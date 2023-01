Ideális cyberpunk és posztapokaliptikus helyszín a Szabadság téri Tőzsdepalota

A zömmel cseh származású katonákból álló, báró Dietrich Emánuel dandártábornok által irányított ötödik tüzérezred pesti állomáshelyeként, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzési helyszíneként is elhíresült Újépület bontása után a pattantyús laktanya helyére a fektetett diadalívre hasonlító Szabadság tér épült fel.

Az új közösségi tér nyugati oldalát az Alpár Ignác által tervezett Tőzsdepalota határolja, amelynek kivitelezése 1897-től 1907-ig tartott. Az államosítás után a 145 méter hosszú épületet először a Kereskedelem és Szövetkezetügyi Minisztérium Dolgozóinak Művelődési Szociális és Üdülőegyesülete használta, majd az ELTE Orosz Intézetéből létrehozott Lenin Intézet, picivel később pedig a Magyar Technika Háza. Az impozáns épületet 1955-ben kapta meg az akkor még csak kísérleti adásokat sugárzó Magyar Televízió, amely 2009-ben költözött át a Kunigunda utcában felépült új székházukba.

Először irodaházat akartak

A kanadai Tippin Corporation ingatlanfejlesztő vállalat 2006-ban vásárolta meg a Magyar Televízió egykori Szabadság téri épületét. A 4,6 milliárd forintos vételárat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek kellett a tengerentúli cégnek átutalnia. Michael Tippin igazgató akkor azt nyilatkozta a magyar sajtónak, hogy ők olyan magas nívójú irodaházzá szeretnének átalakítani Alpár Ignác remekművét, ahol teljes terjedelmében tiszteletben tartanák az építőmester szellemiségét és épített hagyatékát.

Kortárs beavatkozással csak azoknál a beltéri falaknál számoltak, amelyek az elmúlt évtizedekben megsemmisültek, vagy a Virágh Csaba és Hámori Judit tervei szerint 1970 és 1972 között lebonyolított modernizáláskor teljesen átépítettek.

Az Exchange Palace névre keresztelt épület rekonstrukciójánál a Tippin Corporation annyira komolyan vette örökségvédelmi feladatát, hogy még az épület déli udvarában látható, az 1980-as évek elején emelt, 35 méter magas mikrohullámú tornyot is meg akarta, és jelenleg is meg akarja tartani. A konstrukció köré csak egy új függönyüvegfalat kíván a menedzsment felhúzni. Az első látványterveket a kanadai–magyar tulajdonú CMA International és az amerikai Beyer Blinder Belle nemzetközi tervezőcég készítette el.

Az építési engedély birtokában a befektető cég elvileg 2014-ben lett volna kész a 49 ezer négyzetméteres épület teljes rekonstrukciójával. A munkálatokat ellenben azért nem kezdték el az igazgatóság akkori közleménye szerint, mert

Magyarország gazdasági helyzete akkor ezt nem tette lehetővé.

A helyzet azóta sem javult. A világjárvány után Európa és az ország a mai napig gazdasági recesszióban vegetál, amelyet az energiaválság, az infláció és a szomszédban dúló háború tovább éltet és nyújt el.

Most már szállodát és luxuslakásokat is

A Trippin azonban annyira nem mondott le az „A” kategóriás irodaháza megvalósításáról, hogy 2017-ben a budapesti központú CMA Architects céggel karöltve teljeskörűen modernizáltatta és kibővítette a korábbi terveit. A Szőnyi Krisztián, Péntek Márton és Michael Cojocar építészek alkotta grémium most már úgy kalkulál, hogy

a földszinten mindenképpen visszaállítanák az 1907-es funkciókat, azaz itt ismét felső kategóriás kiskereskedelmi és vendéglátóhelyek sorakoznának és működnének EGYMÁS MELLETT a közeljövőben.

A gyökerekhez visszatérés azért is lenne fontos, mert a monarchia idején a Tőzsdepalota déli szárnyában működött Upor József saját magáról elnevezett nagykávéháza, amelyet nemcsak a brókerek és az alkuszok kerestek fel naponta, hanem a politikusok, a színészek és a színházi rendezők is.

A művészvilág érdeklődése a hely iránt annak volt köszönhető, hogy Upor József nemcsak társtulajdonosa, hanem igazgatója is volt a Dózsa György út 84. szám alatti, 500 férőhelyes Fasor Kabaré, a Hermina út 51. szám alatti Scala Színház és a Révay utca 18. szám alatt működő Új Színháznak is, amely jelenleg Centrál Színház néven üzemel.

A pénzhez is jól értő kultúrember fia, Upor Tibor a két világháború közötti időszak egyik legfoglalkoztatottabb díszlettervezője és belsőépítésze volt. Az ő baráti köre is gyakori vendég volt az apuka üzemeltette kávézónak. A sörözőrészleggel is rendelkező Szabadság téri vendéglátóhely Stern Zsigmond vezetése alatt vette fel az Unio nevet.

Visszaugorva a jelenhez, a Trippin Corporation most már nemcsak nagyobb volumenű irodaterületet látna szívesen az ötemeletes épületben, hanem egy

négyszintes butikhotelt is, amelyet a központi kupolában végződő aula körüli szinteken alakítanának ki.

A látvány fokozása érdekében éppen ezért is rekonstruálnák a legnagyobb gonddal a timpanonnal lezárt, 29 méter magas kapuzatot, amelyet két, oroszlánokban végződő, egyenként 42 méter magas neoreneszánsz torony fog közre. A süttői és sóskúti mészkőből elkészített homlokzat felújításával párhuzamosan megújulnának a kereskedelmet szimbolizáló Merkúr-, és az ipart megtestesítő Héphaisztosz-szobrok is, amelyek egyébként Langer Ignác munkái.

Két új szintet is beépítenének a tetőszinten, ahol luxuskategóriájú lakóegységek kapnának helyet.

Az öt belső udvarral határos tetőszinten intenzív zöld tetőteraszokat alakítanának ki, amelyeket mindenhol edzett üvegkorláttal és rozsdamentes acélból készült fogódzkodókkal vennének körbe. Ez a megoldás érdekes vizuális összhatást eredményezhet a nyitott fedélszék cinklamelláival együtt. Bár a jelenlegi mesterterv 14 darab ládába ültetett fával számol a tetőn, több mint valószínű, hogy az eddig nem publikált kertépítészeti tervek ide sokkal több növényt fognak majd telepíteni.

A CMA Architects honlapja szerint az épületben kialakítanának egy mélygarázst is a leendő vagyonos lakók számára. A Szabadság téri parkolóház csak az iroda- és a szállodaegységet szolgálná ki.

Az új tervet 2018. január 2-án fogadta el a fővárosi kormányhivatal, de mint már említettük, a kanadai cég ismételten úgy vélekedik, hogy az ország stagnáló vagy enyhén romló gazdasági helyzete miatt most ismét nem időszerű a rekonstrukció elkezdése.

Csak filmsztárok és urbexesek előtt szabad az út

Persze az egyre romló állagú épületből azért a Trippin Corporation megpróbál valamicske anyagi haszonra szert tenni: 2006 óta számos külföldi gyártású játékfilm stábja használta az Alpár–Virágh–Hámori-féle belső tereket forgatási helyszínként. Basa Balázs filmtörténész tájékoztatása szerint eddig mintegy 20 nemzetközi produkciót forgattak itt. Nemcsak egész estés történelmi, sci-fi, horror, disztópikus és fantasy játékfilmeket, hanem sorozatokat is.

A legismertebb alkotások között említhetjük

a Ryan Gosling, Harrison Ford és Ana de Armas főszereplésével bemutatott Szárnyas fejvadász 2049,

a Jennifer Lawrence és Jeremy Irons nevével fémjelzett Vörös veréb,

a Will Smith és Clive Owen-féle Gemini Man,

és egy Marvel-film, a Scarlett Johansson, Rachel Weisz, William Hurt és Olga Kurylenko főszereplésével bemutatott Fekete Özvegy filmet is.

Az épületben nemcsak az illusztris bejárati lépcsősort és aulát szokták használni a filmesek, hanem az alagsort és a tetőt is. Ez utóbbira pont nagyon jó példa a Fekete Özvegy című fénykarcolat. A helyszínkeresőként is aktív Basa Balázs filmszerész szerint érdekesség, hogy amikor Bruce Willis itt forgatta a Die Hard ötödik részét, akkor a Tőzsdepalota egyik korábbi MTV-műtermében építették fel az utazási jelenetben látható Boeing belső díszletét is.

Persze nemcsak az amerikai filmsztárok láthatják Alpár Ignác remekművét belülről, hanem a kalandra éhes városi felfedezők is. Az épület ugyanis hiába őrzött, viszonylag könnyen megközelíthető a föld alól, pontosabban az MTV hidegháború idején kialakított óvóhelyein keresztül, amely több titkos, sőt egy egész jól látható kültéri aknabejárattal is rendelkezik.