt, akkor a konyhába jutott ki, amelynek hűtőszekrénye rogyásig volt töltve élelmiszerrel. A nappalitól jobbra egy folyosó nyílt, ahonnan további két szoba volt elérhető. A bejárati ajtóhoz közelebbi szobát edzőteremnek alakították ki, amelyben egy szobabiciklit, több súlyzót és egy fekvenyomó padot helyeztek el.

A folyosó végén volt a hálószoba, ahol 13 millió euró értékben számtalan luxusterméket, főleg Prada, Louis Vuitton és Gucci táskákat, ruhaneműket és kiegészítőket, valamint sportcipőket találtak. Az újságírók megkérdezték a jelenleg az l’aquilai szigorúan őrzött börtönben sínylődő „Véznát”, hogy az eddigi öltözködési stílusa ellenére miért vásárolt ilyen termékeket. A keresztapa hű maradt sajátos humorához, és egy német riporternek fejtette ki véleményét.

Foglalkozástól függetlenül az olasz férfiak úriemberek. Mi nem veszünk fel olyan alsógatyát, amelyen más férfi neve szerepel! Valentino Garavani vagy Giorgo Armani. Pfff. Ezek az ő gatyáik, az ő nevükkel. Miért viseljem az ő nevüket a tökömön, amikor nekem is van nevem?! Meg magának is, meg ott annak a rendőrnek is! Ki az a hülye, aki más ruháiban rohangál? (...) Mi, olaszok a fehérneműinket is a saját szabóinknál varratjuk. (…) Ami drága ruhákat a lakásban találtak, az mind befektetés. Ha menekülni kell, akkor pont ezeket a könnyen mozgatható göncöket lehet a leggyorsabban és feltűnés nélkül eladni. Leginkább stílus nélkül vegetáló, divatot majmoló külföldieknek. Maguknak.

A beteg playboy ismét élre tör

Szintén a hálószobában találták meg a nyomozók Denaro bordó bőrrel bevont jegyzetfüzetét is, amelyet 2016-tól vezetett. Az intim napló nemcsak a rákos főnök életről és halálról szóló elmélkedéseit tartalmazza, hanem a soha nem látott lányával, a jelenleg 27 éves, most anyává lett Lorenzával való zaklatott kapcsolatáról is. Persze a nyomozókat ezeknél a passzusoknál sokkal jobban izgatta az a rész, amely a szicíliai vezér tengerentúli befektetéseiről és kiadásairól ír. Több oldalon keresztül úgy vannak kibontva a baráti és politikai kapcsolatok hálója, hogy név szerint senki sincsen megnevezve.

A hálószobából nyílt a fürdőszoba, ahol a drága parfümök mellett megtalálták a kanos playboy Viagra tablettáit és a bontatlan óvszereit is. Egy szó mint száz, az ebben a búvóhelyen lefoglalt drága termékek értéke messze alulmaradt „Diabolik” négy és fél milliárd euróra becsült vagyonához képest.

A második búvóhely: Maggiore Toselli utca 34.

A maffiózó második búvóhelyét Giovanni Luppina sofőr kihallgatásakor tudta beazonosítani és megtalálni a hatóság, amely szintén a szicíliai Campobello di Mazara kisvárosban lelhető fel, csak most a belvároshoz közelebb. Ez az ingatlan alig 950 méternyire volt csak Matteo Messina Denaro első számú menedékhelyétől, amelyet kocsival három, gyalogosan tizenegy perc alatt érhetett el. A búvóhely megközelítése még a Cosa Nostra 60 éves vezérének sem volt túl bonyolult, hiszen csak végig kellett sétálnia a korábban már említett II. Viktor Emánuel főúton, majd jobbra befordulnia a szűk Maggiore Toselli sikátorba. Itt a 32-34. szám alatti ikerház baloldali házrészének, a 34-es számú ingatlanban alakítottak ki neki egy kényelmes lakrészt.

Az egyemeletes, faltól falig érő hatalmas erkéllyel rendelkező lapos tetős ház helyi szempontból bár nem, de Magyarországról nézve igencsak érdekes kialakítású. Az első furcsaság az épületen, hogy a ház kültéri gránit- és mészkőlapokkal lefedett földszinti síkjában egyáltalán nem alakítottak ki ablakokat, csak egy kétajtós, tömör fából készült kocsibehajtót és egy jóval kisebb méretű személyi bejárót. Ez utóbbi ajtó azonban már az ikerház saját lifttel is rendelkező másik feléhez, a 32-es számúhoz tartozik, nem ide.

A garázsajtónak is megfeleltető ajtón belépve lehet a fedett kocsibeállón áthaladva lehet eljutni a szóban forgó ház egymás fölötti lakásaihoz. Diabolik a felső szintet lakta. Ezt a szintén 60 négyzetméteres lakást direkt úgy alakították ki, hogy csak a két udvari ablak és a kicsiny üvegtetőn keresztül kapjon természetes fényt.

A lakásnak bár kialakítottak egy utcára néző ablakot is, ám ezt a nyílást már a ház 25 évvel korábbi építésekor befalazták, amelyet úgy álcáztak, hogy mindig le volt húzva előtte egy fehér színű redőny.

Titkos bunker a szekrény mélyén

A házkutatás során a hatóság ezen az emeleti lakrészen találta meg azt az elcsúsztatható aljzatú ruhásszekrényt, ahonnan egy páncélozott, hangszigetelt bunkerbe lehet lemászni. Ezt az összkomfortos 3x2 méteres pánikszobát csak felülről lehet megközelíteni. A földszintről abszolút nem.

A hat négyzetméteres titkos rejtekhely kialakításakor a ház tulajdonosa még arra is ügyelt, hogy egy esetleges falkopogtatás során se derüljön ki, hogy a földszinti lakásnak van egy elfalazott szobája.

A csendőrök ebben a hermetikusan elzárt kamrában ékszereket, drágaköveket, ezüsttárgyakat, divatos ruhákat, két festményt, két mobiltelefont és több levélnyi bontatlan Viagra tablettát találtak.

Fabio Bottino ezredes szerint nem kizárt, hogy ezt a titkos bunkert a maffiavezér két nappal korábbi kórházi letartóztatása után valaki gyorsan kitakarította és az itt elrejtett terhelő bizonyítékokat és a több millió eurónyi készpénzt eltüntette. Könnyen lehet, hogy ez a személy maga a ház tulajdonosa, a hetvennégy éves Errico Risalvato nyugdíjas volt, akit 2001-ben bár a bíróság egyszer már felmentett a maffiaszövetség vádja alól, ám testvérét, Giovanni Risalvato építési vállalkozót, Castelvetrano település egykori önkormányzati képviselőjét ugyanez a vád miatt már 14 év börtönbüntetésre ítélte, ahonnan 2015-ben szabadult.

Az idősek humora

A La Stampa és az Il Mattino című olasz lapok szerint Errico Risalvato régóta baráti viszonyt ápolt a Messina Derano családdal, főleg Diabolik bátyjával, Salvatore-val. A maffiavádak ellenére Erricót mindenki csak kedves, humoros bácsinként ismerte a 11 ezer lakosú kisvárosban. Jól szemlélteti ezt a kedélyességet, hogy amikor a Google Street View egyik autója 2009 augusztusában elhaladt a Maggiore Toselli utca 34. szám előtt, akkor pont a tulajdona előtt ácsorgott a szóban forgó vagány nyugdíjas,

aki a felvétel szerint mind a két karját úgy emelte fel egyszerre, hogy azt értelmezhetjük integetésnek is, de megadásként is.

Ez utóbbi ház kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az első megtalált búvóhelyt megvásárló, illetve az orvosi kezelések miatt a személyazonosságát is átadó Andrea Bonafelde földmérő innen alig egy kőhajításnyira, a Marsala utca 54. szám alatt él, a kétbejáratos földszinti házzal rendelkező 95 éves édesanyja pedig még közelebb, a Cusumano utca 78. szám alatt.

A harmadik búvóhely: San Giovanni utca 260.

Az Il Messaggero újság információi szerint a nyomozók e hét csütörtök éjjelén találták meg a „Vézna” harmadik búvóhelyét is, amelyet szintén ebben a városban, a San Giovanni utca 260. szám alatti kétszintes sarokházban találtak meg. Az évek óta Svájcban élő Giuseppe Pacino nevére bejegyzett lakás teljesen üres volt. A csendőrség itt nem talált sem bútorokat, sem titkos szobákat, pedig a helyiségeket még földradarral is átvizsgálták. Ennél az ingatlannál jelenleg csak annyi a bizonyos, hogy Matteo Messina Denaro itt tavaly június 15-éig élt, és innen költözött át a hatóság által először megtalált búvóhelyére, a Vicolo San Vito utca 10. szám alá.